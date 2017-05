No me arrepiento de no haber grabado “Despacito”, afirma Nicky Jam

El pionero de la música urbana ya está en México para presentarse el próximo 12 de mayo en el Auditorio Nacional

Asael Grande

Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, cantante y compositor de reggaetón puertorriqueño, regresa como el “Ave Fénix” para ofrecer un concierto el próximo 12 de mayo en el Auditorio Nacional, luego de presentar en conferencia de prensa su álbum “Fénix”, con el que regresó a los estudios de grabación tras una larga ausencia, y por ello, también anunció su regreso a los escenarios de manera solista.

Ahora regresó con “Fénix”, bajo la producción de Saga WhiteBlack en el que expresa muchos de sus actuales sentimientos, incluso ha declarado en varias entrevistas que regresa como “Ave Fénix”, de entre las cenizas, prueba de ello es el Grammy Latino que obtuvo el año pasado junto a Enrique Iglesias por el tema “El perdón”. Y ahora, con este anuncio está preparando un show digno del regreso, en el que realizará un recorrido por todos sus exitosos temas: “llevo 25 años cantando, me gustaría seguir luchando por mantener la música urbana, mucha gente dijo que no iba a durar un año, hoy en día el urbano y el reggaetón es el nuevo pop de la música, para mí es importante mantener la esencia y tener los pies en la tierra, tener humildad, ser transparente”, dijo Nicky en conferencia de prensa.

Nicky Jam dio a conocer que Luis Fonsi le ofreció grabar el famoso tema “Despacito”, pero tuvo que declinar el dueto, no obstante el reguetonero, dijo no arrepentirse de su decisión, lo anterior por el éxito que ha cosechado el tema “Despacito” que Fonsi grabó al lado de Daddy Yankee. Que tenía una canción que salía en ese momento y no podía sacar dos a la vez. “No puedo decir que haría un mejor trabajo de lo hecho (por Yankee y Fonsi). Yo habría hecho mi versión”.

La exitosa trayectoria de este talentoso artista habla por sí misma, ya que hasta el momento cuenta con siete álbumes de estudio, cuatro millones de views en su canal de YouTube, y el video oficial de “El perdón”, ha rebasado más de 25 millones y medio de views en su canal oficial: “siempre doy lo mejor de mí en mis shows, estar en el Auditorio Nacional es un logro, lo importante es que la gente la pase bien, disfrute y conozca a Nicky Jam, tenemos de las mejores producciones en cuanto a escenarios, sin perder la esencia de lo que es el reggaetón, meter un poco de banda como para darle más esencia al show, puede ser que tenga invitados especiales, aun no lo sé”, dijo el cantante, quien tras el éxito de la reciente entrega de los Premios Billboard 2017, fue uno de los ganadores más contundentes con 6 premios.

Respecto al título del álbum, Nicky Jam comentó que ‘Fénix’ es una mitología que yo no conocía, yo empecé en la música hace muchos años, caí en el vicio, el alcohol, las drogas, caí en la cárcel, tuve momentos muy oscuros en mi vida, en donde la gente no quería escuchar mi música, estuve perdido durante diez años, y el hecho de volver a renacer de nuevo, y ubicarme actualmente en estos momentos, la gente me puso el nombre de “Fénix”, de ahí salió el nombre del disco, que trae canciones R&B, reggaetón, hip hop, dance hall, trap, tiene canciones en español, en inglés, tiene de todo mi nuevo disco, muchas fusiones”, finalizó el cantante.

El artista fenómeno del género urbano pisará el 11 de mayo en el Auditorio Citibanamex de Monterrey; después se trasladará a la Ciudad de México para presentarse el 12 de mayo en el Auditorio Nacional y finalmente llegará a Guadalajara para brindar un show en el Auditorio Telmex el 13 de mayo.