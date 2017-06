La recuperación de Iguala

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El senador por Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, exhortó al gobierno federal a rescatar el Plan Especial para la Recuperación de Iguala, sumida en la ignominia a raíz de los lamentables acontecimientos del 26 de septiembre del 2014: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

La Tercera Comisión de Hacienda, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas del Senado de la República, aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el senador (y alcalde con licencia), mediante el cual solicita a Gobernación que a la brevedad informe sobre las acciones emprendidas en el marco del Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala.

Recordó que en 2015 el gobierno federal buscó impulsar un programa de rescate de Iguala, pero no prosperó y todo quedó en proyecto.

CERO TOLERANCIA A IMPUNIDAD

Es inaplazable que las autoridades esclarezcan los homicidios de defensores de derechos humanos y se castigue a los responsables con todo el rigor de la ley, exigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, ante el incremento de los ataques y agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias, señaló lo anterior y demandó “cero tolerancia” a la impunidad.

Dijo que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, la identidad de los autores de estos arteros crímenes y las razones para cometerlos, y ser llevados ante la ley.

Corzo Sosa, en representación del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, participó en el homenaje in memoriam a Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, luchadora social asesinada el pasado 10 de mayo en Tamaulipas.

Sostuvo que debe quedar claro que todo aquél que levante la mano y prive de la vida a otro, sepa que terminará tras las rejas. “No hay estado de Derecho con impunidad”, aseguró.

Advirtió que la impunidad no puede ser la constante en nuestras vidas y agregó: “no debemos dejar que nuestra generación sea conocida como la de la impunidad”.

Ante autoridades estatales y municipales, luchadores sociales y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), expresó que todos debemos decir ¡ya basta!; ninguna agresión más a las personas defensoras de derechos humanos aquí en Tamaulipas ni en otra región del país.

Expuso que si no reconocemos la crisis de derechos humanos en que vivimos, no avanzaremos hacia la solución del problema. Si las instituciones públicas funcionaran como se debe, Miriam no hubiera tenido que tomar las riendas en la investigación de los hechos que la agraviaron y no hubiera arriesgado su vida por obtener la justicia a la que tenía derecho.

Sostuvo que no habrá paz mientras el Estado en su conjunto sea incapaz de garantizar la vida e integridad de quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos. No habrá dignidad mientras no se castigue y repare el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez y las decenas de víctimas convertidas en defensoras de otras víctimas.

Edgar Corzo dijo que está atento en el análisis de las líneas de investigación que siguen las autoridades de procuración de justicia, para determinar la responsabilidad del crimen y que no haya impunidad.

PROMUEVEN DESCUENTOS

Dato que el turismo genera 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de 2.2 millones de empleos, lo que representa una de las principales fuentes de divisas en el país, la diputada federal Lluvia Flores Sonduk promueve reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para aplicar descuentos en el peaje a carros y motocicletas en temporada vacacional.

La diputada perredista indicó que en estados como Guerrero, el turismo y los ingresos económicos han bajado, por lo cual su iniciativa de bajar el precio en el traslado de turistas ayudará a aumentar el flujo de visitantes a los puntos de interés para los paseantes.

Flores Sonduk, secretaria de la Comisión de Comunicaciones, agregó que el turismo agrupa más de 50 actividades económicas y genera oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas, convirtiéndose en un importante motor de progreso.

Finalmente, dijo que el transporte terrestre es de los medios más económicos para viajar, por lo que el propósito de la iniciativa es incentivar el uso de las autopistas para que en temporadas vacacionales sea menor el costo de traslado de un punto a otro y así crezca el flujo de turistas”.

