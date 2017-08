Cómo piensa el mexicano

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Ayer tuve la oportunidad de dar una charla a empresarios del sector turístico de Quebec, Canadá, que están de visita de negocios en la Ciudad de México.

El centro de la plática fue compartirles cómo piensa el mexicano con relación a los viajes y, tras re leer libros como El Otro Yo del Mexicano coordinado por el periodista José Gutiérrez Vivó y El Pueblo Que No Quería Crecer de la escritora Ikram Antaki, caí en cuenta que resulta un fenómeno por mucho, más global o general, que solo enfocado a cómo pensamos para viajar.

Somos una cultura poco clara, donde el uso del NO representa un problema serio, a pocos nos enseñan a decir que NO desde pequeños, hay una serie de respuestas, adjetivos o explicaciones que refieren a un NO sin decirlo, eso es parte de nuestra problemática social.

Somos muy elegantes al trato, aunque en él haya pocas cosas contundentes, es prioritario tener una respuesta cortés que eficaz, puede que no haya una solución a algún problema planteado, pero no habrá problema sí y sólo sí, somos tratados de forma cortés.

Ponía el ejemplo de las líneas aéreas, un querido amigo, Mario Fernández, quien fuera director de Air France-KLM en México por años, un día me dijo que las aerolíneas eran el reflejo del país al que pertenecen y, tiene toda la razón.

En los últimos dos meses viajé con boletos premio (obtenidos con millas de viajero frecuente) en tres ocasiones, una en una línea aérea canadiense, otra en una estadounidense y por último en una mexicana.

En los tres casos por situaciones laborales intenté hacer cambios de último momento en el aeropuerto de salida.

La aerolínea canadiense me dijo claramente que si había lugar me cambiaban, no hubo espacio y no se logró el cambio, pero fueron claros desde el principio.

La aerolínea estadounidense me ofreció el cambio si pagaba por él, no importaba que tuviera que hacer varias escalas, si pagaban ellos lo arreglaban.

La aerolínea mexicana, antes de checar siquiera su monitor, me dijo que estaba muy difícil, me hicieron llamar a un call center donde nadie me resolvió nada, perdí tiempo y esfuerzo ante un sistema burocrático dentro de la iniciativa privada. Así somos como países, ¿que no?

Finalmente fue una muy buena experiencia, compartir puntos de vista con gente profesional de Canadá, que busca invertir en México para que más mexicanos visitemos sus atractivos. Una charla retroalimentadora sin lugar a duda. Agradezco a Magdalena Bermea, representante turística de Quebec en México por la invitación.

Cambian las reglas en Columbia Británica

Suspendieron una licitación en Columbia Británica, Canadá, para buscar quién los represente en México a nivel relaciones públicas y mercadotecnia.

Daniela Santibáñez, quien por trece años representó a dicha provincia canadiense, nos informó por correo electrónico de la suspensión:

“Nos han informado en días pasados que dicha licitación no se llevará a cabo y que nuestra puesta como representantes de BC, se asignará directamente después de unas entrevistas con un head hunter y se incorporará al mando de PR Central para que Destination Canada absorba a un gerente de mercadotecnia que lleve el destino. Dicha propuesta como se imaginarán no es conveniente para la forma en que hemos trabajado nosotros. Así se cortarían nuestras actividades para otros clientes dentro y fuera de British Columbia”

En síntesis, cambiaron una licitación por un tipo de adjudicación directa que depende de quienes representan a todo Canadá en México. Interesante fenómeno en la industria, digno de un profundo análisis.

