¿Por qué golpear al teatro mexicano?: Omar Suárez

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Con todas las experiencias de vida que he acumulado a mis 30 años de edad, ya me siento como un viejo de 60 años, porque he vivido muchas cosas que parecieran de telenovela

El proyecto de “Amor Eterno” es la guerra más tonta que se ha tratado de entablar.

Fueron tres meses en los que injustamente estuve en la cárcel y en lugar de pagar una fianza para enfrentar el juicio en libertad, no lo hice porque quise demostrar mi inocencia”

“He vivido un ataque mediático desde hace años lo cual hiere”

Omar Suárez pertenece a esa nueva generación de jóvenes mexicanos cada vez más potente, y a su corta edad de 30 años, ha logrado consolidarse como un poderoso productor teatral, al sumar 35 puestas en escena, quien inició su carrera como productor a los 16 años, organizando obras de teatro en las escuelas primarias y secundarias de su natal Puebla, Puebla y después de varios éxitos como “Divorciémonos mi amor”·, “Perfume de Gardenia”, hoy es el productor del polémico y fastuoso musical “Amor Eterno”.

Omar Suárez se ha distinguido por siempre apostarle a lo máximo, siempre contando con un elenco de grandes estrellas.

Omar Suárez afirma que la pasión es lo que lo mueve a enfrentar varios retos, siempre dando la cara. Y es por ello que ofrece una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, porque desea que el público conozca al verdadero Omar Suárez, quien a pesar de haber estado en la cárcel tres meses y ahora defender con uñas y dientes su proyecto de “Amor Eterno”, musical que rinde homenaje al maestro Juan Gabriel, abre su corazón para contar su verdad y pedir que ya no se le haga más daño al teatro mexicano.

A SUS 30 AÑOS DE EDAD HA LOGRADO PRODUCIR 35 OBRAS TEATRALES

– Desde que ibas a la secundaria empezaste a ver obras de teatro y te interesaste en el tema de comercializar el teatro, a vender boletos y las puestas en escena. Comparte con nuestros lectores esa fórmula de llegar al éxito, porque en este 2017 tienes 30 años de edad, eres muy joven para todo lo que has logrado y más en la industria del teatro, que es tan competida y desgastante.

“En la vida lo que te mueve es la pasión y con ello la suficiente garra y cariño para lograr las metas sin importar la edad. Definitivamente tiene que haber mucha sed y pasión, el teatro es un negocio que me apasiona y creo que hay cosas para las que uno nace, era algo que me llamaba la atención desde jovencito, que pude conocer gracias a la gente que me rodeaba. La primera obra que produje fue en el 2001 de manera profesional ya con reconocidos actores, como fue el caso de Sergio Goyri.

A lo largo de este tiempo he producido 35 puestas en escena, la gente me ubica por ‘Perfume de Gardenia’, que fue un gran éxito que tuvimos y que es una obra que me dio grandes beneficios, pero antes ya había hecho otras.

La industria teatral es difícil, cuando eres joven falta la credibilidad de parte del artista y cuando eres viejo hay desconfianza, porque ya no existen nuevas ideas. La industria del teatro es un ambiente muy mediático en el que estás expuesto a los ojos de muchos y a veces esa parte la gente no tiene ese ángulo y perspectiva para notar que también somos seres humanos que amamos lo que nos gusta hacer y es por ello que lo hacemos más allá del negocio”.

– Desde que te diste a conocer como productor siempre ha habido polémica en torno a Omar Suárez.

“A veces se habla muy ruinmente, algunos medios de comunicación han perdido esa amplitud de darle al espectador lo que es. Me ha tocado que me hacen una entrevista y sale toda editada y luego los comentaristas se preguntan ‘¿cómo no dijo esto o aquello?’, pero claro que lo dije, pero lo editaron o lo acomodaron, entonces es una industria difícil; sin embargo, es parte de lo mismo, no todos los trabajos son sencillos, hay unos que en la vida tienen su complejidad y hay que aprender a que a algunas personas les vas a caer bien a otras no tanto, pero al final el teatro comercial es la industria a la que me dedico y me apasiona.

