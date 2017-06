Margarita se lanza por la libre

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de asegurar que sus acciones no incurrirán en actos anticipados de campaña que pudieran invalidar su nominación como candidata a la Presidencia de la República por el PAN… u otra fuerza política, Margarita Zavala inició ayer su primer recorrido por México que la llevará a visitar 45 grandes ciudades en apenas el siguiente mes.

En un documento informativo de esta gira, se afirma que Margarita Zavala considera que “es momento de apostar al futuro para dejar atrás la incertidumbre, indignación y terrible miedo que vive el país” y por ello va a promocionar y explicar su proyecto denominado “Voy por México” que más bien parece un slogan de campaña electoral.

Considera que el país vive una enorme crisis de confianza que sólo es posible combatir con un cambio de mentalidad y actitud, a través de escuchar a la gente y sirviendo con dignidad.

La gira la realizará en un autobús a bordo del cual espera recorrer 18 mil kilómetros durante los siguientes 31 días.

Su primera etapa comprende los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit.

Ahí tendrá encuentros ya concertados con estudiantes, empresarios, asociaciones civiles y ciudadanos que se realizaràn en 48 oficinas regionales y locales de “Yo con México”, y reuniones con los miembros de la red de “Yo con México”, que cuenta con más de 150 mil afiliados.

Todo ello, se dijo, estará soportado con un financiamiento privado debidamente registrado en su asociación denominada Yo con México.

El caso es que, a pesar de que Margarita afirma que no es el inicio de su campaña presidencial, todo sugiere que eso es.

Yo la apoyo

Margarita no está sola dentro del PAN. En sus acciones para buscar la candidatura de su partido la apoya, entre otros, la diputada federal panista Cecilia Romero, quizá la política blanquiazul con mayor tradición dentro de su partido.

Ex presidenta nacional, ex secretaria general en varias ocasiones, una de ellas al lado del histórico Luis H. Álvarez en tiempos del proceso de 1988, la diputada Romero rechaza que Margarita Zavala pudiera irse del PAN.

“No, de ninguna manera lo dicho, ni jamás lo hará; lo ha expresado con toda claridad.

“A ver, la suya no fue ninguna amenaza, fue una expresión. Ciertamente puede ser criticada por el tiempo y la forma, pero es una expresión que dentro del PAN no es algo nuevo. No hay ningún problema”.

—¿Es tiempo de destapes en el PAN?, se le pregunta.

“… los destapes no los hacemos en el PAN, son de otros partidos y espero que de otras épocas… lo que urge es tomar decisiones sobre el 18 al interior del partido, eso por supuesto que sí”, responde.

—¿Apoyaría a Margarita?

“Yo he dicho muchas veces que urge marcar una ruta dentro del PAN para que (apegados a los estatutos) se determine el procedimiento de elección de nuestro candidato o candidata a la Presidencia de la República. Eso lo reitero y lo ratifico y, por supuesto, lo apoyo.

—¿Simpatiza con Margarita?, se le insiste. “No tengo problema en decir que simpatizo con Margarita Zavala… pero primero está mi institucionalidad, mi respeto al presidente del partido… pero, reitero, es urgente determinar quién será nuestra candidata o candidato a la Presidencia de la República”.

—¿Es viable una alianza con el PRD para el 2018?, se le pregunta.

“Es fundamental. Las elecciones del domingo ratificaron este asunto. Desde luego que es factible y vale la pena revisar esta posibilidad, sin tomar una definición total. Tiene que ser producto de un análisis cuidadoso”, dice.

En cuanto a la revisión de las elecciones del domingo, comenta.

“En el proceso de revisión electoral en el Estado de México han surgido importantes alteraciones en el PREP que dicen se debieron a algoritmos o esas cosas, pero el caso es que los errores se repiten absolutamente en todas partes”.

Por ello pide que todos los paquetes sean incluso abiertos a fin de terminar con las suspicacias.

El proceso no ha concluido, dice, y por ello debe limpiarse.

“El proceso electoral del 18 está en la puerta… y lo que está en entredicho es el avance democrático de México.

“Si en el Estado de México se tiene que anular la elección, que se anule. Si se tienen que abrir los paquetes que se abran. Eso tiene que ser exhaustivo.

“En Coahuila es otra situación. La violación de paquetes electorales y desaparición de juntas distritales, es un caso mayor. Cada proceso tiene que resolverse en su propio espacio”, indica.

Así mientras la diputada Romero decía lo anterior, en Coahuila se informaba que el conteo al 100% de los votos daba como ganador al priísta Miguel Ángel Riquelme con 482 mil 891 votos equivalente al 38.9%; mientras que el panista Guillermo Anaya obtenía 452 mil 31 votos, que representa el 36.4%, lo que deja una diferencia de 2.5% o por 30 mil 860 votos. Eso se da con una participación de 61.3%

¡Ganamos!

Una vez emitidos los resultados, Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI (quien se localiza en Saltillo desde el domingo pasado), contabilizadas las actas la autoridad electoral dio certeza jurídica al proceso electoral del domingo.

Ya sólo esperarán a que el domingo la misma autoridad expida y entregue la constancia de ganador al candidato del PRI Miguel Ángel Riquelme.

Ochoa Reza agradeció a los miles de ciudadanos que presidieron y condujeron en las casillas el proceso el domingo pasado, y a quienes contaron actas y votos en las juntas electorales pese a las presiones de PAN y Morena.

“Sepan todos que entendemos muy bien la gran responsabilidad que la ciudadanía nos ha confiado con su voto.Tengan la seguridad de que Miguel Ángel Riquelme gobernará de manera responsable, honesta y eficaz para todas y todos los coahuilenses”.

Al referirse al retiro de los representantes del PAN del conteo electoral, el dirigente tricolor calificó de irresponsable esa decisión que sin embargo no alteró en nada el resultado, porque a diferencia de los azulillos, en las juntas se quedaron los representantes de los demás partidos: del PRI, PVEM, Panal, PES, PRD y PT.

“El día de ayer el PAN huyó de la realidad de manera irresponsable. La doble moral de los Anaya quedó en evidencia ante Coahuila y ante todo México”, subrayó.

Recordó que los panistas dijeron que tenían todas las actas y que en las urnas había más votos para ellos, “pero cuando llegó el momento de demostrarlo, prefirieron evadir la realidad y abandonaron los Consejos… decidieron que era mejor sabotear las elecciones, al peor estilo de López Obrador”, subrayó..

Al hacerlo, agregó, “los Anaya se han instalado en la “teoría del complot”, lastimando a la democracia y dando la espalda a los ciudadanos que organizaron y que participaron con su voto en la elección, con una participación superior al 61 por ciento”, concluyó.

Finalmente expulsado

En fast-track, la Comisión Nacional de Justicia Partidariam del PRI que preside Fernando Elías Calles expulsó ayer al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien fue detenido a fines de la semana pasada en Panamá.

Borge desprestigió y causó severo daño a la imagen del partido, dijeron para justificar su expulsión.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa