Global Quality Foundation reconoce el éxito y pasión profesional

En esta ocasión los galardonados fueron los productores Andrés Tovar y Mónica Alcaraz; la conductora Marta Guzmán y varios empresarios

Arturo Arellano

Mes con mes la Global Quality Foundation otorga su premio Élite a un grupo selecto de mexicanos, profesionistas, empresarios y personajes que con sus acciones tienen méritos para poner el nombre de México en alto. En esta ocasión fueron los productores del programa “Sale el sol” , de Imagen TV, Andrés Tovar y Mónica Alcaraz; la conductora Marta Guzmán del programa “¿Qué hay de comer?”, de TV Azteca y múltiples empresarios, quienes se hicieron del reconocimiento, demostrando para ello su pasión, amor y entrega por su trabajo.

La ceremonia inició con las palabras de Lorenzo Yáñez Obregón, embajador de Global Quality Foundation en México, quien les recordó, el motivo de su presencia en el restaurante El Lago, donde se llevó a cabo el evento “todos ustedes son figuras importantes para nuestro país y su desarrollo, ya sea en el ámbito empresarial, periodístico, salud o el sector en que se desempeñen, hoy es su noche y qué honor siento de tenerlos, esperando que sigan haciendo su legado para nuestros hijos”.

Acto seguido llamaron al estrado a Marta Guzmán, conductora de TV Azteca, para recibir su premio Élite. “El reconocimiento quiero hacerlo a ustedes por esa labor humanitaria que realizan, por integrar a personas discapacitadas al trabajo, al mundo laboral de nueva cuenta, luego de haber perdido alguna capacidad fisica, porque quizá tengan alguna limitante en ese sentido, pero no son menos inteligentes y tienen el derecho a desarrollar una vida plena. Gracias por este premio que me motiva y me llena de energía para seguir trabajando, pero realmente, la felicitación es para ustedes”.

Posteriormente, fueron llamados Mónica Alcaraz y Andrés Tovar, de Imagen TV y este último dijo: “estoy seguro de que el entretenimiento no está peleado con el contenido que promueva los valores, por eso todos nosotros tenemos esa responsabilidad social, ya seas empresario o comunicador, nuestra tarea es generar contenidos útiles, no sólo entretenidos, buscando mejorar nuestra sociedad y en nuestro caso para ello cada día trabajamos en nuestras secciones y manejo de información, para resultar útiles. Gracias a Global Quality Foundation por el premio que nos dan, pero que es de todos, porque este es un trabajo arduo de meses y de mucha gente”. A lo anterior, Mónica Alcaraz agregó: “gracias por ver este programa y a la fundación por ponernos el ojo, ahora es un compromiso el que tenemos en las manos y nos sentimos honrados. Estamos más que nunca comprometidos, si bien empezamos el programa desde el corazón como cualquier matutino, con secciones y contenido de interés general, siempre lo hicimos desde el corazón. Creo que todos hemos tenido enfermos, padres que no saben qué hacer a veces con la educación de sus hijos, personas que llevan un grupo, familia o empresa, siempre tienen preguntas y como dijo mi compañero, nosotros tratamos de dar respuestas con el contenido del programa. Agradezco por otra parte a Global Quality Foundation que tengan esa visión para ayudar a la gente y reconocerla”.

Finalmente, recibieron también el galardón Hidelisa Ochoa de Beltrán, Óscar Salas Fraire, Francisco Javier Santos Arreola, Ana Lucía Cepeda Ferrara, Enrique Paz Garibay, Héctor Delgado Garza, Sergio Soltero Gardea y. Rubén García.