El actor de teatro y televisión Luis Gimeno, quien destacó por su participación en reconocidas telenovelas como “El vuelo del águila”, “Los parientes pobres” y “María Mercedes”, entre otras, falleció el lunes 24 de julio en la Ciudad de México, a los 90 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) manifestó en su página oficial su pésame: “Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia comunican el sensible fallecimiento de Luis Gimeno, acaecido el día de hoy en la Ciudad de México”.

Gimeno, oriundo de Montevideo, Uruguay, comenzó su carrera de actor en la década de los 60 y abarcó a lo largo de su trayectoria teatro, cine y televisión.

Otras producciones televisivas en las que participó fueron “Alcanzar una estrella”, “Agujetas de color de rosa”, “Mañana es para siempre”, “El carruaje”, “Duelo de pasiones”, “La dueña” y “Amarte es mi pecado”.

El actor de teatro, televisión y cine, Luis Gimeno, participó en más de 35 telenovelas y 50 obras de teatro en sus más de 50 años de carrera artística. También se le recuerda por el comercial del detergente Ariel y su famosa frase “Chaca-Chaca”, que por años estuvo al aire.

Luis Gimeno, quien además se desempeñó como maestro de teatro, es recordado por ser parte del elenco de exitosas telenovelas, la última en la que apareció fue “Hasta que el dinero nos separe”, en 2010. En teatro participó en más de 50 montajes, entre ellos “Los árboles mueren de pie”, “Las muchachas del club” y “La jaula de las locas”, “Ring…ring… llama el amor”, “El Rey Lear”, “El barbero de Sevilla” y “Las mujeres sabias”. Siempre se declaró fan del teatro porque le gustaba sentir al público de frente y trabajó con grandes maestros de las artes escénicas, como Ignacio Retes, Emilio Carballido, Celestino Gorostiza, Seki Sano y José Solé.

Luis Gimeno fue condecorado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por 25 y 50 años como actor. En octubre de 2012 el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) le entregó la medalla Bellas Artes por su trayectoria: además fue miembro de la primera generación de alumnos de la Escuela de Arte Teatral del organismo.

Fue miembro fundador del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, maestro de la Selección de Enseñanzas Artísticas del INBA, director de ópera para el Palacio de Bellas Artes y director fundador de la Compañía Nacional de Teatro.

Nació el 15 de febrero de 1927 en Montevideo, Uruguay. Sus padres fueron Luis Gimeno Velasco, quien se desempeñó como director de escuelas de zarzuela y maestro de canto, y Dolores Teixidó. Hizo el bachillerato en Barcelona, donde estudió en el Conservatorio y empezó a trabajar como director de orquesta con su hermano Enrique Gimeno, director sinfónico, y filosofía en la universidad, a pesar de que su papá quería que estudiara agronomía. Luego de estudiar teatro en la Academia de Bellas Artes inició su carrera como actor en los sesentas, además fue director escénico y de espectáculos musicales como “La novicia rebelde” y narrador en “Pedro y el lobo”. En radio hizo mancuerna con el actor español Augusto Benedico, con quien hizo “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, donde interpretó el personaje de “Sancho Panza”.

Durante tres décadas el actor vivió económicamente de lo que le dejó hacer el comercial de televisión de un detergente y se hizo famoso porque en el mismo se hacía alusión al “Chaca-Chaca”, un movimiento que, se decía, dejaba más limpia la ropa.

En una entrevista a la agencia Notimex, comentó que gracias al comercial tenía la casa donde vivía habitualmente, otra en Villa del Carbón, Estado de México y una más en la calle de Sinaloa. Reconoció que fue el mejor pagado, sin que le gustara. Al final se cansó del comercial, le dieron una compensación por su trabajo y terminó con él. Meses después le pidieron ir a grabarlo nuevamente, pero a Nueva York. Al negarse por cuestiones de trabajo mandaron a la producción, escenógrafos y maquilladores a México para que lo hiciera en las condiciones que él estipulara.

Gimeno se alejó de los escenarios en 2011, luego que le practicaron una operación en la espina dorsal y le dejaron mal los nervios. En su momento indicó que la pierna izquierda no le funcionaba bien y que tenía algunas complicaciones, por lo que decidió dejar de trabajar a pesar de que las ofertas lo seguían. Más adelante, también en entrevista, el artista heredero de una rica tradición teatral y operística hizo referencia a las paradojas de su origen y su incursión en las actividades político sindicales de la ANDA. Señaló que cierta artista realizó una campaña en medios de comunicación para desacreditarlo con el argumento de que “Luis Gimeno no es mexicano. Es uruguayo y eso le impide competir, según los estatutos del gremio sindical”. Como ella estaba postulada para el mismo puesto, dijo, “quería sacarme de la jugada. Llamé al programa pero ya estaba terminando, esperé tres minutos y entré al aire con Joaquín López Dóriga; me interesaba aclarar mi nacionalidad, no el aspecto político”.

A micrófono abierto aseguró que es ciudadano mexicano por nacimiento, como lo acreditó antes ante la Comisión Electoral de la ANDA. Por accidente geográfico y porque sus padres realizaban una gira por esa nación sudamericana, Gimeno nació en Montevideo.

Con más de medio siglo en el diario quehacer teatral como primer actor, como director de escena o como maestro, Gimeno participó en 2006 en elecciones al lado de Lilia Aragón, Sergio Reynoso, Óscar Bonfligio y Andrea Coto, en las que resultaron ganadores.

Se desempeñó como secretario del Interior y Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA.

Sobre su labor en ese ámbito externó que el cariño por la asociación le venía desde niño, porque su padre fue fundador. “Una canción para recordar”, de Julio Bracho, fue la película con la que Gimeno debutó en cine en 1960 y fue hasta 2004 que brindó su testimonio en el cortometraje documental “A escena con Brigida Alexander”, de Carolina Kerlow.

Durante casi 60 años Luis Gimeno fue pareja de la actriz Virginia Gutiérrez, con quien procreó cinco hijos, quienes les dieron 12 nietos y dos bisnietos.

