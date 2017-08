Edu Moñuz es Sólo para mujeres

El modelo argentino forma parte del nuevo espectáculo, producido por Sergio Mayer y Alexis Ayala, que conquistará y enloquecerá a las mujeres a partir del 20 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 1

Asael Grande

Fue en 2009 que el show Sólo para mujeres se despidió de su público femenino, después de 10 años de deleitar la pupila de millones de chicas y grandes. En su despedida no descartaron la idea de un reencuentro en el futuro. Hoy, eso es una realidad y el espectáculo de streapers está de regreso, ahora en el Centro Cultural Teatro 1 a partir del 20 de septiembre, y Edu Moñuz es parte de este importante espectáculo para la pupila femenina: “me siento muy contento y agradecido con Sergio Mayer por tomarme en cuenta, por incorporarme al grupo, la verdad que estamos en los ensayos a full, diario estamos ensayando, todos tienen sus obligaciones de grabar novelas, películas, programas, y sin embargo, ahí estamos todos listos para ensayar, el show Sólo para mujeres viene muy bien, es un trabajado prometedor, esperamos dar todo para el 20 de septiembre; habrá una variedad en el show, habrá de todo, no sólo es para mujeres, ellas pueden ir acompañadas de sus parejas, novios y esposos, es un show que les va a gustar mucho, habrá mucha música, baile, cambio de vestuario, es un espectáculo de casi dos horas”, dijo el galán y sensual argentino Edu Moñuz a DIARIO IMAGEN.

Fue el propio Sergio Mayer, ex integrante y productor del show, quien dio a conocer en una conferencia de prensa, la noticia de este evento en el que se le dará espacio, reconocimiento y respeto a la mujer, pero sobre todo, un momento de buena diversión y entretenimiento, y en la que nuestro entrevistado, Edu Moñuz deleitará con cachondos movimientos y un cuerpo escultural los ojos de todas las mujeres que se den cita para ver este espectacular show: “cuando era chico me llamó la atención ser modelo, como un hobbie, empecé en Argentina, me gustó el tema de las fotos, de las pasarelas, fue un gusto que fue creciendo, hasta hacerse algo ya profesional, y llegar a México, me gusta mucho la actuación, pero esta etapa la estoy disfrutando mucho”, agregó el cachondo modelo, quien compartirá el escenario de Sólo para mujeres con David Zepeda, Latin Lover, Eduardo Rodríguez, Charly López, Nacho Casano, Raúl Coronado, Juan Ángel Esparza, Juan Vidal, César Urena, Emmanuel Palomares, Javier Gómez, Jorge Aravena, José Carlos Farrera, Rafael Nieves, Eleazar Gómez.

Edu Moñuz comenzó en el mundo del modelaje a los 17 años, gracias a una campaña de ropa interior argentina, fue que en el año 2014 llega a México. Ha realizado pasarelas en toda la República Mexicana para marcas como: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Liverpool: “yo me preparo todo el año para el modelaje, no se puede perder el físico, perder la constancia de entrenamiento y el cuidado, tengo un profesor en Argentina que siempre me va guiando, ahora en Sólo para mujeres me invitó Sergio Mayer en esta oportunidad para ser parte del grupo, siempre hay muchas cosas por hacer, pero ahora estoy disfrutando mucho el presente, me gustaría hacer telenovelas o teatro, pero por el momento seguiré en el modelaje”, finalizó Edu Moñuz quien es soltero, mide 1.82, pesa77 kg y tiene pelo castaño medio, jos miel, que enamorará a sus fans mexicanas.