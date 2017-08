“Hace falta que el gobierno se dé cuenta de la importancia del teatro en México”

Gloria Carpio

“Cada placa teatral significan 100 representaciones y aquí en mi oficina tengo colgadas más de 500, así que he hecho más de 50 mil representaciones en mi vida; eso sí es un hecho, porque las placas no me dejan mentir, son muchos años y mucha carrera”, señala emocionado Morris Gilbert

Amante de su perrita pastor alemán “Cosette” (nombre de la hija ilegítima de la agonizante “Fantin”, del musical favorito de Morris Gilbert, “Los Miserables”)

(II y última parte)

El productor Morris Gilbert ha establecido un récord en el montaje de obras, primero merced a que desde 1997 es el director de la División Teatro de Ocesa y luego porque ha logrado realizar una programación a corto, mediano y largo plazos.

Será difícil para las nuevas generaciones de productores romper ese récord de más de 50 mil representaciones, que van desde monólogos hasta impactantes producciones, pero sobre todo en 42 años de trabajo constante trabajar con mil 200 actores.

Sí, se trata de un récord único en el mundo, alcanzado por la calidad, profesionalismo, innovación en la industria teatral y son los pilares sobre los cuales se levantó la carrera de Morris Gilbert, abarcando todos los géneros teatrales existentes.

Con ello, queda atrás la crisis perpetua de la industria, pues a través de la planeación se va abriendo espacios para públicos definidos, a fin de dar valor agregado a cada montaje, con lo cual la industria convive con crisis financieras y económicas.

Morris anuncia que en esta nueva era global debe haber una planeación y en ese segmento está programado el regreso de “Los Miserables”, del escritor francés Víctor Hugo, que será diferente a la que se realizó hace 15 años y ya se trabaja en este ambicioso musical, que se montó por primera vez en 2002 y cuya temporada tuvo una duración de 22 meses en la cartelera.

En esa preproducción aún no se habla del elenco, pues están en la etapa de las audiciones, para saber quiénes serán los mejores para participar en ese fastuoso musical.

Es así como hacemos entrega de esta segunda y última parte de la entrevista exclusiva que Morris Gilbert ofreció a DIARIOIMAGEN.

OCESA TEATRO ES UNA EMPRESA VALIENTE PARA PRESENTAR EN MÉXICO LOS MUSICALES DE BROADWAY

—Gracias al equipo de Morris Gilbert y Ocesa Teatro, México pudo y puede conocer los grandes musicales que se hacen en Broadway, eso es aplaudible.

“Eso hay que decirlo con todas sus letras, no es gracias a mí, en realidad es gracias a Ocesa, a Alejandro Soberón, a Federico González Compeán, quien realmente tuvo la visión para aventarse a semejantes proyectos y tuve la suerte de que me llamaran, tuve la fortuna de ser la cabeza visible de estos proyectos, pero siempre me da mucho pudor porque ese trabajo es de muchas personas y una empresa valiente como Ocesa, porque hay que tener muchos pantalones para hacer semejantes inversiones y gracias a Dios me tocó encontrarme con una empresa así, con esos tamaños que me permiten realizarme como quería. Es una suma de trabajos, pero le agradeceré eternamente a Federico González Compeán y a la empresa que me puso en ese lugar”.

—Y es que hay gente que no tiene los medios para pagar un viaje a Broadway, además que los costos entre los boletos de Broadway y México varían muchísimo, son más económicos aquí, por lo que es una gran oportunidad cuando un musical de esa envergadura se presenta en nuestro país.

“ Hacemos los musicales de un nivel impresionante con una óptica de calidad, además en el idioma en español y mucho más baratos que en Broadway. El que no ve un musical aquí en México de los que produce Ocesa Teatro, no sabe de lo que se pierde.

—A través de los años el público aprendió a amar el teatro por medio de estas obras.

“Absolutamente, como me pasó a mí, me enamoré del teatro por las producciones que me tocó ver de jovencito, obras de Manolo Fábregas, de Silvia Pinal, Julissa, son las que me hicieron enamorarme del teatro. Siempre vamos dejando una herencia”.

