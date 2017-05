Acepta Alfredo Del Mazo Maza acuerdo para frenar corrupción

Firma compromiso con la IP

Toluca, Estado de México.- Al firmar el documento propuesto por Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alfredo Del Mazo Maza subrayó su interés de impulsar las acciones que sean necesarias para combatir la corrupción y la impunidad porque, aseguró, es una “condición para erradicar la inseguridad y alcanzar el desarrollo económico pleno que anhelamos”.

Con esto, el candidato de la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social se comprometió a que en su gobierno pondrá en marcha 11 acciones de política pública para enfrentar la corrupción, a las que agregó una más para integrar especialistas y fijar plazos para el cumplimiento de dichos compromisos.

En una carta dirigida a Gustavo A. de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, Del Mazo puntualizó que la lucha contra la corrupción es un tema toral de la agenda pública. Por ello, necesita de todos los actores sociales – gobiernos, sociedad, empresarios y organizaciones civiles- nos comprometamos por completo y sin descanso, escribió en la misiva.

“Además de comprometerme a ejecutar los 11 puntos de política pública que ustedes me proponen, me permito agregar un doceavo compromiso: Una vez siendo gobernador electo, me comprometo a establecer mesas de trabajo en las que participen los especialistas que ustedes designen y mi equipo de transición, a fin de avanzar en los 11 puntos y fijar de manera conjunta los plazos para su cumplimiento”, sostuvo en su carta de respuesta a las tres organizaciones.

Del Mazo reiteró que en su gobierno trabajará con los organismos civiles y la iniciativa privada para lograr que el Estado de México tenga el sistema anticorrupción más robusto y moderno de todo el país.

De acuerdo a la información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las 11 Acciones impulsadas por estas organizaciones están integradas en tres grandes temas contra la corrupción: transparencia proactiva, un nuevo marco legal y un sistema local anticorrupción.