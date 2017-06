Alista Toluca 4o. Maratón de Donación de Sangre

Este 14 de junio en Plaza de los Mártires

Toluca, Estado de México.- En un acto solidario que puede salvar una o más vidas y con el afán de fomentar la cultura de donación voluntaria de sangre, Toluca alista el 4o. Maratón de Sangre, a realizarse el próximo miércoles 14 de junio, a partir de las 7:00 y hasta las 11:00 de la mañana, en la explanada de la Plaza de los Mártires, en el Centro Histórico.

En el marco del Día Mundial del Donador Voluntario de Sangre, el gobierno municipal de Toluca, en coordinación con el Instituto de Salud Estatal y la Universidad Autónoma del Estado de México, invita a la población a sumarse a esta loable labor que además de ser un acto responsable, para muchas personas es una oportunidad de vida.

Los requisitos para ser donador son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, estar sano, acudir aseado, dormir bien, no consumir lácteos la noche anterior ni el día de la donación y presentar la credencial de elector. Quienes sean donadores de sangre podrán conocer su tipo de sangre, el resultado de una biometría hemática de ocho elementos y si padece alguna enfermedad como hepatitis, VIH, chagas, sífilis, brúcela o lipemia.

Es necesario que el donante no ingiera bebidas alcohólicas al menos tres días antes, no tomar medicamentos dos días antes, no haberse realizado tatuajes en el último año, ni tener antecedentes de hepatitis después de los 10 años de edad, no pertenecer a grupos de riesgo, no ser alérgico a medicamentos o alimentos, no estar embarazada ni lactando al menos en los últimos seis meses y no haber recibido vacunas en los últimos 28 días para enfermedades como: hepatitis, rabia, sarampión, rubéola, tétanos e influenza.