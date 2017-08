Molotov celebra 20 años con el documental “Días de peda y cruda”

La banda lanzará su documental y se presentará en salas de Cinépolis este jueves 10 de agosto

Arturo Arellano

A 20 años del lanzamiento de su primer disco “Dónde jugarán las niñas”, Molotov, conformada por Tito, Miky, Paco y Randy, presentan su documental “Días de peda y cruda”, el cual se proyectará este jueves 10 de agosto en salas de Cinépolis para posteriormente ser comercializado posiblemente en Dvd.

En conferencia de prensa dieron a conocer el documental, en el que retrataron parte de lo que han sido estos 20 años de girar por el mundo al grito de “Puto” o “Chinga tu madre”. Si bien el documental cuenta con detalles e información que todo fan querrá conocer, los miembros de la banda aparecen por separado, cada quien por su lado, grabando temas independientes y no hay interacción entre ellos más allá que la del escenario.

Alejo Sarquisse, director del documental y parte del equipo de producción del grupo, recalcó “la idea es un poco retratar los 20 años de Molotov como banda y todo lo que lograron en ese trayecto. El año pasado hicimos una gira muy larga y era devolverle a la gente esa experiencia de lo que vivimos, desde la primer fecha, hasta el Palacio de los Deportes que fue la cereza del pastel. Se habla de todo, de cómo fue la formación de la banda y cómo llegar a estos 20 años”:

Tito, por su parte platicó “hay mucho material guardado y siempre es bueno sacarlo, amamos tocar, nos encanta estar en el escenario, a veces te rifas todo el día para llegar a un lugar, pero ese es nuestro objetivo, llegar a tocar y lo hacemos con muchas ganas”.

Explica también que “el documental no es tan largo, para que no sea aburrido, de hecho cortamos las escenas de rolas. Hay demasiado material y no acabaríamos jamás, si metemos todo, pero la idea era hacer algo conciso y que a la gente le guste”.

Al no tener interacción entre los miembros de la banda para la grabación de las charlas en el documental, su director aclaró “es muy difícil juntar a estos cuatro en una mesa, es mejor por separado, es más fácil el formato”.

Micky comentó que “siempre hace falta decir chingaderas, por ello este documental, no creemos que ninguna banda que surja ahora pueda llegar a tener el impacto que nosotros tuvimos la suerte de tener, cuando salimos. Eso lo decimos en este documental, hay dos etapas claras, con hijos y sin hijos, te acuerdas de cosas tan chingonas y que tal vez ya no las repitas, pues son cosas circunstanciales, todo eso lo plasmamos aquí”.

El nombre del filme se tomó de la letra de la canción “Oleré y oleré y oleré el UHU”, del disco “Agua maldita” de esta banda, que debutó con el álbum “¿Dónde jugarán las niñas?”.