Editorial Alfaguara juvenil presenta una novela que tiene un humor muy futbolístico para los niños que les gusta este deporte

Con exitosos libros publicados para los niños, “Papás bajo la lupa” y “Cinco modos para deshacerme de mi hermanito”, Tamar Cohen ganó en 2015 el premio Gran Angular México por su novela juvenil “El año terrible”, ahora presenta su más reciente novela titulada “Orfanato Lachina”, del cual la autora habló en exclusiva con el periodista Asael Grande para DIARIO IMAGEN.

“‘Orfanato Lachina’ es una idea que está basada en una pesadilla que tuvo mi hijo, cuando tenía nueve años se despertó una noche llorando, soñó que lo habíamos abandonado en un orfanato durante las vacaciones de verano, porque no cabía en el coche, sus hermanos son muy grandes, entonces él creía que lo estaban apachurrando, y que no cabía, y por eso lo habíamos abandonado, y mi hijo lloraba, y yo sabía que había encontrado el inicio de una nueva novela, en la que el personaje, Lenny, es un niño travieso, y sus papás siempre lo amenazaban que lo iban a mandar a Lachina, y Lenny tenía un globo terráqueo, y cuando se dio cuenta que China estaba lejos, siguió haciendo travesuras, y lo que no sabía era que existía el Orfanato Lachina”.

Los papás de Lenny, un niño supertravieso, siempre le decían que lo iban a mandar allá lejos si no se portaba bien, y se lo cumplieron. Querían vacacionar a gusto sin que les diera lata, así que Lenny fue a parar durante todo el verano a un orfanato muy locochón. Tras la sorpresa inicial, Lenny y sus nuevos amigos se dan cuenta de que ahí hay gato encerrado, pues todo funciona al revés y pueden hacer diabluras cuando quieran. No se parece nada a un orfelinato normal, así que los niños se empeñan en descubrir el misterio: “la novela Orfanato Lachina tiene un humor muy futbolístico para los niños que les gusta este deporte, y en el orfanato reciben clases de cómo hacer travesuras, sobre cómo hacer trampas, cómo copiar en los exámenes, entonces es como un espacio ideal para los niños, el personaje de Lenny tiene un poco las características que tienen mis hijos, estoy sacando un poco de ellos, y Monse que es la mejor amiga de Lenny en el libro, es un poco como yo”, agregó Tamar.

Sobre cómo define “Orfanato Lachina”, la autora dijo que “es una novela muy divertida, así la definiría, muchos creen que la literatura es aburrida, que los libros son una obligación, y los niños prefieren los videojuegos, porque a lo mejor los libros que les dan a leer son libros más tediosos, y definitivamente la buena literatura no es para educar, sino para divertir a los niños, y Orfanato Lachina cumple con esta función”.

