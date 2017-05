Domenica, hija del cantautor Fato, lanza versátil, innovador y potente disco

La talentosa cantante pretende forjar su propio camino con este nuevo álbum

Arturo Arellano

Domenica es una de las nuevas promesas de la música mexicana, con apenas 20 años de edad, ha demostrado un talento nato y cómo no, si es hija de uno de los compositores más reconocidos del país, Fato, de quien seguramente ha heredado al menos la pasión por la música, que ahora con méritos propio ha desarrollado. Domenica forja su propio camino, con gran talento y canciones suyas, mismas que vierte en lo que es su disco homónimo y debut, que ya se encuentra disponible en todos los formatos.

Domenica visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, en la que aseguró que “durante cinco años estuve trabajando en mi disco. Empecé a componer canciones desde los 13 años de edad, de hecho la primera del disco la escribí a esa edad, se llama ‘Cansada’ y bueno en el disco hay blues, bachata, electrónica, balada, porque siempre me han gustado los retos, siento que tanto las canciones como los ritmos me identifican como personas. En cuanto a las letras son temas que a mí me inquietan, como la falta de comunicación entre los padres y sus hijos, el amor o el desamor, pero siempre desde un enfoque positivo y tratar de dejar un aprendizaje”.

Asegura que “la mayoría de las canciones en este disco preponderan las baladas, estoy casada con lo que es ese género y fusionarlo con pop, me gusta esa parte del género. Más aún poniendo letras con mensaje, que es algo que al principio se me complicó, pues aunque soy joven, por mis letras, me dicen que no puedo ir dirigida al público joven, ya que son profundas y serias. Así que por eso insistí mucho con este proyecto, porque los jóvenes son subestimados, pero somos los jóvenes los que sentimos las cosas con más intensidad, porque apenas vamos descubriendo sentimientos fuertes”.

Refiere que “desde chiquita era muy azotada, era como una novela mi vida, recuerdo que mi amor platónico me gustaba mucho y un día recibí una llamada en la que me dijeron que ya tenía novia. Me deprimí y les dije a mis papás que iba a hacer una canción, no me creyeron, pero a los 10 minutos salí y les canté mi primera canción, fue entonces que se dieron cuenta de que realmente era esto lo que quería. Es curioso porque el tema no fue sencillo, pero la gente se enganchó con el tema”.

Siendo hija de Fato, uno de los compositores de mayor renombre en el país, explica que “no es una carga, jamás lo vería de esa manera, más bien es respeto y responsabilidad. Quiero forjar mi propio camino y mi padre lo sabe de esa manera, ambos nos queremos y respetamos. Él tiene una trayectoria muy consolidada y yo quiero hacer la mía por propios méritos, con mis propias caídas, porque incluso él me ha dicho algunas cosas, pero quiero cometer mis propios errores. En cuanto a mis canciones, claro que las ha escuchado y le gustan, sus críticas han sido buenas”, dice Domenica.

Agrega que el disco incluye también dos temas autoría de su padre, uno de ellos “Soy mexicano”, del que comenta. “Con todo ese rollo de Donald Trump y los problemas para los mexicanos en Estado Unidos, me surgió la necesidad de solidarizarme y que mejor manera que hacerlo cantando, este tema es de mi papá y me llegó mucho, por eso lo incluí”.

El disco de la cantante ya se encuentra disponible en todos los formatos a la venta.