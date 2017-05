Modem Paris, con los ojos puestos en México

El dueto uruguayo presenta su más reciente sencillo “Me salvarás esta noche”

Arturo Arellano

Modem Paris es un dueto uruguayo conformado por Sabrina Moreira y Martín Casao, quienes unen sus talentos para ofrecer una fusión de ritmos como la balada, el pop, electrónica y hasta los sonidos regionales de su natal Uruguay, desde donde llegan a México para presentar su más reciente sencillo “Me salvarás esta noche”, que ha sido bastante bien recibido. Su disco “Vacaciones de la vida” ya está disponible en todos los formatos.

Los talentosos cantautores visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista dijeron que “básicamente somos un dueto que le canta al desamor, es algo fuerte, pero es así y es que un amor imposible hace posible al amor, eso nos define un poco. También hablamos de la contingencia de lo posible y de lo que hay que soltar, como es el caso de nuestro sencillo, que habla justamente de cuando por más que luches por un amor, si no puede ser, no será”, dijo Martín.

“Cuando hablamos de fusionar el pop con regional, me refiero a la gran región latinoamericana, hay un tema por ejemplo que es una versión del sencillo que denominamos en ‘reggaetdance’, porque no es totalmente reggaetón, ni tampoco dance, en el medio tiene además cumbia New York, incluso salsa, impulsos electrónicos y es lo que nos define un poco sonoramente”.

Explica Martín que él cuenta con una manera más poética de escribir, “porque soy así, complicado, pero ella tiene la bendición de ser más clara, de modo que juntos funcionamos mejor”.

Destacan que es importante cantar de amor en una actualidad que parece estar falta de valores. “Creemos que mientras exista el enamoramiento va a haber alguien que quiera cubrir esa parte musical y líricamente hablando. Y en cualquier género, por ejemplo si escuchas un reggaetón, tienden a usar líricas más de fiesta, yates y mansiones, pero en algún punto aparecerá la palabra amor y en eso veo una evolución, porque siendo un ritmo y fenómeno mundial, es algo que están absorbiendo todos, por lo que la manera de escribir sus letras también están cambiando para volverlas más universales”.

Con un gran éxito en su llegada a México, Modem Paris ya planea su regreso “la gente ha quedado contenta, ya estamos pensando en cómo ubicarnos en el mapa y siendo que la gente recibe nuestra música y mensaje, todo se mueve tan rápido, ya estamos planeando el regreso, iremos a Uruguay a cumplir compromisos de entrada por salida, para estar de nuevo aquí”.