—En una entrevista que te hicieron leí que a los cuatro años de edad estabas en Bellas Artes en un evento de tu jardín de niños, te fuiste a sentar entre las butacas y observaste cómo brillaba el vestuario azul de tus compañeros y de ahí supiste que lo tuyo es el teatro.

“Nos llevaron a hacer un festival de kínder, imagínate cómo era México en ese entonces, que el festival de fin de cursos del jardín de niños era en Bellas Artes. Cuando veo las batas azules que nos ponían las maestras decía: ‘Yo no me voy a poner eso, está muy feo’, me escapé para no ponérmela, pero cuando salí a la sala y vi cómo brillaba con la luz, me deslumbró tanto, que en ese momento, a mis cuatro años de edad supe que me quería dedicar al teatro.

EL TEATRO ES EL ETERNO MORIBUNDO

—¿El teatro es inmortal?

El teatro es el eterno moribundo, porque es difícil que sobreviva, siempre tiene todo en contra, lograr que se dé ese acto de comunión entre actores, técnicos, empleados, músicos y público, y que además todos coincidan el mismo día y a la misma hora no es fácil y sin embargo siempre está en agonía, pero finalmente seguimos vivos. Siempre el teatro se está muriendo, pero sigue vivo.

—“Mentiras, el musical” continúa con llenos y ya lleva ocho años en cartelera, orgullosamente una puesta en escena cien por ciento mexicana, al igual que “Si nos dejan”, ¿con cuánto tiempo de preparación estrenan un montaje?

“Es muy variable, hay proyectos que se realizan a una velocidad asombrosa y otros que te llevan años, dependiendo del tamaño de la producción y los 20 mil factores que se atraviesan, como conseguir los derechos de la obra, si va a ser producción original o será replicada de otra producción, entonces tiene que ver el equipo creativo original, los actores que se necesitan, el teatro que quieres, estamos siempre formados, son muchos factores, pero si hablamos en promedio, creo que una obra lleva como año y medio para realizarse, desde que decides que la harás hasta que la estrenas.

—Hace poco fui a ver la comedia “La estética del crimen” y ahí te vi entre el público observando detenidamente la función. ¿Eres crítico de tu propio trabajo?

“Me gusta sentarme y ver la reacción del público y darme cuenta de que la obra esté funcionando bien, pero me gusta convivir con el público, si se está pasando el mensaje que tiene la obra, por ejemplo ‘La estética del crimen’ es un gran ejercicio actoral que pretende divertir a la gente, voy a ver que esa misión se cumpla y la verdad me siento satisfecho”.

—En una ocasión en Londres, Inglaterra, cuando se presentó una función más de “El Rey León” hubo una falla técnica, por lo que se detuvo el espectáculo por espacio de 15 minutos. Una persona del público dijo: “Si eso hubiera ocurrido en México no hubieran parado la función, en México se sabe improvisar”, ¿estás de acuerdo?

“En México no paramos la función casi nunca, pero a veces hay circunstancias que te llevan a pararla. Si hay algo que ponga en riesgo a los actores, a los tramoyistas, etcétera, hay que suspenderla, porque no puedes continuar poniendo en peligro a nadie, de modo que si hay algo que ponga en riesgo la salud, la integridad y hasta la vida de un actor o tramoyista, ahí te detienes, le decimos al público que tenemos una falla técnica, pero es algo que nos pasa cuando mucho una vez al año”.

‘EL HOMBRE DE LA MANCHA’ SE DESPEDIRÁ GLORIOSAMENTE EL 20 DE AGOSTO

—Además de “Los Miserables”, ¿qué otros proyectos tiene en puerta Ocesa Teatro?

“Estamos en un momento peculiar, porque en julio y agosto es cuando definimos lo que viene, de modo que estamos barajando las posibilidades, hay muchos proyectos gracias a Dios, tanto de musicales como de obras de cámara.

Porque ‘La estética del crimen’ y ‘Bajo terapia’ están funcionando muy bien también quiero que funcionen mejor, entonces le vamos a dar tiempo más a promover ‘La estética del crimen’.

‘El hombre de La Mancha’ se despedirá gloriosamente el 20 de agosto en el Teatro de los Insurgentes y gracias a Dios estamos con teatro lleno, fue una temporada de 11 meses. Tenemos muchos proyectos en el mismo Teatro de los Insurgentes, con Tina Galindo y Claudio Carrera con quienes hemos tenido una buena mancuerna, con Fela Fábregas ni se diga. La unión hace la fuerza y vamos creciendo.

EL TEATRO EN MÉXICO REQUIERE EL APOYO QUE EL GOBIERNO BRINDA EN ARGENTINA, NUEVA YORK Y LONDRES

—El próximo año 2018 son elecciones presidenciales, desde la tribuna del teatro ¿Qué le exigirías al nuevo presidente?

En Argentina, el teatro está libre de impuestos; en Nueva York la cantidad de subsidios y apoyos es impresionante, porque saben que gran parte de su turismo depende del teatro, en Londres, ni se diga, es la capital del teatro y hay demasiado apoyo por parte del gobierno. Entonces, hace falta que nuestro gobierno se dé cuenta de la importancia del teatro, que es absolutamente primordial en una sociedad, una sociedad es igual de buena que su teatro, lamentablemente en México es mejor su teatro que su sociedad, la verdad, creo que hace falta que la gente vaya más al teatro, nos eduquemos a ir y dejar que se toquen esas fibras.

—¿Tienes idea de cuántas obras ha hecho Morris Gilbert?

“El otro día hablando con Hugo Hernández (jefe de prensa de Ocesa Teatro) contamos alrededor de 120 producciones. Luego escucho que hay gente que dice que ha producido ciento noventa y tantas obras y yo me pregunto ‘¿Cómo le habrán hecho?’, pero bueno, yo he hecho alrededor de 120, es mi conteo, pero también tomando en cuenta que muchas de esas producciones han hecho miles de funciones. Hoy se ha puesto de moda que hacen temporadas de 5 o 10 semanas, se la pasan más tiempo ensayando que representando la obra, eso es absurdo, pero a mí me gusta que mis temporadas duren más tiempo, tengo algunas que han durado años, como el caso de ‘Mentiras’, espero que siga pasando con otras obras y que no sea sólo la cantidad de obras, sino la cantidad de funciones.

Cada placa son 100 representaciones y aquí en mi oficina tengo colgadas más de 500 placas, así que he hecho más de 50 mil representaciones en mi vida, eso sí es un hecho porque las placas no me dejan mentir, son muchos años y mucha carrera.

UNO DE SUS GRANDES AMORES ES SU PERRITA PASTOR ALEMÁN “COSETTE”

—Veo que en tu oficina y en todos lados te acompaña una perrita pastor alemán muy bonita.

“Sí, es mi “Cosette”, que tiene 7 años de edad.

—Se llama “Cosette”, como la hija ilegítima de la agonizante “Fantin”, de tu musical predilecto que es “Los Miserables”.

“Claro, se llama como el personaje de ‘Los Miserables’, se tiene que llamar así porque entonces ¿cómo se llamaría?, aunque mi hija “Cosette” vive confundida porque es alemana, tiene nombre de francesa y vive en México. Es muy tímida, los escenarios no se le dieron, pero aquí es muy feliz, como ves en todas las oficinas tiene su propia puerta y cuando nos separamos nos duele a los dos. Es un cariño muy especial que no se puede describir, la amo.

—¿Qué pasó con el proyecto de llevar “Mentiras” a la pantalla grande?

“Yo no estoy involucrado en la película de ‘Mentiras, el musical’ porque yo me dedico ciento por ciento al teatro, zapatero a tus zapatos. No sé qué ha pasado con la película, lo platico con el autor de ‘Mentiras’, José Manuel López Velarde, un gran amigo, pero siempre levantar una película es difícil, ojalá se haga, pero no sé más detalles, porque mi misión en la vida es hacer teatro.

—Algún mensaje para los lectores de DIARIOIMAGEN.

“Muchas gracias por leer esta entrevista y por apoyar el teatro. Hace falta que en México cada vez haya más adictos al teatro, hace falta que vayan porque en México -aunque no lo crean- se hace el mejor teatro del mundo, las puertas están abiertas y hay muchísimas promociones constantemente, para que todo mundo pueda disfrutar de la magia de Ocesa Teatro”, concluyó.