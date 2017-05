Guerrero, estado fallido

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De acuerdo a Wikipedia, el término Estado fallido describe a un Estado soberano que ha fallado en la garantía de servicios básicos y el centro de estudios Fund for Peace estableció los siguientes parámetros:

“Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza; erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; incapacidad para suministrar servicios básicos…”

Específicamente, uno de esos servicios es el de la seguridad; factor fundamental para garantizar la vida y el respeto de la propiedad privada.

En varias regiones del país esto falla. Hay estados en la República Mexicana en los que francamente la vida no vale nada y la seguridad de los gobernados no es prioridad del gobierno. Una de las entidades más vulnerables es Guerrero, donde el jefe del Ejecutivo, Héctor Astudillo, es simplemente un holograma que no sirve para nada.

En esa región existen áreas en donde nadie, ni el Ejército puede incursionar. El gobierno, que decide sobre la vida de los habitantes, no es el legítimamente electo, sino aquellos que se imponen por las armas.

Hay empresas constructoras, mineras y de distribución de alimentos, que tienen que pagar cuotas para trabajar y no abandonar a los habitantes de esas regiones.

El gobernador sale al quite con discursos; además malos y sin substancia. Eso sí, tiene una fortaleza donde vive en Chilpancingo y Acapulco. No puede contener la violencia, ni la impunidad.

Algunos pueden decir, en abono a Astudillo, que este mal no es nuevo, sino que viene de décadas de atrás. Sin embargo, no se puede permitir esa justificación ya que hay cientos de miles de mexicanos que no se acostumbran a vivir en medio de la violencia.

Los síntomas de un “Estado fallido” se aprecian al pie de la letra en Guerrero. Ah, y de Astudillo ni hablar.

PODEROSOS CABALLEROS: El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, se reunió en Alemania con su homólogo estadounidense, Alexander Acosta, y acordaron elaborar una agenda de temas comunes en el ámbito laboral. En el marco del G20, donde se reunieron los ministros de trabajo de esas naciones, se destacó la solicitud de algunas naciones para que trabajadores mexicanos puedan laborar en otros países temporalmente.

*** El grupo industrial chino Minth Group International, presidido por Jong Hwa Chin, ampliará sus operaciones en Aguascalientes, entidad gobernada por Martín Orozco, a fin de incrementar con más de 350 millones de dólares y la generación de 270 empleos adicionales. La nueva planta de Minth se ubicará en el Parque Industrial Gigante de los Arellano y su construcción se iniciará en el tercer trimestre del presente año. Su producción se destinará a las marcas Nissan, Renault y Daimler en Aguascalientes y serán también proveedores de la planta BMW de San Luis Potosí.

En la actualidad tienen una plantilla de 12,000 colaboradores que se incrementará una vez abiertas las ampliaciones. En el futuro, este grupo industrial contempla la apertura en Aguascalientes de un Centro de Desarrollo de herramentales en colaboración con la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y el establecimiento de un proyecto de movilidad estudiantil entre Aguascalientes y China.

*** GINgroup, de Raúl Beyruti y el CentroGeo de Conacyt firmaron un Convenio General de Colaboración que servirá de motor inteligente para sentar las bases en una plataforma tecnológica para identificar el perfil de la oferta y demanda del capital humano en México.

*** El gobierno mexicano fue informado por la administración de Donald Trump, del inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, mano izquierda de Luis Videgaray (quien está al frente de las negociaciones), ya tiene formado su equipo de negociadores, quienes trabajan sobre las áreas que se deben fortalecer en los nuevos acuerdos.

*** Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, y su antecesor Emilio González, fumaron desde hace 6 años la pipa de la paz, aún sacrificando a los priístas y panistas de la entidad.

AL FINAL DE CUENTAS: Nuevo Laredo, Tamaulipas, que preside Enrique Rivas Cuéllar, tiene un endeudamiento de 958.7 millones, considerado por Fitch Ratings como “nivel bajo”. La deuda se compone por cuatro créditos con Banco de Desarrollo de América del Norte con tasas de interés fijas y un crédito contratado con Banobras, en Udis. Mantendrá la política de “cero” deuda nueva.

El desarrollo de su economía depende del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que es un tema de incertidumbre, pero nada fuera de control.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Arbomex, en la planta de Apaseo el Grande, Guanajuato, recibió el premio Supplier of the Year 2017 que otorga la empresa Fiat Chrysler Automobile, bajo el liderazgo de Sergio Marchionne, a las compañías que le surten árboles de levas para motores. La mexicana fue galardonada por la FCA de entre más de 3 mil empresas.

