Elsa Rodríguez Osorio

La exposición visual a las pantallas por más de cinco horas diarias provoca daño visual, señala el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Julio Alejandro Blanco Mendieta. Expresa que a raíz de esta nueva actividad sociolaboral, surge una serie de problemas visuales dependientes del tiempo de exposición a los equipos móviles, computadoras y tabletas. Síntomas: visión borrosa, ojo seco, dolor de ojos y cabeza. La sintomatología se presenta más en mujeres que en hombres, asociado a situaciones hormonales que alteran la película lagrimal y predisponen a ojo seco y son más frecuentes en personas mayores de 45 años, debido a los cambios acomodativos del cristalino (mecanismo mediante el cual sufre cambios en su poder refractivo para poder leer) y en su transparencia. Las ametropías preexistentes y no corregidas, son otro factor que influye para presentar daños oculares. En México, 30% de la población presenta algún grado de ametropía y estudios recientes demuestran que la prevalencia de miopía se ha incrementado 50% en los últimos años. Otros factores que influyen son la distancia que se guarde respecto a la pantalla, que para un adulto sin presbicia (imposibilidad de ver claramente los objetos próximos) debe ser de 35 centímetros; distancias menores causa aumento en la acomodación cristalina y esfuerzo visual, así como el tamaño de la letra, la iluminación y el contraste con el fondo. Se recomienda a quienes trabajan por periodos mayores a cuatro horas diarias frente a una computadora: revisión anual, si no padecen de una patología ocular prexistente; si usan lentes, revisión de la graduación una o dos veces al año; uso de lubricantes oculares cada seis u ocho horas; uso de pantallas bloqueadoras de radiaciones UV. Descansar cada 30 minutos alejando la vista de la pantalla y mover cuello y extremidades. También, usar un tipo de letra entre 11 y 12 puntos, personas con debilidad visual, aumentar el tamaño. Si se trata de videojuegos, uso de una o dos horas máximo al día.

La Dra. Alicia Galván, directora médica de Laboratorios Liomont, anunció que ya están disponibles los resultados del estudio de la vacuna Flublok Tetravalente. Se publicó en la edición del 22 de junio en la revista científica New England Journal of Medicine. En este estudio se demostró que Flublok Tetravalente proporciona una mayor protección contra Influenza en adultos de 50 años y más, con respecto a una vacuna inactivada tetravalente tradicional producida en huevos embrionados. Alrededor de 9 mil personas de 50 años y mayores fueron incluidas en el estudio, de ellas 4,474 recibieron vacuna Flublok Tetravalente y 4,489 recibieron vacuna inactivada tetravalente tradicional. La eficacia de la primera comprobó que la probabilidad de sufrir influenza fue 30% menor en el grupo que recibió Flublok comparativamente con el grupo que se inmunizó con la vacuna inactivada tetravalente tradicional. Adicionalmente las personas de 50-64 años de edad que fueron vacunadas con Flublok tuvieron un 43% menor probabilidad de desarrollar Influenza. Esta vacuna es producida con tecnología recombinante, puede proporcionar una mejor protección en adultos de 50 años y mayores contra influenza estacional, en comparación con las vacunas contra influenza tetravalente fabricadas con tecnología tradicional. Flublok genera protección contra las cuatro cepas de virus de influenza predefinidas por la OMS mismas que se actualizan cada año Flublok contiene tres veces más ingredientes activos que las vacunas tradicionales y produce mayor respuesta inmunitaria que la vacuna contra influenza fabricada con tecnología tradicional para las cepas A de la influenza, especialmente H3N2, lo cual ha sido demostrado en el estudio. Flublok se fabrica sin la utilización de huevo, por lo tanto, no está sujeta a las mutaciones que a veces se introducen en la vacuna durante el proceso de adaptación en el huevo que, en ocasiones, puede causar que las vacunas tradicionales sean menos eficaces. Además, es la primera y única vacuna contra la influenza tetravalente de alto contenido de antígeno y de alta eficacia, que la coloca como vacuna apta para todos los adultos mayores de 18 años, y aquellos con un sistema inmune comprometido. Es altamente purificada y no contiene virus de la influenza, antibióticos, formaldehído, conservadores, proteínas de huevo, látex, gluten ni gelatina a diferencia de otras vacunas contra la Influenza. Flublok está aprobada por la agencia regulatoria de los Estados Unidos (FDA). En México se encuentra disponible Flublok trivalente desde 2015.

