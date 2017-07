Supera México metas de recaudación fiscal

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

México es reconocido en el mundo por su gastronomía expresada en los tacos, cuyo contenido alimenticio tiene tanta variedad como creatividad tenemos cada uno de los mexicanos.

Así, para quienes están metidos en el negocio de los tacos, existe una aplicación electrónica de las más funcionales en el mercado, misma que da mutuos beneficios tanto a consumidores como a los dueños y trabajadores de los negocios del ramo.

Actualmente, miles de tacolovers se están dando un banquete con Taco Guru, una de las apps más comentadas en México en los últimos meses, y con la que los usuarios pueden no sólo buscar y encontrar sus tacos favoritos a través de un sistema de filtros y geolocalización de primera, sino también ganar medallas, obtener cupones de descuento, calificar las taquerías y hasta subir las fotos que quieran.

Estas últimas destacan entre las funcionalidades más recientes de Taco Guru porque… ¿a quién no le gusta presumir sus tacos? Sabemos que con una sola foto no es suficiente, por eso ahora con la app de los tacos pueden crear cada quien sus propias galerías. Además, pueden escribirse reseñas de las taquerías, calificarlas y hacer comentarios de acuerdo a cada experiencia. Ernesto Bredee, Director de Taco Guru, comentó que: “de esta manera el usuario no sólo puede presumir sus tacos, algo que nos encanta hacer a los mexicanos, sino también opinar sobre las taquerías y así contribuir a que el resto de los usuarios conozcan de primera mano lo que ofrece cada una de ellas.”

Con Taco Guru no importa si eres fresa, Godinez, hípster o de cualquier otra tribu urbana, porque también puedes buscar taquerías por todo México de acuerdo a rango de precios, horarios de atención o las que ofrecen o no servicio a domicilio, así como encontrar las más cercanas a ti, las más populares, personalizar tu búsqueda por tipo de establecimiento, amenidades y mucho más.

Recuerda, no importa si estás en Acapulco, Monterrey, Ciudad de México o cualquier otra parte del país, donde vendan tacos ahí está Taco Guru: la guía taquera más grande del mundo completamente gratis y disponible para dispositivos iOS y Android.

Así que a descárgala ya y comencemos a taquear, ¡a presumir nuestros tacos!

Por otra parte, la recaudación tributaria en México continúa mostrando un desempeño positivo en los primeros 5 meses del año, de acuerdo con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con resultados correspondientes al ciclo enero-mayo de 2017.

Durante el periodo de referencia, los ingresos tributarios ascendieron a 1 billón 235.6 mil millones de pesos, monto superior en 0.2 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior y si se excluyen los IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 3.5 por ciento real.

Esta cantidad recaudada superó por más de 48 mil millones de pesos la meta establecida en la Ley de Ingresos (LIF) para 2017, de 1 billón 186.7 mil millones de pesos.

Entre los principales resultados en materia tributaria, destaca el crecimiento de la recaudación del impuesto sobre la renta, superando la meta de la LIF por 57.5 mil millones de pesos; el incremento fue de 3.8 por ciento en términos reales con respecto al mismo periodo de 2016, crecimiento superior al de la actividad económica (en el primer trimestre del año el PIB aumentó 2.7 por ciento, mientras que el Índice Global de la Actividad Económica a abril creció 1.8 por ciento).

En lo que respecta al impuesto al valor agregado, también se observa un crecimiento, este fue de 1.3 por ciento, mientras que el impuesto a las importaciones se incrementó en 2.4 por ciento.

Estos resultados dan muestra del trabajo constante que realiza el Servicio de Administración Tributaria para recaudar los impuestos necesarios para el desarrollo del país y sobre todo, de la voluntad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, en beneficio de México.

En otro orden de ideas, déjeme comentarle que para miles de mexicanos la hora de dormir se ha convertido en la hora del dolor.

Y es que factores cada vez más comunes como el sedentarismo, el estrés, las malas posturas y la obesidad detonan molestias en cuello, hombros y espalda, las cuales impiden conciliar el sueño o lo interrumpen, con las importantes consecuencias físicas y emocionales que ello implica, advierte el doctor Alfredo Covarrubias, Director General y Fundador del Centro Nacional para la Educación en Dolor.

Para combatir esta situación y favorecer un descanso suficiente y de buena calidad, Bayer lanza Flanax Nocto, único tratamiento en México que combina un analgésico (Naproxeno sódico) y un antihistamínico (Difenhidramina) para así eliminar los dolores musculares y articulares hasta por 12 horas, favoreciendo, al mismo tiempo, el descanso durante la noche.

“El Naproxeno Sódico pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), los cuales bloquean la producción de unas sustancias llamadas prostaglandinas, que tienen un papel importante en los procesos de dolor, fiebre e inflamación. En cuanto a la Difenhidramina, se trata de un antihistamínico con propiedades sedantes (provoca sueño), de manera que favorece un descanso profundo”, explicó la Dra. Paola Maldonado, maestra en Bioética y Gerente Médico en Bayer de México.

Un descanso insuficiente o de mala calidad es un problema serio con graves consecuencias a nivel físico, emocional y laboral, que incluso pueden poner la vida en peligro.

Diversos estudios demuestran que el cansancio y deficiencia de sueño afectan el razonamiento, la capacidad para resolver problemas y la atención a los detalles, lo cual ocasiona que la persona tenga un menor rendimiento laboral y, aún más grave, presente mayor riesgo de sufrir accidentes.

“A nivel emocional, quien no ha dormido lo suficiente está de mal humor, lo que afecta sus relaciones personales y, con el paso del tiempo, puede ser más propenso a sufrir depresión.

Además, la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades del corazón e infecciones”, detalló el Covarrubias, ex Presidente pasado y Coordinador del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor.

A su vez, la obesidad y el estrés son importantes factores de riesgo para desarrollar dolores musculo-esqueléticos. De tal manera: quien sufre dolor duerme poco y su sueño es de mala calidad, por lo que queda atrapado en un círculo vicioso en el cual el dolor se hace cada vez más intenso y cada vez es más difícil descansar adecuadamente.

“Por ello, es sumamente importante romper el ciclo de dolor-sueño insuficiente e inadecuado, pues al reducir la intensidad de las molestias físicas mejora la calidad del sueño y así la persona disfruta al máximo los beneficios restauradores de éste. De no hacerlo, el dolor y el cansancio empeorarán, junto con las consecuencias que ello implica”, señaló el especialista.

Lamentablemente el dolor y el sueño inadecuado se han vuelto tan cotidianos que menospreciamos su impacto e, incluso, no lo consideramos un problema. Muestra de ello es que, de acuerdo con un reciente estudio, sólo 42% de los mexicanos que son durmientes pobres se consideraban como tales, subrayó el Dr. Covarrubias.

“De ahí que es sumamente importante generar conciencia sobre la identificación y combate de este problema para el cual Flanax Nocto es una nueva alternativa terapéutica que ayudará a combatir el dolor nocturno y favorecer el descanso, de manera que las buenas noches también sean buenos días”, concluyó la Dra. Paola Maldonado; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

