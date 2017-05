¡Bomba yucateca!

Folclor urbano

Salvador Estrada

Como bomba cayó en el mundo político la decisión que tomaron los diputados yucatecos: aprobaron por unanimidad, para que se cumpla en todo el estado: eliminar el fuero constitucional al gobernador, alcaldes, legisladores y magistrados.

Pero eso no fue todo. Acordaron derogar la ley de pensiones para ex gobernadores de Yucatán y ¡recortar 50 por ciento el financiamiento público a los partidos!

Esta información le ¡enchinó la piel a los políticos y a sus partidos! Les quitaron ”la charola de la impunidad” a los diputados y a los partidos políticos el poder económico. Y a los ex los dejarán sin apoyo para que se rasquen con sus propias uñas.

Los 25 diputados que integran el Congreso yucateco, acordaron aprobar la iniciativa, que hace nueve meses envió el gobernador Rolando Zapata, ¡tenía que ser Zapata! para eliminar el fuero, lo cual deja su nombre en la historia. Se tardaron nueve meses ¡pero dieron a luz!

El fuero se dio hace años a los legisladores en todo el país para darles protección por sus intervenciones en las tribunas parlamentarias, sólo para ello, donde la fuerza de la oratoria, muchas veces, podría ser una denuncia o una advertencia para los funcionarios y autoridades que no cumplían su deber, y éstos podrían dañarlos en represalia.

Y por “ese fuero” los legisladores abusaban y abusan de su poder. Lo presumían para no ser detenidos si cometían algún delito, como robarse el dinero de las arcas, pedir “moches” o desviar “recursos económicos” para fines personales. Así se vieron muchos casos. Ahora está el de la diputada Eva Cadena, que no ha podido ser detenida hasta que en juicio político pueda ser desaforada, lo cual podría ser en este mes.

Los diputados yucatecos ya abrieron el camino para derrotar a la impunidad, que es la madre de la corrupción y a la cual le van a romper “la ídem”.

La Cámara de Diputados y el Senado deben de tomar el ejemplo del Congreso yucateco y legislar para eliminar el fuero, no sólo a ellos, los legisladores, sino a los próximos alcaldes y a todos aquellos que presuman de contar “con fuero”.

¡Claro! no le van entrar al toro y mucho menos ¡dejar con la mitad de sus ingresos a los partidos políticos! Estos van alegar y alegar para que no proceda el ajuste a su presupuesto. Los partidos políticos no viven de la cuota de sus afiliados, sino del dinero que les da el INE, dinero que es de nuestros impuestos. Pero como los legisladores pertenecen a algún partido no pueden “matar de inanición económica la partidocracia”.

Lo que sí podrán legislar es reducir la ayuda a los ex presidentes, porque es excesiva. Ya está en la Cámara esa iniciativa, pero sólo Dios sabe cuándo tendrá luz verde. Bueno, el reconocimiento al CONGRESO YUCATECO, con mayúsculas, por quitar el fuero en su entidad, les echaremos una ¡bomba! Ya se quitaron el fuero/ Porque tienen humildad/ No les importa el dinero/ ¡Aman a la humanidad! ¡Bomba!

