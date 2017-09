Lo que tengo me lo he ganado a base de chingadazos: Canelo

Extravagancias del boxeador mexicano

Saúl se ha dado a conocer por presumir sus lujos, los cuales podría acrecentar si gana su pelea ante Golovkin

En uno de los combates más esperados en los últimos años, Saúl “Canelo” Álvarez se medirá este sábado al kazajo Gennady Golovkin por una bolsa millonaria.

Y en caso de ganar, el mexicano podría aumentar sus posesiones, que tanto presume en las redes sociales.

Entre los gustos más conocidos del boxeador está la pasión que tiene por los autos. En su cuenta de Instagram, el mexicano comparte fotos de sus coches y las acompaña con comentarios como “no me gusta presumir, pero esto me lo he ganado a base de chingadazos”.

Entre de sus joyas automovilísticas están un Lamborghini Aventador, con precio aproximado de 400 mil dólares; un Porsche 911 Turbo, con valor estimado de 500 mil dólares; un Ford Mustang Shelby GT500 fastback 1967, con precio aproximado de 250 mil dólares.

Tras su victoria ante Julio César Chávez Jr., circuló una imagen de ‘Canelo’ con su novia y una camioneta que más bien parecía un tráiler.

Además de los autos, Saúl Álvarez tiene afición por los animales, y lo mismo comparte en redes sociales fotografías paseando con caballos que con un cachorro de león, como lo hizo en 2014.

“Canelo” Álvarez ha dejado claro que su talento y fortuna son un imán de mujeres bellas, con algunas de las cuales ha protagonizado polémicas relaciones amorosas. Entre sus ex parejas están la conductora de televisión Marisol González y la actriz Kate del Castillo, la mexicana Amanda Gómez, así como la modelo colombiana Bárbara Turbay. Su actual novia es Shannon de Lima, ex esposa del cantante Marc Anthony.