“La moneda sigue en el aire” para La Misma Tierra

La banda presenta su tercera producción discográfica, del que se desprenden los sencillos “Ya no me va a doler” y “Cómo le digo”

Asael Grande

Ganadores del Premio Bandamax 2016 como “Artista Revelación del Año”, la Banda La Misma Tierra, agrupación 100% sinaloense, formada en Mazatlán, Sinaloa el 14 de enero del 2014 por nueve inquietos músicos con una gran trayectoria (quienes desde entonces han trabajado por dar a conocer la música que hacen con el corazón), están de fiesta con el lanzamiento de su nuevo material discográfico, titulado “La moneda sigue en el aire”, del cual hablaron en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “el nombre de La Misma Tierra nació porque ya tenemos rato tocando, y porque somos de Mazatlán, Sinaloa, se nos ha hecho difícil esta carrera, pero vamos por buen camino, el nuevo disco, ‘La moneda sigue en el aire’, fue grabado allá en Mazatlán, Sinaloa, viene muy variado el disco, hay un corrido, vienen baladas, cumbias, rancheras, canciones para enamorar también, temas de compositores como Luis Siqueiros, Horacio Palencia, Edagar Quiñones, lo produjo Sergio Lizárraga, los sencillos de este material son ‘Ya no me va a doler’, y el nuevo tema que se llama ‘Cómo le digo’”, dijo Omar. Experimentados en la escena del regional mexicano, Luis Ángel explicó el porqué del título del disco, “La moneda sigue en el aire”: “nos falta mucho camino que recorrer, entonces no sabemos qué pueda pasar con La Misma Tierra, por el momento haremos una gira de promoción, iremos a Morelos, a Michoacán, a California, a Texas, en la Ciudad de México aun no tenemos fechas confirmadas”.

Respecto a las letras del género banda, Alfredo Montaño aclaró que “el gusto de la gente es por géneros, nosotros no decidimos qué música es buena o mala, cada género tiene sus canciones, su tipo de canciones, está el rap, el reggaetón, el regional mexicano, que es lo que tocamos nosotros, o está el norteño, gracias a Dios todas las bandas trabajan en sus canciones, a nosotros nos hace diferentes el que cada integrante tiene su estilo de tocar, ya en conjunto sonamos diferente a otras bandas, todas las canciones que hemos hecho están bien cuidadas”.

El primer material discográfico con el que banda La Misma Tierra comenzó a escribir su historia dentro de la música regional mexicana, llevó por título “La octava maravilla”; su segundo material discográfico, fue un parteaguas en la carrera profesional de la agrupación, pues con él comienzan a conquistar nuevos territorios, el disco se titula “Yo ya tengo quien me quiera”. De esta producción se dieron a conocer los sencillos: “Discúlpame”, “Ya me cansé”, “Yo ya tengo quien me quiera”, “Dame la oportunidad” y “Dos locos que se aman”.

El 2016 fue de grandes logros para la agrupación, entre otras cosas, porque por primera ocasión fueron invitados a participar en el magno festival artístico “La Fiesta de la Radio”, organizado por una de las emisoras de radio más importantes de México: La Ke Buena.

Ahora en este 2017, la Banda La Misma Tierra, quienes poco a poco han comenzado a dar de que hablar en el mundo discográfico actual, lanza La moneda sigue en el aire, que contiene temas como “Ya no me va a doler”, “Recapacita”, “Si no estás tú”, “El desayuno”, “La ruleta”, “¿Qué está pasando?”, “La moneda sigue en el aire”, “Ojalá y no seas tú”, “Cómo le digo”, “Te falta corazón”, “Tenemos algo en común”, “Vale más” y “La güera no me da”.