Más de 2 mil 500 personas disfrutaron de Wild O’Fest 2017

En la Carpa Astros se vivió el festival de rock surf y garage más emblemático de México

La Ciudad de México se llenó de ocho horas de buena música, a través del mejor festival de rock garage y surf que se ha realizado en este país: Wild O’Fest 2017.

El sábado 17 de junio en la Carpa Astros se pudieron comprobar los buenos resultados de meses de trabajo para reunir a bandas, tanto estadunidenses como mexicanas con prestigio en estos géneros musicales.

A las 15:00 horas se abrieron las puertas del recinto, un total de 2,500 personas acudieron a la cita; en su mayoría eran jóvenes, algunos con cabellos de colores y otros vestidos retro; también llegaron familias completas y fueron los más pequeños quienes disfrutaban ver a gente fuera de lo común, empezando por The Neptunas, el trío femenino norteamericano que aún siendo headliner de la jornada, convivió sin poses con el público mexicano vestidas de azul platino, botas plateadas y que con 1.80 de estatura sobresalían entre la multitud.

Desde el inicio, en la explanada del lugar, el ambiente era de fiesta con la música de DJ El Surco y la variada oferta gastronómica a través de diversas foodtrucks. A las 17:00 horas inició el show con la actuación de los grupos mexicanos Fenómeno Fuzz, The Cavernarios y Los Explosivos, cada uno con un set de aproximadamente 40 minutos.

Al comienzo de la noche hicieron su aparición en el escenario The Neptunas, demostrando que las mujeres también hacen rock de primera calidad; provenientes de una gira por la Costa Este de EU, agradecieron la energía del público mexicano y prometieron regresar muy pronto a nuestro país, pues los organizadores de Wild O’Fest han confirmado la noticia que en los primeros meses del 2018 se realizará Wild O’Fest Girls también en nuestra ciudad.

Para ese momento la gente se aglutinaba alrededor del imponente y luminoso escenario, muchos bailaban, otros sólo disfrutaban de la potente música y, curiosamente, muchos se besaban como si esas melodías surf los invitaran a un momento romántico más energético que el habitual.

Tocó el turno a Telekrimen de México, temas un poco más fuertes, un rock más duro pero también de buena manufactura. A las ocho de la noche hicieron su aparición Phantom Surfers, con sus antifaces negros y sacos brillantes que los caracterizan, pero sobre todo con su potente set musical que los ha llevado por los escenarios de todo Estados Unidos durante los últimos 30 años.

Inmediatamente llegaron Satan’s Pilgrims, ataviados con sus capas de vampiros, demostraron su capacidad sonora mientras se proyectaban en la pantalla escenas de películas de terror de los 60 y 70; sin duda un espectáculo original que hizo que los ánimos del público crecieran para recibir después a Man or Astro-Man?, uno de los grupos que actualmente, dentro del género, tienen más impacto y son considerados como la nueva generación del rock garage norteamericano.

Y para cerrar con broche de oro la segunda edición de Wild O’Fest, nada mejor que The Sonics, considerados como los padres del rock garage a nivel mundial y entre cuyos seguidores se encuentra nada menos que Eddie Vedder, líder de Pearl Jam y con quien han cantado en diversas ocasiones. The Sonics son una banda legendaria, admirada por su rebeldía, permanencia y sello muy personal; su música ha evolucionado a lo largo 40 años de trayectoria sin perder su esencia. ¡Vaya que suenan bien!, a lo largo de un show de prácticamente una hora, dieron muestra de su experiencia y comprobaron que la energía y fuerza en el rock no tiene nada que ver con la edad… sencillamente son maestros del género.

La gente no dejaba de aplaudir, pero la madrugada ya iniciaba y el espectáculo tenía que concluir; el buen sabor de boca que dejó la segunda edición de este festival, nos permite asegurar que habrá Wild O’ Fest para mucho tiempo.