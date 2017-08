Paty Manterola vuelve a la TV mexicana como una esposa dulce

En el programa “Renta congelada”

La actriz y cantante Paty Manterola aseguró que su regreso a la televisión mexicana se debe a que le convenció el personaje que le propusieron interpretar en el programa “Renta congelada”, que se estrenará el 31 de agosto próximo a las 23:00 horas, dentro de la barra de comedia del canal las estrellas.

“Fue de manera sorpresiva que me llegara este proyecto de ‘Renta congelada’, porque reúne todos los elementos que me hicieron volver a la televisión en México, el primero el hacer un personaje que jamás había hecho, segundo que me diera tiempo para mí, porque sólo fueron 13 capítulos”. Manterola compartió que se siente satisfecha con lo logrado hasta ahora en su carrera, desde cantar y grabar discos, hasta ser parte de telenovelas y ahora teleseries de comedia, género que no había hecho.

“No soy comediante, pero soy actriz y a través de ello construí el personaje de ‘Delia’, esposa de Rodrigo Murray en ‘Renta congelada’ y todo me ha salido bien, porque hay un trabajo detrás y porque estudié a un personaje como ella, dulce, inocente y tierna, que no sabe de albures y malas palabras”.

En entrevista, explicó que se alejó de la televisión para disfrutar su etapa como madre.

“Me tomé un tiempo de no aceptar proyectos, sobre todo que me demandaran tanto tiempo, como es una telenovela, pero no he dejado de trabajar, porque hice varios proyectos, uno de ellos como conductora en Estados Unidos”.

La ex integrante del Grupo Garibaldi indicó que su prioridad es darle tiempo de calidad a su hijo Luka y a sus gemelos, así como a su pareja, con quien se entiende muy bien.