Lo único que pido es que artistas y el público se den esa posibilidad de conocer qué es y qué significa la producción de Omar Suárez, porque a veces se habla sin fundamentos, eso demerita y perjudica mucho. Yo he vivido un ataque mediático desde hace años y eso me perjudica y me hiere. Afortunadamente, me doy el tiempo de trabajar y que la gente conozca cuál es la realidad, aun con lo desgastante que es ese tipo de ataques.

“NADIE PUEDE DECIR QUE NO DOY LA CARA”

– Eres una persona que siempre le ha apostado a lo grande, eres de retos y logros, ¿por qué te persigue el escándalo, ¿es envidia?

“A veces uno da pie, ya que en este negocio si hablas está mal y si no hablas también, entonces prefiero hablar y que la gente vea mi transparencia, que la conozca, que soy una persona que siempre está dispuesta a dar la cara, a enfrentar cada situación cual por dura que sea. La mayoría de la gente ante un problema se esconde, pero yo no soy así y algunos medios se han aprovechado de eso. Nadie puede decir que no doy la cara, siempre estoy diciendo la verdad, cuidando lo que soy, respaldar lo que digo me ha costado no sólo cosas de dinero, sino de familia.

– Hasta tuviste la difícil experiencia de estar en la cárcel.

“Fueron tres meses en los que injustamente estuve en la cárcel y en lugar de pagar una fianza para enfrentar el juicio en libertad, no lo hice porque quise demostrar mi inocencia. Con la fianza pude haber quedado libre desde el primer día, pero mi dignidad es más grande, porque no fue una situación de orgullo ni de ego, sino de dignidad y de defender la justicia, preferí estar en esa situación tan terrible que no se le desea a nadie, pero con la frente en alto, salir y señalar a cada uno de los que tuvieron que ver de que me encerraran equivocadamente.

Esas batallas y cuestión tan frontal de mi personalidad han afectado también a mi familia, pero hay que defender la dignidad, tener compromiso y ser frontal, no puedes hacer a un lado esos valores. Yo por lo menos no es lo que quiero que vean de mí mis familiares o mis hijos, por eso decidí hacerlo así, ha sido un camino duro, no ha sido sencillo, entonces, en consecuencia también te vuelves polémico, pero al final también es parte del negocio”.

“ESTAR INJUSTAMENTE EN PRISIÓN ME FORTALECIÓ, TANTO ESPIRITUAL, COMO PROFESIONALMENTE”

– Dicen que lo que no te mata te fortalece, ¿qué tan fortalecido salió Omar Suárez, tras haber estado en prisión?

“Salí más que fortalecido, mi familia siempre supo cómo fue la situación y sabe la capacidad que tengo para afrontar un problema. Mi familia me ha aprendido a amar, tengo una esposa que me apoya incondicionalmente, tres hijos maravillosos y estar injustamente en prisión me fortaleció, tanto espiritual, como profesionalmente, porque lo que no mata te hace fuerte. Tengo una experiencia que no quiero sonar soberbio, pero con todas la experiencias de vida que he acumulado a mis 30 años de edad ya me siento como un viejo de 60 años, porque he vivido muchas cosas que parecieran de telenovela, eso me ha hecho crecer mucho, lo veo como una preparación para lo que viene, ya que los seres humanos somos vulnerables al poder, al dinero y si tienes experiencia puedes hacer frente al éxito y agarrarlo para que no se te vaya entre los dedos, espero poder alcanzar ese momento de éxito y disfrutarlo, porque normalmente los seres humanos logramos el éxito y se nos va, no entendemos qué pasó”.

– Y actualmente defiendes con todo tu proyecto de “Amor Eterno”.

“Soy bastante intenso, por eso amo el teatro, amo este proyecto de ‘Amor Eterno’ y lo he defendido tanto porque me parece injusto que para un artista tan importante como Juan Gabriel, se haya ido más allá del negocio, convertido en algo terrible, cuando lo que queremos es hacer que la gente honre su muerte, para que siempre se mantenga vivo alguien a quien los mexicanos amamos tanto, es injusto que personas que posiblemente ni siquiera conocieron a Juan Gabriel se aprovechen narrando historias que son mentiras.

