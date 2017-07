“Jungla empresarial”, de Sergio Álvarez Ducoing

Patricia Correa

Este libro del sello Aguilar te permitirá descubrir tus talentos, llevarlos al empoderamiento y convertirte en un líder

Con una amplia experiencia en el mundo de los negocios, la administración y el manejo de empresas, Sergio Álvarez Ducoing ofrece en “Jungla empresarial” las claves para convertirte en un líder. Se basa en cualidades y debilidades de animales símbolos para ofrecer un perfil de éxito y las zonas en las que se debe trabajar para buscar la excelencia. Así, sabrás de las virtudes y zonas frágiles del perro, el jabalí, el mono, el caballo, el zorro, la jirafa, el puercoespín, la gacela, el hipopótamo y el águila, así como sus combinaciones de actitud y los alcances en las relaciones personales y profesionales. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN el autor nos dio más detalles:

—¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

“Surge por una necesidad que he visto a lo largo de mi carrera personal y profesional, cuando veo la oportunidad que se desperdicia al no sacar lo mejor de la gente, al no tener uno como persona una mejor calidad de vida, al irnos frustrando, enojando en el trato día a día, con las personas, porque no entendemos cómo tratar a la gente, y como nos gustaría que nos trataran”.

—En esta jungla empresarial comparas las actitudes, las características de ciertos animales, con el ser humano ¿Cómo seleccionaste los incluidos en este libro?

“A través de observar cuáles son los principales diez personajes que se asemejen más a los comportamientos humanos, viendo las características y haciendo un análisis un poco más detallado, y luego hacer la analogía con las personalidades de los seres humanos, entonces llegue a estos diez que creo la madre naturaleza”.

—El libro es muy descriptivo, donde mencionas las características de cada animal y cuando lees te recuerda a ti mismo, a tus compañeros de trabajo, háblanos un poco de esto:

“La gran ventaja que tiene el libro, es que no tienes que terminar de leerlo para decir ya lo entendí, sino párrafo por párrafo, pagina por página, en el momento que tu terminas de leer un capítulo, ya tienes un valor agregado que te va a mejorar la comunicación”.

—En cada capítulo pones un ejemplo en base a tu experiencia en las empresas que has dado asesoría, cómo ese tipo de personalidad resolvió una situación determinada:

“El chiste es encontrar qué personalidad es la que soluciona un reto o problema que tienes enfrente y utilizarla, a mí me han preguntado cuál es la mejor personalidad líder y siempre les respondo que la que se requiere en ese momento”.

