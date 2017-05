Sebastián Yatra apunta al Plaza Condesa

Se presentará en este recinto el 17 de junio con su nuevo sencillo “Alguien robó”

Arturo Arellano

Sebastián Yatra llegó desde Colombia para continuar sembrando música y cosechando éxitos, pues luego de abrirse camino con “Traicionera”, que le valió ganarse el Doble Disco de Platino en México, regresa para presentar su nuevo sencillo “Alguien robó”, que ha grabado en complicidad con Wisin y Nacho. Este tema pinta para ser un rotundo hit y es por ello que Sebastián se aventura a presentarse por primera vez con un show completo en este país, el próximo 17 de junio en el Plaza Condesa, donde además contará con la presencia de Cali y Dandee para abrir el espectáculo.

El cantante colombiano platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, “estaré lanzando sólo sencillos, ya que es el nuevo formato en el que se está vendiendo la música, para generar nuevo público. El sencillo nuevo está un poco más en el formato clásico, porque ‘Traicionera’ sí era completamente reggaetón, y ésta es un poco más del estilo que es Wisin, urbano. Es una canción que me emociona mucho y tiene muchas partes distintas, sumado a que cantan conmigo el mismo Wisin y Nacho, un logro grande para culquier artista latino, porque prestaron su talento conmigo, estoy muy agradecido y la gente está recibiendo muy bien el tema, no se hasta dónde va a llegar, pero le daremos su tiempo y después sacaremos más canciones”.

Adelantó que el disco “incluirá alrededor de 14 canciones y algunas colaboraciones, pensamos que saldrá a finales de año ya completo, es un material con muchos ritmos distintos, propuestas en cuanto a sonido, con baladas, bailables, las clásicas de despecho, se trata de revivir experiencias y cosas de la vida con las letras. Es bien sabido que los ritmos urbanos fueron muy criticados, pero ahora ya se están haciendo cosas diferentes y es justo porque hay que tener cuidado en lo que dices y haces, porque vienen nuevas generaciones y muchos niños te escuchan, toman lo que dices muy en serio así que es mejor enseñar buenas cosas, hablar de cosas lindas y positivas”.

En tanto “el disco no se puede definir en una sola línea, no podría decir que es de reggaetón porque también hay baladas, canciones en spanglish, un poco de todo lo que me ha nacido mostrar y transmitir con mi música”.

Y en exclusiva nos mostró una versión de “Traicionera” en mariachi, que francamente está muy bien realizada, no obstante el cantante no ha decidido si el tema será lanzado para plataformas digitales o fuera parte del disco, ya que sólo nació por gusto propio, “me encantó por que es muy sentimental, muy fuerte, te llega pero no sé dónde ponerla, sería buena idea lanzarla sólo para México, pero no lo tengo claro aún”.

Sobre su show en el Plaza Condesa el próximo 17 de junio, Sebastián Yatra comentó “es mi primer concierto completo en México, porque tuve muchas presentaciones en festivales y fiestas privadas, pero es la primera vez que es con boletaje y que presentaré todo lo mío”, concluyó.