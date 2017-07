El 40% de la población en México padece alergias

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La otitis media es la infección más común del oído en niños

La cirugía cura la mayoría de los casos de cáncer de tiroides

En México, 40% de la población padece alergias, sobre todo los niños, quienes las manifiestan con estornudos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar y ronchas, entre otros síntomas. Es importante tratarlas para evitar que causen otras complicaciones afirma la doctora Leticia Hernández Nieto, médico adscrito al Servicio de Alergia del Hospital Juárez de México. Las personas con problemas crónicos de gripa, principalmente, pueden tener predisposición a una alergia. Esta es una respuesta anormal y exagerada de las defensas del cuerpo contra cosas que habitualmente no debieran hacer daño o causar molestias y si no tienen un patrón de herencia absoluto, hay una predisposición genética denominada atopia familiar. A lo anterior se agrega la exposición a alérgenos, como polvo, epitelios de los animales y algunas plantas, que pueden llevar a que se presente el proceso alérgico secundario. Los síntomas dependen del órgano afectado, pueden ser los ojos, la nariz, los bronquios o la piel. Si bien la contaminación y el smog no predisponen a las alergias, sí contribuyen a que se inflamen las vías respiratorias y exacerben los síntomas. No debe confundirse con un resfriado, toda vez que la alergia es un estado crónico, donde los síntomas se presentan por un tiempo prolongado y son recurrentes; mientras en el resfriado se tienen síntomas que desaparecen por completo. Las alergias no se curan, pero con tratamiento se regulan. En general, son tratadas con antihistamínicos, que ayudan al control de los síntomas de forma rápida, al estabilizar los receptores que existen en las celdas cerradas y esto impide que liberen una sustancia que se llama histamina, responsable de los síntomas.

La otitis media es la infección más común del oído en población infantil, causada por complicaciones de la gripe, faringitis o rinofaringitis. Estos problemas son atendidos en el IMSS con medicamentos, cirugía y terapias de audición. La incidencia de este padecimiento en México en 2015 fue de 507 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Sector Salud. La inflamación del oído medio, que provoca dolor intenso y fiebre, ocurre en cualquier época del año, afirma la doctora Azarell Anzures Gutiérrez, coordinadora de Programas Médicos del Seguro Social. Los padecimientos del oído también tienen como factores de riesgo las alergias alimentarias, que los padres fumen o por contagio de otros niños enfermos. La posición al amamantar o darles biberón, completamente acostados provoca el paso de micro partículas de leche al conducto del oído y ocasiona infección. La forma adecuada para alimentarlos es con una inclinación de 45 grados, semisentado. Ante las primeras molestias de fiebre y llanto persistente de un bebé, o dolor del oído que refiere el menor, se recomienda llevarlo al médico. Cuando hay otitis de repetición y perforación del tímpano, el otorrinolaringólogo hace pruebas especiales con aparatos, como audiometría y timpanometría, para evaluar si se requieren tubos de ventilación, y en caso de que haya daño en la audición iniciar el tratamiento necesario. Para mantener la higiene de los oídos, durante el baño sólo debe lavarse la parte externa de las orejas, secarlas con toalla y evitar el uso de cotonetes y pasadores.

La tiroides es una glándula con forma de mariposa que se localiza en la línea media del cuello, aproximadamente a mitad de camino entre la nuez de Adán y el esternón. Produce dos hormonas principales: la tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3. El Dr. John Morris III, experto en endocrinología de Mayo Clinic, declara que las hormonas tiroideas repercuten sobre muchas células del cuerpo: mantienen la velocidad con la que el cuerpo consume grasas y carbohidratos, ayudan a controlar la temperatura corporal, a regular la cantidad de calcio en la sangre, afectan el funcionamiento del sistema nervioso e influyen sobre la frecuencia cardíaca. Cuando el cáncer se descubre en las primeras etapas y es de tamaño muy pequeño, posiblemente sólo sea necesario extirpar un lado o lóbulo de la tiroides y dejar el resto en su sitio. En ese caso, la glándula todavía podrá funcionar y producir hormonas. Cuando se extirpa toda la glándula, es necesario administrar terapia hormonal el resto de la vida, para reemplazar a las que produce el organismo de manera natural y regular el metabolismo corporal. La cirugía cura la mayoría de los casos de cáncer de la tiroides y el pronóstico a largo plazo después del procedimiento es excelente.

