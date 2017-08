¿Le arrebata Monreal a AMLO la candidatura de Morena en la capital?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La semana arrancó con los ojos de la clase política mexicana y de los medios informativos, puestos en cómo le va a hacer Andrés Manuel López Obrador para evitar darle a Ricardo Monreal la nominación de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que en los hechos el delegado de Cuauhtémoc le impuso al tabasqueño su triunfo en la encuesta interna que incluye a Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Mario Delgado.

El caso es que sondeos paralelos al que ordenó y mantiene bajo su absoluto control AMLO, ya dan como ganador al zacatecano.

De ellos el de mayor peso es la encuesta realizada por un grupo de académicos de la UNAM que coloca a Monreal con 27 puntos, a Claudia Sheinbaum con 22, a Martí Batres con 19 y a Mario Delgado con apenas 9.

Ayer el diario La Razón retomó las encuestas de julio de El Universal, El Financiero y Reforma que dan como puntero a Monreal con 26 puntos, 26 y 15 respectivamente sobre los 23, 19 y 12 de Sheinbaum y los 20, 21 y 2 de Martí.

La Razón incluye un sondeo de Regeneración, el medio interno de Morena que coloca a Monreal con 46.78 puntos frente a los 38.81 de Sheinbaum y los 8.26 de Martí, así como los 3.22 de Delgado.

El punto es simple: en todos los sondeos ajenos al control de AMLO gana Monreal, lo cual desde el punto de vista del tabasqueño podría asumirse como un “agandalle” inaceptable.

Cercanísimos a Andrés Manuel advierten que él quiere como candidata de su partido a Claudia y que su encuesta simplemente ratificará esa decisión y preferencia, a pesar de que todas las encuestas antes señaladas den ganador a Monreal.

Al zacatecano le corresponderá entonces aceptar o rechazar ese resultado…

Claro, podría darse el improbable caso de que todos estuviésemos equivocados y que AMLO aceptara finalmente nominar al zacatecano como abanderado de Morena para la capital del país.

Todos vs PRI en Senado

La recomposición en las bancadas del Senado ha generado un incipiente frente para impedirle al PRI ocupar los 2 cargos de dirección del Senado de la República: la Presidencia de la Mesa Directiva y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.

De acuerdo con un acuerdo realizado a inicio de esta legislatura, allá por agosto de 2012, el senador Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI, concertó con los entonces coordinadores del PAN, Ernesto Cordero y del PRD, Miguel Barbosa, que, durante el último año por la proporcionalidad de su grupo, tendría la posibilidad de ocupar ambos cargos al mismo tiempo.

Sin embargo, durante estos ya casi 5 años de legislatura el PAN cambió de coordinador en dos ocasiones –de Cordero pasó la coordinación a Jorge Luis Preciado y después a Fernando Herrera–, y el PRD vio cómo Miguel Barbosa se llevaba a 10 más al PT y Dolores Padierna ocupaba su lugar.

De igual manera ocurrió que el PRD pasó de ser tercera fuerza a cuarta.

Barbosa logró que el grupo del PT encabezado por Manuel Bartlett pasara a ser la tercera fuerza en el Senado y mantener él la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Con su traslado al PT-Morena estuvo casi a punto de desplazar físicamente al PRD de sus oficinas.

Hoy, en el contexto de una nueva negociación de inicio de período, con nuevos coordinadores, PAN, PT y PRD quieren hacer nulo el acuerdo de Gamboa de inicios de legislatura y reconfigurar todo el reparto del poder interno.

El PT-Morena pretende obtener de facto la vicepresidencia de la Cámara y mantener a Barbosa en la presidencia del Instituto Belisario Domínguez.

El senador Herrera, coordinador de la bancada del PAN, quien es hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, afirma que simplemente no hay posibilidad de que Gamboa quiera mantener para el PRI las dos presidencias, la de la Mesa Directiva y la de la Jucopo.

“Es una o la otra”, afirma el panista.

Pero Gamboa le dijo a Padierna que a su grupo le pertenecen las dos posiciones, porque así estaba acordado desde el inicio de la legislatura.

El asunto va directo a un choque legislativo en un momento en que arranca el proceso electoral de 2018, considerado por Lorenzo Córdova, presidente del INE como el de mayor complejidad que haya habido nunca antes en México.

Es además el momento en que se da el quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto y se presenta el proyecto del último presupuesto de Ingresos y el de Egresos de esta administración.

Todo eso sin contar con que el Congreso tiene enfrente la aprobación del Fiscal Anticorrupción y de la Ley Interior para definir los límites de actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Crimen Organizado.

O sea…

Se ponen nerviosos

Cumplida la primera etapa de la renegociación del TLC, el Senado se dispone a hacer un análisis sobre las posibilidades y retos de México, afirmó el senador Pablo Escudero, presidente de la Cámara Alta

“Veremos qué sucedió… estas negociaciones son complicadas, de largo plazo, hay que tener el temple, entender a los negociadores, que hacen saques muy duros que evidentemente empiezan a poner a algunos nerviosos, pero me parece que es parte de la propia negociación”, indicó.

Escudero indicó que en eta revisión del arranque, se requerirá no sólo conversar con los senadores que ya forman parte del equipo de negociación, sino también con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Tienen todo el respaldo y apoyo del Senado de la República, para que se sientan libres de poder hacer la negociación que más convenga a este país… o libres incluso también de abandonar las mesas cuando lo crean necesario. Yo creo que en eso consiste el apoyo”, precisó.

El PRD, en la Voragine

Dolores Padierna, coordinadora de la minibancada del PRD en el Senado, indicó ayer que su partido vive momentos de tal descomposición, que, si el sábado próximo el Consejo Nacional decide ir a un frente con el PAN, podría quedar decididamente desfondado.

Si Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional que son las corrientes dominantes aceptan formar el Frente para que el PAN coloque a su candidato a la Presidencia de la República y el PRD decida quién es el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo Padierna, entonces la corriente Izquierda Democrática Nacional que lidera junto con su esposo René Bejarano emigra.

La senadora no comentó quien más saldría del PRD, pero existe una fuerte tendencia interna entre otros grupos y militantes para irse si eso ocurre.

Las conversaciones sin embargo no están definidas, dice, y existen varias otras alternativas que podrían bien ser las aprobadas.

Una de ellas es optar por un frente sólo de izquierdas en las que el PRD podría ser el partido mayoritario y entonces ella tendría fuertes posibilidades de ser nominada candidata a la jefatura de Gobierno capitalina.

“Estamos en política, no podemos descartarnos para ningún cargo, mucho menos de esa naturaleza, dentro de los nombres que se oyen sin duda yo tengo más experiencia, un camino más recorrido y he entregado resultados de alta calidad en todos los cargos y tareas que se me encomiendan. No soy mediocre y tengo más cartas que presentar que otros que suenan, pero las candidaturas dependen de…”, afirmó.

¿Entonces… te quedas en el PRD?, se le pregunta.

“Claro que sí… si no aceptan su alianza PAN, PRD”.

Padierna dice estar interesada en su candidatura a la Ciudad de México, pero advierte que nunca votaría por ningún candidato del PAN.

Sostiene que la mejor de las opciones en el momento actual es ir a un Frente con un candidato ciudadano a la Presidencia de la República.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa