“Noises: los ruidos de mi flamenco” es arte para todos

El bailaor Sebastián Sánchez crea un show integral, que fusiona danza con teatro, clown y música

El espectáculo tendrá efecto este 1 de julio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Arturo Arellano

El Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, dará cabida en su escenario, este 1 de julio al espectáculo “Noises: Los ruidos de mi flamenco”, obra del bailaor argentino Sebastián Sánchez, quien en complicidad con otros grandes artistas logra un show con piezas musicales inspiradas en la magnificencia de Debussy, en la profundidad del pianista Ryuichi Sakamoto, en la transgresión de agrupaciones como Art of Noise y de No Man; del arte plástico y surrealista de Salvador Dalí y del flamenco tradicional con esencia de Vicente Escudero.

En rueda de prensa, Sebastián Sánchez, en compañía de la también bailaora Ana Morales y su director Raúl Salgado, señalaron que es una necesidad transmitir otro tipo de expresiones artísticas, “personalmente necesito mostrar las facetas que me han acompañado a lo largo de mi vida y por eso creamos este espectáculo. Básicamente el mensaje es que hallamos un punto en el que todas las artes se pueden encontrar y esa unidad también puede servir al espectador, eso es muy importante, poder emocionar a la gente”.

Explicó que “en el escenario hay alrededor de 20 artistas, entre artistas de flamenco, de música clásica, actores, además un Clown Pierrot, que va a interpretar a un duende, encargado también de llevar el hilo conductor entre las expresiones artísticas sobre el escenario”.

Siendo este espectáculo un producto de ‘Los ruidos de la cabeza del autor”, refiere que “quise combinar esos ruidos con las otras expresiones artísticas, lo que va a ver el espectador es un mundo de sensaciones y sinceramente trabajamos muy duro para lograrlo. Una parte es danza, flamenco tradicional al principio, y a partir de entonces se detona el sueño y aunque el flamenco está presente en todo el show, también las demás artes se vuelven protagonistas, la luz, la música, proyecciones en pantallas, escenografía y por supuesto todos los artistas”.

En tanto, Ana Hernández, bailaora invitada lo describe como “Un mundo onírico que se ha concebido desde la visión de Sebastián al que todos nos sumamos, buscando que la gente se acerque al arte. Me hace ilusión que haya personas como Sebastián, que tengan inquietud no sólo de seguir y practicar el flamenco, sino de evolucionarlo y crecerlo, para darle continuidad, vanguardia todo eso que no lo dejara morir. Ese atrevimiento aporta un granito de arena a nuestra cultura, es genial y por eso me sumo, siempre hay que lanzarse al vacío sea cual sea el resultado, es necesario para el arte y para la experiencia del artista, gracias a este tipo de cosas el arte vive y se enriquece”.

Raúl Salgado, que está debutando como director en este espectáculo agregó que “el espectáculo está considerado como integral, aunque básicamente sea danza y muy visual, pero nos motiva integrar otro tipo de música, todo con un buen fundamento. Estará la magia de la música de Debussy en un cuadro bello, algo performático, por momentos, danza, pero también ese toque de performance y arte actuada, con luz, vestuario y escenografía”. El espectáculo se presentará el próximo sábado 1 de julio a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.