Livia Brito es “La piloto”

Asael Grande

Producida por W Studios en colaboración con Lemon Films, para Televisa, se estrenó el domingo a través de la señal de las estrellas, “La piloto”, serie protagonizada por Livia Brito, quien interpreta a “Yolanda Cadena”; Arap Bethke (como “John Lucio”), y Juan Colucho (como “Dave Mejía”), además de contar con las participaciones antagónicas de María Fernanda Yepes (como (“Zulima Montes”) y Alejandro Nones (como “Óscar Lucio”) y la participación estelar de Mauricio Aspe (como “Arley Mena”).

Esta serie está basada en el testimonio real de “Yolanda Cadena”, una azafata mexicana que siendo muy joven aprendió a pilotear avionetas y helicópteros, realizando viajes ilegales, sin saber que transportaba droga y dólares. Fue su novio “John Lucio”, un astuto narcotraficante, quien la mete en el negocio, pero que al sentirse traicionado por “Yolanda”, planea su venganza y la entrega a su peor enemigo: el “Coronel Santamaría”. Pero esto sólo será el comienzo para convertirse en una temeraria líder. Sólo con la ayuda del agente de la DEA, Dave Mejía, “Yolanda” podrá encontrar la redención y el amor.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Livia Brito dijo que “este proyecto está sensacional, me encanta, está muy bien hecho, está bien editado, la producción, la dirección, los actores, el público no se va a arrepentir de ver ‘La piloto’, de sentarse en sus casas en un rato ameno, tomé clases de pilotaje, de tiro, de aventarme de los aviones, de todo tuve que tomar clases para hacer mi personaje, aprendí a no tenerle miedo a las alturas, a hacer todo tipo de cosas, la serie está llena de acción, espero en nombre de Dios, que ‘La piloto’ sea un exitazo, que la disfruten como yo la disfruté haciéndola, de verdad la pasé bien, es una historia totalmente diferente, es un proyecto de acción, todos los días pasa algo diferente, aviones, bombas, explosiones, asaltos, este proyecto en formato 4K está grabado como si estuvieran en una sala de cine, es una película con continuidad, que sale por las estrellas de lunes a viernes a las 9 de la noche, espero pronto que haya una segunda temporada, pues en Estados Unidos tuvo un éxito arrollador”.