No me voy a cansar de repetirlo y si por ello me voy a buscar una enemistad, amenazas como las que recibí en diciembre contra mi familia, me voy a buscar que no dejen de molestar hasta que no pare el proyecto, aunque no tengan razones legales para hacerlo, para que sigan siendo igual de cobardes, de dar una carta donde dicen que autorizan y luego decir que no la dieron, eso es cobardía y no voy a dejar de decirlo, no voy a dejar de defenderme, porque yo fui, yo pedí permiso, conseguí las autorizaciones, si ya después a ellos no les convino, ese es su problema e intereses personales, pero la Sociendad de Autores y Compositores de México no debería de seguir esos principios.

El albacea Guillermo Pous Fernández dice que el musical “Amor Eterno” no era de la voluntad del señor (Juan Gabriel), cuando a mí me lo dijo, yo lo tuve de frente y se le cuestiona ¿por qué no era su voluntad?, y contesta ‘no lo sé, sólo eso dejó dicho’. Son estúpidas las respuestas que da para enfrentar la verdad, entonces es una verdad modificada, manipulada, eso no es verdad y creo que ese es el compromiso que tengo más grande de no parar este proyecto de ‘Amor Eterno’ más allá del dinero.

Es algo que no se puede entender, es la guerra más tonta que se ha tratado de entablar”.

– ¿Pero cuál es el fondo de todo esto?

“Es lo que yo quisiera saber, porque si fuera dinero o necesidad económica nos sentamos a negociar, porque gracias a Dios amo hacer el proyecto de ‘Amor Eterno’, repito, si lo que quieren es dinero pues negociamos, éste es un pastel y se reparte, nunca he sido cerrado a eso, pero no les interesa, es un tema que yo no voy a poder comprender”.

– ¿Por qué se niegan los hijos de Juan Gabriel al proyecto de “Amor Eterno”?

“Es que no son ‘hijos’ es sólo un hijo el que se niega, he platicado con Luis Alberto, con la sobrina, todos dicen ‘claro que se haga, ¿por qué no se va a hacer?’. Entonces, se ha confundido mucho. El testamento que presentan son dos hojas, quién va a creer que eso es un testamento original, además ya está impugnado y está con una orden judicial de que no se siga haciendo la entrega de los bienes al supuesto heredero, entonces cuando el río suena, es porque agua lleva. Si a mí me siguen molestando con algo que no tiene lógica, voy a seguir buscando demostrar lo que tenga que demostrar, porque esta gente está afectando una fuente de trabajo, dirección artística, trabajo bien hecho, trabajo mexicano”.

“NO ESTOY DICIENDO NINGUNA MENTIRA RESPECTO A AMOR ETERNO”

– “Amor Eterno” es un trabajo cien por ciento mexicano, que también está generando fuentes de empleo.

“Exacto, no tenemos que andar comprando licencias como otros productores, porque tenemos mucho que hacer con la materia mexicana. Lo que no entiendo es ¿por qué golpear al teatro mexicano, por qué golpear el trabajo de más de 100 personas que trabajan aquí, son más de 60 en el escenario de “Amor Eterno” más la gente técnica, más los taquilleros, más los indirectos”.

¿Cuándo se presentó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a levantar la mano y defender el trabajo de alguno de sus actores?, ¿cuándo se presentó algún sindicato de tramoya o de lo que sea? Nadie se hizo presente porque esa es la cualidad de los mexicanos cuando vemos que hay problemas todos nos abrimos. Nadie alza la mano, en esta guerra he estado yo solo, pero no me voy a cansar y he sido firme, se ha tenido que involucrar y comprometer mi patrimonio, así como el que no tengo, el patrimonio de otras personas. Tengo tengo fe en que va a salir la verdad, la justicia, el equilibrio, la realidad, porque Dios sabe y todos los que han vivido esto de cerca que yo no estoy diciendo ninguna mentira.

