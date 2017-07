Fortalezas y debilidades de las izquierdas

Augusto Corro

La economista Ifigenia Martínez busca la unidad de las izquierdas para la contienda electoral presidencial del 2018. Su idea de un frente de izquierda no parece que tenga resultados favorables.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) que ella fundó junto Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pasa por sus peores momentos.

De los tres políticos, sólo ella permanece en el partido amarillo. Los otros dos abandonaron esa institución política inconformes por la manera en que lo manejaban “Los Chuchos”.

La influencia de Ifigenia Martínez ya no es determinante en la lucha política, como cuando abandonó el PRI. En el PRD el divisionismo los llevó al desastre.

Hace 30 años, su participación fue importante para la participación de Cárdenas en los comicios de 1988. Lo izquierda mexicana presentó un frente que a punto estuvo de vencer al PRI.

El triunfo se lo llevó el priísta Carlos Salinas de Gortari ante una inconformidad de la izquierda, encabezada por el propio Cárdenas, que al final aceptó su derrota, que quedó registrada como muy extraña.

En el presente, la denominada izquierda mexicana se encuentra dividida y no parece que para el 2018 logre la unidad. Los polos están representados por el PRD y por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo dueño es Andrés Manuel López Obrador.

Los perredistas tendrán que empezar por la organización y el control de sus tribus. Algo que ya se sabe es más que imposible, porque sus dirigentes van por sus intereses personales, sus negocios, que los alejaron de las convicciones partidistas.

En el PRD por ahora no aparece la figura política seria, formal, que lo abanderará en los comicios del 2018, aunque son varios gobernadores que se muestran inquietos. Nos referimos a los impresentables mandatarios de Morelos y Michoacán, Graco Ramírez y Silvano Aureoles Conejo.

Juan Zepeda, el ex candidato perredista al gobierno del Estado de México (Edomex) es otro de los aspirantes a la candidatura presidencial amarilla. La dirigencia y militancia del PRD vieron su desempeño como extraordinario, aunque en la preferencia electoral los ubicó en el tercer lugar.

La acción de Zepeda fue como la de revivir un cadáver y aunque no hizo la resurrección completa, sí tuvo la oportunidad de no sepultarlo. El candidato perredista se ve como un héroe que merece la dirigencia de su partido.

También Cárdenas promueve su plan “Por México Hoy” que apoyará a quien ofrezca mejores condiciones para su causa que tiene como líneas principales erradicar la corrupción, combatir la delincuencia y la inseguridad, etc.

El Partido del Trabajo (PT), de supuesta izquierda, es apéndice de Morena, Se trata de una organización política que busca su supervivencia. La mejor forma de lograrlo es sumarse a los partidos grandes.

En fin, la participación de la economista Ifigenia Martínez, que en los ochenta era llamada “La Corregidora”, porque en su casa se reunían los principales dirigentes de la izquierda para apoyar a Cárdenas, quedó en la pura leyenda. Los tiempos son otros. ¿Usted qué opina amable lector?

Aquel partido tenía principios y una línea ideológica clara que con el paso del tiempo se transformó. Sus alianzas pragmáticas con Acción Nacional le acarrearon más disgustos que alegrías.

Sin bien es cierto que la coalición PAN-PRD triunfó en algunos estados, poco a nada ganaron los amarillos. Los candidatos ganadores fueron blanquiazules. Para el 2018, la cúpula perredista busca una alianza con otros partidos y no descartan unirse al PAN o al PRI. O a quien sea, pues perdieron el rumbo.

¿Por cierto, cuándo empezarán a abandonar el PRD algunas de sus tribus inconformes? ¿Qué hará “El señor de las ligas”, René Bejarano? ¿Continuará al lado de “Los Chuchos”? Ya sabremos. El conflicto en el partido del sol azteca es interminable.

PUNTOS SUSPENSIVOS… El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quedó muy mal con sus seguidores. Al perder los panistas en el Estado de México (Edoméx) se devaluó la imagen política de su presidente nacional. Además, en Coahuila, la derrota blanquiazul le traerá más problemas al “joven maravilla”. No pudo ganarle a los Moreira y tendrá que pagar su precio. Además, el candidato blanquiazul, Guillermo Anaya, compadre del ex presidente Felipe Calderón, no quiere darse por derrotado y su inconformidad le traerá mayores problemas a su líder. Mal les fue a los dos Anaya en la tierra de los Moreira… María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, candidata presidencial del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tiene claro que su participación en la lucha electoral no es para ganar, sino para lograr la organización de los pueblos indígenas, que hablen por ellos mismos… La última desafortunada acción de Donald Trump fue frenar el deshielo con Cuba que empezó con el presidente Barack Obama. La historia reciente nos enseñó que las medidas de EU contra los isleños fue un fracaso. ¿Alguien sabe de algo positivo de Trump desde el 20 de enero a la fecha?

