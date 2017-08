Bebés prematuros pueden sufrir retinopatía

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Organiza el IMSS Campamento de Nefrología

Carrera para ayudar a niños con desnutrición

Los bebés que nacen con un peso menor a un kilo 750 gramos o a las 34 semanas de gestación, pueden sufrir retinopatía de la prematurez, una alteración vascular de la retina inmadura que los pone en riesgo de quedar ciegos al no recibir atención oportuna, la jefa de Oftalmología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Claudia Hernández Galván, explicó que los pacientes con esta afección reciben tratamiento mediante ablación de retina con láser o crioterapia, de acuerdo con el grado de la enfermedad y con la cantidad de retina que no completó su desarrollo.

Esta Unidad Médica de Alta Especialidad atiende en promedio 200 casos al año de este padecimiento oftalmológico, de los cuales el 98 por ciento evoluciona de manera satisfactoria.

La única forma de prevenir la retinopatía de la prematurez, es a través del tamizaje, es decir, que el bebé sea revisado por un oftalmólogo en la cuarta semana de vida, cuando éste presente algunos factores de riesgo tales como inadecuado apego al control prenatal –preclamsia—, infección en vías urinarias, asociada a higiene inadecuada y ropa ajustada, embarazos múltiples, entre otros.

Si no se realiza la detección, el recién nacido puede no ser diagnosticado y desarrollar la enfermedad en pocos días, lo que provocaría el desprendimiento de la retina y posteriormente la ceguera. Una vez diagnosticada la pérdida de la vista por retinopatía de la prematurez, no existe probabilidad de recuperarla.

El objetivo principal del Campamento de Nefrología que organiza el IMSS en el Centro Vacacional Oaxtepec es integrar a niños y adolescentes con enfermedades del riñón a una vida social sin que intervengan sus padres, como parte de su proceso de rehabilitación de una enfermedad crónica.

En el campamento se fomenta el autocuidado, independencia y seguridad en sí mismos, a través de dinámicas y actividades físicas, aunque los menores continúen con su tratamiento de diálisis peritoneal automatizada y hemodiálisis.

La doctora Alejandra Aguilar Kitsu, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, indicó que a pesar de sus enfermedades, los menores tienen la oportunidad de conocer a niñas y niños con problemas de salud similares y compartir experiencias sobre cómo sobrellevar la enfermedad y superarla.

Los niños aprenden en el campamento que al cumplir con sus tratamientos, pueden jugar y divertirse como cualquier niño sano, además de conocer un nuevo estilo de vida sin sobre protección. Durante cinco días, un equipo interdisciplinario de enfermeras y médicos especialistas en nefrología, diálisis peritoneal y hemodiálisis, nutrióloga, trabajadora social y psicólogo capacitan a niñas y niños, de entre cinco y 16 años de edad, en el mejor conocimiento de su enfermedad, aplicación de los medicamentos y apego al tratamiento, así como a identificar qué alimentos pueden consumir y cuáles evitar.

IOS OFFIES empresa que busca redefinir el concepto de las oficinas en México nacida en 2007, en colaboración con la Fundación CMR dedicada a combatir problemas nutricionales en niños que viven en situación de pobreza, invitan a la 4ª Carrera IOS, que se llevará a cabo el 13 de agosto en el Bosque de Chapultepec sección II. Los corredores correrán rutas de 5k, 10k y 15k quienes pueden inscribirse en cualquiera de los 20 centros IOS OFFICES, ubicados en Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe y Condesa, o también en la página www.carreraios.com La Carrera IOS también se realizará en otras ciudades del país, en Guadalajara, Jalisco el 20 de agosto y en Monterrey, Nuevo León el 3 de septiembre.

Gracias a la Carrera IOS en años pasados se han otorgado más de 28 mil comidas a niños que viven en situación vulnerable, señala María Elena Cisneros, directora de Identidad Corporativa de la Fundación CMR. Por su parte, Javier García, director de IOS OFFICES afirma “La carrera promueve el deporte entre las familias mexicanas y también todo el dinero que se recaba va directamente a la Fundación CMR, buscando el beneficio de los niños de México”. IOS OFFICES cuenta con una comunidad de más de 8,000 socios que comparten cada día momentos de felicidad en los 36 centros de negocios en todo el país. Información https://www.iosoffices.com/ La Fundación CMR constituida en 2005 se preocupa y lucha por la desnutrición de los niños del país alimentando a más de 10 mil niños diariamente.

En México viven alrededor de 55 millones de personas en situación de pobreza y el 13.6% de la población menor de 5 años sufre de desnutrición crónica. Mayor información http://fundacioncmr.org/

