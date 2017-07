Soy un testimonio vivo de lo que imparto: Tony Kamo

El hipnotista ayuda a su auditorio a dejar de fumar, bajar de peso y dominar emociones destructivas para el ser humano

Son cuatro seminarios que serán impartidos en PF Hotel y Suites el 14 y 15 de julio

Arturo Arellano

Uno de los hipnotistas más extraordinarios de la era moderna es Tony Kamo, quien con una trayectoria de más de 35 años ha logrado realizar y poner en práctica grandes estudios sobre la hipnosis clínica, mismos que han resultado en diferentes seminarios con los que ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo.

Es turno una vez más de la Ciudad de México, a donde traerá cuatro de sus recientes seminarios para dejar de fumar, bajar de peso, control de estrés, ansiedad y miedo, y por último, autoprogramación mental, asegurando un cambio garantizado en tu vida, los cuales se llevarán a cabo el 14 y 15 de julio en el PF Hotel & Suites.

El maestro Tony Kamo visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista dijo: “vamos a hacer cuatro seminarios: el primero, autoprogramación mental, para que la gente sepa controlar su mente, las emociones, aquello que te está alterando en la vida, para que la persona sepa manifestar, representar y controlar emociones y que no se sientan frustrados, enojados, con ira, enfado, es un curso donde te enseño a programarte y controlar las emociones. Después está el curso de control de estrés, ansiedad y miedo, en el que se enseña a controlar estas dos partes fundamentales que hacen que una persona tenga fobia, miedo y ataques de pánico. Si controlas ansiedad y miedo también mantendrás un buen control de todas las cosas que realizas, además esa persona hará un perfecto control de su vida”.

Asegura que la ansiedad te lleva a fumar, tomar, comer más, por lo que también ofrece dos cursos más, “uno para adelgazar, en el que no hay dietas, lo que se hace es cambiar el chip de la persona, ese chip que hace que la gente pueda fácilmente bajar de peso, ya que lo que tiene sin duda alguna es un freno, una parte interna que está alterada y no te deja tener buena calidad de vida, haciendo que te desquites con la comida”. Finalmente, dará también otro para “dejar de fumar y doy una garantía de que el 80% de las personas que toman el curso no vuelven a fumar, si no, se te devuelve el dinero. Para esto, lo que hago es meterme en su cabeza y provocar fatiga, asco y náuseas por el tabaco, para que todo lo que asocie con el cigarro haga que la persona deje de fumar y tenga una mejor calidad de vida”.

Los seminarios han sido pulidos a lo largo de 37 años de carrera, según Kamo: “primero hacía hipnosis y de ahí empecé con los seminarios, estos últimos cada día van puliéndose, cada día tienen mejor calidad y resultado. Puedo decir que soy un testimonio vivo de lo que imparto, porque todo esto lo he aplicado en mi vida personal”. De modo que como experiencia más gratificante refiere “los resultados que veo cada día con las personas a las que se les ha podido ayudar, entras a mi Facebook y hay más de 50 mil videos de personas que bajaron de peso, dejaron de fumar y consiguieron lo que estoy diciendo”.

Explica que las herramientas que utiliza son “anclajes, provoco reflejos condicionados para que todo lo que yo quiero insertar en la cabeza del individuo tenga un resultado positivo, luego eso es espectacular, porque esos reflejos condicionados son conductas que se quieren conseguir, como el bajar de peso, dejar algún vicio”. Que según Kamo son males de todos los países “no hay algo particular o especifico de México, esto pasa en todo el mundo, en todo el mundo la gente fuma, toma en exceso, hay estrés, ansiedad, esto es de todas partes y se debe controlar para no destruirnos a nosotros mismos”, concluyó.