José Manuel Aguilera alista su “Barranca” musical

La noche del viernes 8 de septiembre en el Teatro Metropólitan, la banda hará un repaso de dos de sus discos clásicos “El fuego de la noche” y “Tempestad”

Asael Grande

El grupo rock independiente de mayor trayectoria y reconocimiento en México, La Barranca, está a un paso de ofrecer uno de los conciertos más especiales de su carrera, como celebración a una imparable trayectoria de más de dos décadas y como antesala al lanzamiento de su décimo segundo álbum de estudio.

La noche del viernes 8 de septiembre en el Teatro Metropólitan, la banda liderada por José Manuel Aguilera hará un repaso de dos de sus discos clásicos “El fuego de la noche” y “Tempestad”, presentando en el escenario una formación excepcional: Alfonso André, Cecilia Toussaint y Federico Fong los músicos originales que dieron vida a esas canciones y Adolfo Romero, Navi Nass, Ernick Romero y Yaan Zaragoza, los músicos de la alineación actual.

“Será una noche muy especial e irrepetible porque vamos a celebrar los dos primeros discos de la banda, que son ‘El fuego de la noche’ y ‘Tempestad’, que aparecieron hace veintiún y veintidós años, respectivamente, y queremos hacer una revisión exhaustiva de estos discos, hacer un recorrido por ambos, en este concierto en el Teatro Metropólitan, en donde además estamos presentando una idea diferente del concierto, en el sentido de que vamos a contar con los músicos que grabaron estas piezas hace dos décadas, junto a los músicos que les dan vida actualmente a las canciones, entonces es la alineación original, más la alineación actual de La Barranca, será un concierto irrepetible, esto que vamos a presentar tuvo su punto de partida en el Vive Latino, sólo que ahora es un concierto exclusivo de La Barranca en el Teatro Metropólitan, y donde por supuesto tendremos más tiempo para repasar nuestra música”, dijo José Manuel Aguilera, en entrevista telefónica con DIARIOIMAGEN.

Respecto a qué le ha dejado La Barranca en todos estos años, Aguilera compartió que “afortunadamente La Barranca se ha mantenido, y ha seguido como una agrupación creativa que sigue haciendo música y que ha ido acumulando un cuerpo de trabajo ya bastante extenso, tenemos más de diez discos de estudio, entonces esta permanencia de la banda ha permitido también que sea acerquen a ella gente de otras generaciones, que incluso quizá no habían nacido cuando hicimos estos discos (‘El fuego de la noche’, ‘Tempestad’), la banda ha tenido esta permanencia como entidad creativa, la intención original mía de hacer una banda como La Barranca, es estar cerca de la música y de la creatividad, y La Barranca es el vehículo que nos ha permitido eso, la música es infinita, mientras más te adentras en ella, más cuenta te das de las posibilidades infinitas que hay, a mí me interesa permanecer como un individuo, un ser que está cerca de la música y de la creatividad, eso no tiene fecha de caducidad”, finalizó el músico, líder de La Barranca, agrupación que se ha convertido en un referente indiscutible del rock en México, no sólo por su permanencia de a lo largo de más de dos décadas, sino fundamentalmente por su calidad, prestigio, experiencia y creatividad, de la mano de José Manuel Aguilera, quien tocará en su totalidad los dos primeros álbumes de La Barranca el próximo 8 de septiembre para hacer de su concierto en el Teatro Metropólitan una noche memorable.