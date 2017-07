Resistencia a los fármacos contra el VIH

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cuidado con la urticaria en los niños

La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la creciente tendencia a la resistencia a los fármacos contra el VIH. Esta amenaza podría socavar progresos mundiales en el tratamiento y prevención de la infección por el VIH si no se toman medidas tempranas y efectivas. El informe de la OMS muestra que en 6 de los 11 países encuestados en África, Asia y América Latina, más del 10% de las personas que comenzaron la terapia antirretroviral tenían una cepa resistente a algunos de los medicamentos más utilizados. Alcanzado el umbral del 10% la OMS recomienda que esos países revisen sus programas de tratamiento al VIH. “La resistencia antimicrobiana a los medicamentos es un desafío creciente para la salud global y el desarrollo sostenible”, dice el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Necesitamos abordar de manera proactiva los crecientes niveles de resistencia a los fármacos contra el VIH si queremos alcanzar el objetivo mundial de poner fin al Sida para el 2030”. La resistencia a los medicamentos contra el VIH se desarrolla cuando las personas no se adhieren al tratamiento prescrito, a menudo porque no tienen acceso constante a la medicación, ni atención de calidad. o que hayan adquirido el virus resistente a los fármacos. El nivel de VIH en su sangre, o carga viral aumentará, a menos que cambien a un régimen de tratamiento diferente, que podría ser más caro y más difícil de obtener. De los 36.7 millones de personas con el VIH en todo el mundo, 19.5 millones tenían acceso a la terapia antirretroviral en 2016. La mayoría de ellas respondían bien, con un tratamiento muy eficaz para mantener la carga viral indetectable. Pero un número creciente está experimentando las consecuencias de la resistencia a los medicamentos. La OMS recomienda que los países supervisen la calidad de sus programas y tomen medidas tan pronto se detecte el fracaso del tratamiento. La Dra. Shannon Hader, directora de la División de VIH y tuberculosis mundial del CDC, declara: “El nuevo informe reúne importantes conclusiones de la encuesta de resistencia a los medicamentos que, confirman que debemos replantear nuestros esfuerzos para combatir la resistencia: aumentar las pruebas de carga viral, mejorar la calidad de los programas de tratamiento y la transición a nuevos fármacos”.

*****

El IMSS atiende en forma multidisciplinaria la urticaria en los niños, enfermedad causada por infecciones o alergias que se manifiesta en la piel con ronchas rojizas, que pueden durar desde unos minutos hasta varios días. Las infecciones dentales —caries o encías inflamadas—, en garganta, oído, gastrointestinales y de vías urinarias, originan la mitad de los casos de urticaria, señala la jefa de Dermatología Pediátrica del Hospital General La Raza, Nanette Alcántara Solís Los casos restantes se relacionan con enfermedades de tipo reumatológico o auto inmune. El riesgo de desarrollar urticaria puede ocurrir en cualquier momento de la vida. La incidencia de urticaria aguda va de 10 a 20% y la crónica es menor a 2%. En el servicio de urgencias son atendidos entre 16 y 20% de pacientes que presentan episodios agudos, mientras que en consulta externa se atiende en el servicio de alergias. Los medicamentos antihistamínicos son eficaces para controlar las ronchas originadas en cualquiera de los procesos infecciosos, reumatológicos o de auto inmunidad. Por ejemplo, algunas vasculitis generan ronchas de más de 24 horas de evolución y en estos casos se buscará una causa reumatológica o de alergia. Los servicios de dermatología pediátrica, alergología y reumatología trabajan en forma multidisciplinaria, para definir o identificar el origen del padecimiento, a través de estudios de laboratorio: La especialista recomendó revisar los dientes de los niños anualmente no automedicarse y ante cualquier síntoma, acudir al médico familiar o al servicio de urgencias más próximo. En caso de un evento agudo de urticaria que afecte también las vías respiratorias; llevar un registro de consumo de alimentos y anotar si alguno provoca las ronchas. En caso de sospecha de alergias a alimentos es recomendable evitar, por lo menos durante un mes, uvas, fresas, chocolate, refrescos, mariscos, pescados, carne de cerdo, productos enlatados, así como nueces, cacahuates, pistaches, pepitas, piñones, almendras, semillas de calabaza o de melón, ya que pueden incrementar la aparición de ronchas y evitar rascarse la lesión porque aumenta la comezón y el tamaño de la misma.

