Despenalizar venta de bebidas a menores abatirá corrupción: ombudsman

Prontitud con las sanciones administrativas en Edomex

Toluca, Méx.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García señaló que en dos años sólo se han recibido cinco quejas relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo que consideró que las recientes reformas penales aprobadas por la LIX legislatura local, van enfocadas a abatir la corrupción y otorgarán mayor eficacia, prontitud e inmediatez con las sanciones administrativas.

Entrevistado al término del recorrido que hizo por las diferentes áreas de atención al público en la sede Toluca, recordó que datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), revelan que en 2016 se iniciaron 53 carpetas de investigación relacionadas con el delito de venta de bebidas alcohólicas a este sector, de las cuales se obtuvo sólo una sentencia condenatoria y en lo que va del 2017 se iniciaron 26 carpetas, sin que a la fecha existan sentencias condenatorias.

Refirió que 23 de las 32 entidades de la República Mexicana, no penalizan la venta de alcohol a menores, lo cual no quiere decir que se permita, sino que la sanción es administrativa, atendiendo a la eficacia e inmediatez en su aplicación, a diferencia de la sanción penal que amerita un juicio en donde a menudo, el delito termina por no configurarse.

El ombudsman se pronunció porque dichas medidas deben ir siempre tendentes a proteger el interés superior del menor, su integridad, salud y vida, y recalcó que de continuar aplicando sanciones penales, compromete el aparato jurisdiccional, puesto que en los recientes años se ha emitido una resolución definitiva a través de una sentencia.

“Recordemos que la condena en estos casos, es conmutable a una multa, lo que implica un círculo vicioso, que no ataca el origen del problema”.

El presidente de la Codhem llamó a las autoridades competentes para que en colaboración, el organismo defensor pueda sumarse a las acciones de prevención de riesgos sanitarios, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Este hecho, expuso, se asemeja al caso en donde se despenalizó conducir vehículo de motor en estado de ebriedad, en donde se estimó que la corrupción era mayor que la sanción; tipo penal que estaba previsto en el artículo 200 del Código Penal local.

“Con estas medidas estaremos atacando el origen de esta problemática social, previniendo posibles actos de corrupción y salvaguardado el interés superior de la niñez”, sentenció el presidente de la Codhem.

Olvera García comentó que paralelamente a las acciones, la defensoría estima importante que se fomente una cultura de prevención ante el consumo de las bebidas alcohólicas, que como en muchos temas, debe trabajarse desde los hogares.