Estuvimos casi nueve meses sin dar función, tiene año y medio que se empezó a ensayar “Amor Eterno” y hace tres años y medio de que se habló con el maestro Juan Gabriel. Esto no es un proyecto que me salió de la nada, es platicado, que él mismo Juan Gabriel escogió cada una de las épocas, de los personajes, lo que le llamaba la atención, entonces ¿por qué decir con esa soberbia, que él (Juan Gabriel) ni siquiera sabía?”.

– Varias personas afirman que “Amor Eterno” es una obsesión de Omar Suárez, que estabas aferrado, que el permiso no existía.

Lo entiendo, soy aferrado y lo que quieran, pero ¿por qué dañar al teatro mexicano?, muchos medios señalan ‘Omar Suárez es aferrado, está loco’, pero ¿saben qué?, estoy generando fuente de empleos, qué bueno que haya más musicales en México, entonces ¿por qué golpear?, ¿por qué mejor no voltear?, si quieren una nota, decir ‘oye, resulta que este señor Iván (Aguilera) ya no es mexicano, ni americano, él dice en el testamento que es un mexicano nacido en Texas, hay una ambigüedad y sus declaraciones son así. Cuando empiezan el trámite de la sucesión él declara eso, entonces no hay cordura legal, personal, no hay moral.

Faltan muchos años para que se dé el fallo sobre eso. Es un tema de resistencia y no me pienso cansar”.

“REGRESA PERFUME DE GARDENIA” A FINES DE 2017

– ¿“De ‘Amor Eterno’ pasó a ‘Conflicto Eterno”?

“No es un conflicto eterno, más bien que mi amor por el teatro es incondicional, el amor es así y tiene que triunfar siempre, es con mucho amor con el que se ha hecho este proyecto. No estoy haciendo nada malo, no se está matando a nadie, ¿cuánto tiempo mediático se le ha dado a esta situación?, ¿cuánto tiempo se ha acrecentado el tema?, como si se estuviera secuestrando a alguien, golpeando a alguien, pero se está generando trabajo, se está no es algo malo.

Me atrevo a hacer un llamado a todos los medios de comunicación para pedirles su apoyo, en honor a la constancia, el punto de vista de donde lo quieran ver es respetable, pero por lo menos ha habido constancia, aquí estamos, es un trabajo constante, estamos abiertos, no es personal, no hay un odio hacia Iván Aguilera, al contrario, entendemos su dolor, su situación, lo que no comprendo es su manera de hacer las cosas y su razonamiento legal, pero lo comprendo a él y la puerta está abierta para él, los demás hijos y familiares, porque lo que aquí se hace con ‘Amor Eterno’ es honrar al maestro Juan Gabriel”.

– ¿Qué proyectos tienes después de “Amor Eterno”?

Necesito la estabilidad de “Amor Eterno”, que todo esté bien, que realmente pueda sentir el ritmo de que ya agarró el proyecto y darme ese tiempo de disfrutarlo, luego de ahí enfrentar nuevos proyectos. Tengo ganas de hacer teatro experimental en México, que puede innovar bastante la forma de hacerlo, porque sobre todo puede fomentar a que los jóvenes se acerquen al teatro, porque se están haciendo cosas muy plausibles como Teatro en Corto, pero es poca gente, necesitamos hacer algo masivo porque el teatro se está perdiendo. Tengo un proyecto que quiero hacer, que es teatro itinerante, que la gente va a disfrutar mucho, porque va a ser parte de la escena, va a convivir y creo que puede servir para las nuevas generaciones. Ya ha pasado en otros países, se trata de retomarlo y hacerlo a nuestra manera. Entre octubre y noviembre próximo regresa “Perfume de Gardenia”, ya se está ensayando y en eso andamos, deseo que nuevamente lo protagonice Aracely Arámbula, ya que ella es un sello de la obra y nosotros estamos dispuestos a darle el espacio para que lo haga”.

– Siempre estás abierto a los medios de comunicación.

“Agradezco la entrevista y nosotros con todo el cariño siempre abrimos las puertas a los medios porque necesitamos de ustedes. Gracias a DIARIOIMAGEN y a todos sus lectores”, concluyó.