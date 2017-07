La Unión Americana tiene “Aroma”

El grupo de cumbia, integrado por seis bellas mujeres mexicanas, emprenderá gira por los Estados Unidos

Arturo Arellano

Una de las agrupaciones emblemáticas del género de cumbia en México, sin duda es Aroma, no sólo porque está conformado por seis bellas y talentosas mujeres de esta tierra, sino por el sonido que han logrado plasmar en un género que no es propiamente mexicano. Ahora, luego de 10 años de no pisar suelo norteamericano, las damas se preparan para emprender una gira en este territorio, llevando sin duda el “Aroma” de México a los paisanos latinos en medio de un clima político un poco tenso, pero que no impedirá que la gente baile al más puro ritmo de sus grandes éxitos.

Para dar detalles al respecto, América, Yazmín, Deniz, Mónica, Melina y Homeri, acompañadas de su director musical Francisco Campos, visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN, “La gira por Estados Unidos está programada para el mes de noviembre, estamos muy entusiasmadas porque ya llevamos un buen tiempo sin ir. Es una doble responsabilidad, primero con el grupo, lograr un show de gran calidad, digno de llevarlo a todas partes. Y por otra parte volver a reunir a la gente que era nuestra seguidora y que se han alejado de nosotras, queremos recuperar todo el público americano”.

Señalaron que con el clima político que atraviesan los latinos en Estados Unidos, su intención es “sabemos que la cosa va difícil para los latinos, incluso para la gente que tiene papeles, , pero bueno nosotros queremos llevar música para que se relajen, que se sientan bien, se olviden de las penas, ese es nuestro objetivo aunque de pronto las canciones de Aroma sean de desamor y duro contra ellos, pero tambien sirven para sacar a le gente de su estrés, recordarles que aunque esten de aquel lado, ellos siguen siendo latinos, queremos hacerlos sentir como en casa”.

Adelantaron en relación al repertorio que “vamos a cantar algunos temas sorpresa y por supuesto los éxitos, como ‘Amor de tres’ y estamos preparando un set especial con coreografías, vamos con todo. Sabemos que hay otros grupos tratando de hacer este mismo concepto de musica tropical con grupo vocal de puras mujeres, pero no han logrado la misma calidad que Aroma, nosotros tenemos una gran taryectoria en la que hemos logrado un sonido bien definido, además de la parte coreográfica y visual, para vernos bien también físicamente”, dijo Melina.

Cabe destacar que Aroma no vive de us éxitos del pasado por lo que el director musical refiere que “tenemos un stock como de 20 canciones nuevas, de pronto no lanzamos todas juntas pero vamos sencillo a sencillo, los dos últimos fueron ‘La gata bajo la lluvia’ y ‘Vete de aquí’, pero queremos destacar que Aroma no es un grupo de covers, en todo nuestro repertorio tenemos por mucho tres covers. Sin embargo, era hora de que la gente también supiera de nuestros gustos y adaptamos este tema a la cumbia”. Y celebra que “Aroma ha tenido una gran evolución desde su primer disco, se nota el crecimiento y la adaptación a los nuevo sonidos, por supuesto sin perder la esencia de lo que es el grupo. Esta es la epoca de las fusiones de modo que hemos metido rap, reggaetón, salsa, tan solo en la grabación, pero en el show en vivo metemos hasta lambada, por lo que se vuelve todo muy versátil, con la voz, talento y atractivo de las chicas es todo un agasajo que hasta los músicos disfrutamos”.

Con los elementos que ya caracterizan este proyecto, Aroma llegará en noviembre para deleitar a todos los latinos y norteamericanos en el país vecino del norte. Por lo que las seis chicas que componen el grupo llevarán la bandera de México muy en alto, con orgullo y con el sabor de la cumbia fusionada.