La legendaria Banda El Recodo regresa a sus orígenes con “Ayer y hoy”

Con cinco melodías instrumentales, que han dejado atrás a tres generaciones y que han escuchando ese sonido, más cinco temas inéditos

Con la producción “Ayer y hoy” la Banda El Recodo regresa a sus orígenes con la que buscan darle a conocer a las nuevas generaciones de dónde viene la música de banda que actualmente les gusta.

Los integrantes de la agrupación expresaron que “Ayer y hoy” presenta cinco melodías instrumentales, que representan el ayer de la generación que creció escuchando ese sonido, además de cinco temas inéditos.

“Esto lo hacemos pensando en lo que es la raíz de nuestra música… Yo soy de la manera de pensar que se tiene que tener ese respeto a la esencia de nuestro género”, expresó el vocalista principal Alfonso Lizárraga.

El intérprete expuso que lo que se intentó en cuanto a la selección de temas fue “un equilibrio de lo que ha sido la música del ayer con la de hoy, la que en la actualidad suena en las estaciones de radio.

El cantante Carlos Alberto Pérez dijo que la finalidad de la placa es acercarse a un público joven, “ellos quieren escuchar lo que se está oyendo ahorita en la radio, pero cuando escuchan música vieja también les gusta. Tienen derecho de saber cuál es la raíz de todo esto”.

Respecto a la incursión en otros sonidos, Lizárraga comentó que no les interesa, pues “nosotros no somos una agrupación de moda, nosotros formamos parte de la historia musical de México”.

“La música de banda nosotros la asumimos como un compromiso para poder continuar con este gran legado que nos dejó don Cruz Lizárraga y todos los que han formado parte de esta historia”, agregó.

Explicó que el año próximo Banda El Recodo festejará 80 años de trayectoria, que se empalma con los cien años del natalicio de Cruz Lizárraga, fundador de la banda, por lo que advierten que se esperan muchas sorpresas, que por el momento no pueden revelar, pero que le han apostado a que la música de banda no desaparezca, como lo han hecho otros ritmos que se han ido difuminando hasta el grado que ya no se tocan y que ya nadie baila o canta con ellos.