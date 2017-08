“Helena”, de Paulina Vieitez

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Un viaje que marcó su vida, un encuentro que la cambió para siempre

En el auge de su madurez, Helena Artigas busca cumplir su más grande sueño: obtener un doctorado. Para ello debe viajar a Madrid a cursar el último semestre en la Universidad Complutense. A pesar de la resistencia familiar, está decidida a lograrlo. Durante la travesía, los objetos más preciados que posee caerán en manos de un extraño. Poco se imagina que ese contratiempo será el inicio de un viaje no sólo a otro país, sino a lo más íntimo y auténtico de su ser y sus anhelos. Tal vez el pasado que lleva a cuestas la confronte; quizás el futuro se le brinde prometedor, hasta que el tiempo alcance. El periodista Asael Grande, platicó con Paulina Vieitez, autora de “Helena” (Suma de Letras, marzo 2017), una historia que refleja el sentir de un sin fin de mujeres que silencian sus penas y hacen suyas culpas que no les corresponden. Una novela tan tierna como dura en la que la ilusión pelea con la realidad para finalizar de forma insospechada: “escribir esta novela fue un proceso muy bonito, porque siempre me ha gustado escribir, llevo toda mi vida en cosas de comunicación, revistas, libros, ahora promoviendo la lectura en Círculo Sanborns en ‘Charlas con café’, pero siempre con la inquietud de escribir, siempre narrando cosas, tengo un poemario de poesía erótica, y con esta inquietud de desentrañar la vida y contarla a través de la palabra escrita, y entonces me vino la oportunidad de escribir, fue un proceso de dos años, hasta concretar Helena”.

Comunicóloga de profesión con especialidad en periodismo, quien brinda asesoría en proyectos especiales de comunicación para destacadas empresas y ha sido editora de libros y revistas empresariales, Paulina Vieitiez agregó: “quienes ya me conocen, dicen que no han podido deshacerse de mi voz contándoles esta historia, y por el otro lado, los lectores diciendo qué hay de mi en Helena, entonces, la elección que hice fue acercarme lo más que pude en edad, en cultura, en nacionalidad, en todo lo más cercano que pudiera ser Helena a mí, tendiendo personalidades contrastantes, Helena es más reflexiva, más racional, mucho más paciente, yo soy más impulsiva, pero sí conscientemente elaboré este juego de acercarme lo más posible a ella, porque sí hay cosas que quise decir de la novela que yo quise decir intencionalmente, que sí fue la voz de Paulina, no de la ficción”.

Finalmente, Paulina Vieitez, quien para Sanborns creó el Festival Gourmet y el programa de lealtad y fomento a la lectura: Círculo Sanborns, con más de un millón de socios en todo el país, y quien en su programa de radio Descubriéndote, entrevistó a más de 100 personalidades de diversos ámbitos, invitó al lector a leer su primera novela, Helena: “es un relato muy entretenido, invita a la profundidad, me gustaría hacer que se cumpla este objetivo que me propuse a la hora de escribir, que es hacerlos regresarse, que no todo es como te lo imaginas, que el lector emprenda su viaje interior, que se enganchen con la historia de Helena, me gustan los relatos que hagan reflexionar”.

