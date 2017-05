Demandan que sea conformado por 50% de mujeres y 50% de hombres

Frente a impugnaciones jurídicas, la nueva Constitución sigue adelante

Han pasado más de cuatro meses del decreto de la Constitución de la Ciudad de México y no obstante las impugnaciones a la misma desde diversos frentes institucionales, los trabajos de la llamada primera Constitución del Siglo XXI siguen su curso conforme al calendario para entrar en vigor el 17 de septiembre del 2018.

Ejemplo de esa continuidad en los trabajos los podemos observar en las acciones que un grupo de mujeres, que formaron parte de la redacción de la Constitución referida, sigue impulsando en materia de paridad de género.

En conferencia de prensa convocada por la titular de Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ella Grajeda, las constituyentes exigieron que se respete la paridad de género en la Ley Electoral.

La diputada Cynthia López Castro hizo un llamado a la Comisión de Asuntos Políticos Electorales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el dictamen de elaboración de la Ley Electoral de la Ciudad de México se garantice la paridad de género. La conferencia se llevó a cabo en las instalaciones de la ALDF y asistieron las constituyentes: Dolores Padierna Luna, por el Partido de la Revolución Democrática; Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional; Beatriz Pagés Rebollar, designada por el Ejecutivo federal; la Ministra Olga Sánchez Cordero, del Grupo Constitucionalistas; Gabriela Rodríguez Ramírez, de Morena; Aída Arreguí Guerrero, por el Partido Encuentro Social y Esthela Damián Peralta, por el Partido Movimiento Ciudadano.

En general las conferencistas plantearon igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres “para que las mujeres podamos tener la mitad de los espacios que nos corresponden en el ámbito local y en el federal”, externó Esthela Damián.

La ministra Olga Sánchez Cordero mencionó que la Constitución de la CDMX tiene como eje transversal los derechos humanos de las mujeres. Mandó un mensaje al Legislativo local, a respetar el mandato constitucional. Beatriz Pagés dijo “las constituyentes hemos venido a visitar al diablo, venimos a pedir y recordar a la ALDF que en el diablo está el detalle, en la ALDF está el verdadero caldero de la Constitución de la CDMX, porque de la forma en que se redacten las leyes va a depender la Constitución y la paridad de género”.

Kenia López Rabadán comentó que la primera iniciativa que se presentó en la Asamblea Constituyente fue para alcanzar la paridad, la cual fue apoyada por todos los grupos parlamentarios. “No permitiremos que nos manden a distritos que no son competitivos”. En tanto que la Senadora Dolores Padierna exhortó a la SCJN y a la ALDF para que hagan valer la Constitución de la CDMX que es única en su tipo, es progresista, democrática, de avanzada y nos lanza como sociedad al Siglo XXI.

Al respecto, la diputada Cynthia López Castro, recordó que la Constitución de la Ciudad establece, en su artículo 29, “en la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género”, por lo que deben quedar definidos criterios claros y precisos, los cuales aseguren el derecho a integrar un Congreso local paritario. López Castro exhortó a las diputadas y los diputados locales para que se comprometan a que a través de las leyes secundarias se garantice un Congreso local conformado por 50% de mujeres y 50% de hombres.

“Somos 49 mujeres Constituyentes quienes vigilaremos con lupa que la Ley Electoral de la Ciudad de México no tenga letras chiquitas y tomaremos las medidas necesarias en caso de que no se cumpla con lo establecido por la Constitución de la CDMX en materia de paridad de género”. Ninguna Ley debe estar por encima de la Constitución, se debe cumplir con la jerarquía normativa. Las constituyentes puntualizaron que la actual legislatura de la ALDF está integrada por 45.4% de mujeres, porcentaje muy por encima de la Cámara de Diputados, en donde sólo se tiene una representación de 33.8%; mientras que en la Cámara alta 22% de los escaños los ocupan mujeres.

A un mes de que se aprobó el documento magno, a la Constitución capitalina le llovieron reclamos jurídicos por supuestas invasiones de facultades y en la actualidad tiene en contra cuatro acciones de inconstitucionalidad, dos controversias constitucionales y un amparo contra el proceso que se siguió para la aprobación de ésta. Los tres últimos recursos legales presentados ante la SCJN fueron de la CNDH, del TSJCDMX y la Consejería Jurídica de la Presidencia, en tanto que el resto proviene del Senado de la Republica, la PGR, Morena y una del exdiputado constituyente Javier Quijano.

En ese contexto, es importante señalar que, a mitad de esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la Asamblea Constituyente tiene personalidad jurídica para defender a la Constitución de la Ciudad de México en el litigio que promovieron la Presidencia, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, contra la mencionada ley local. Por unanimidad, los ministros de la Sala determinaron que la Asamblea Constituyente no ha dejado de existir legalmente, pese a que su plazo constitucional venció el pasado 5 de febrero.

No hay duda, la Constitución de vanguardia, progresista y de avanzada, no sólo no ha detenido sus trabajos por controversias jurídicas impuestas, sino que los y las constitucionalistas siguen empujando cada uno los acuerdos ahí establecidos y conforme pasa el tiempo todo indica que los astros se están alineando a su favor, al menos así se interpreta el trabajo de las mujeres constitucionalistas y el resolutivo de la SCJN. Chido, dirían algunos capitalinos.

