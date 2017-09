La energía latina está en todas partes: Sin Bandera

Concierto en Montreal

La energía latina está en todas partes del mundo, afirmó el músico argentino-mexicano, Noel Schajris, integrante de Sin Bandera, antes de su concierto en Montreal, junto al mexicano Leonel García.

Sin darle mucha importancia a la posible separación del dueto de pop latino integrado en el año 2000, el pianista y compositor dijo que todavía seguirán juntos dando una larga gira que los llevará los próximos 12 meses por Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países.

“Leonel y yo seguiremos de gira un año más. Todavía tenemos como 60 y 80 fechas más juntos. Como dueto o como solistas seguiremos haciendo música”, aseguró.

Este fin de semana Sin Bandera se presentó en el Reel Club de Toronto y en el Teatro Olimpia de Montreal, siendo la primera vez que lo hacen en Canadá.

“Es la primera vez en mi vida y con el dueto que estoy Canadá, un país enorme con mucha riqueza natural”, señaló Noel Schajris, nacionalizado mexicano. Dijo que el espectáculo de Sin Bandera es un “show acústico disfrutable”, aunque añadió que se está preparando como solista.

Los integrantes de Sin Bandera se separaron en 2008 y a finales de 2015 anunciaron su reencuentro y desde entonces han estado activos, pero nuevamente se maneja la idea de otra separación.

“Aun no se sabe, quien dice que en unos años podemos volver a hacer algo juntos, no se sabe”, aclaró Noel, quien hizo de México su hogar y el de sus dos hijos nacidos en ese país. “Salí de Argentina hace 20 años y México me recibió, tengo dos hijos mexicanos, soy mexicano y soy latino”, destacó el compositor.

Se refirió a Leonel como “mi hermano”. Es uno de los mejores cantantes, compositores y poetas musicales. “Es un honor compartir con él este proyecto desde hace casi 18 años”. Y adelantó que juntos o separados seguirán abriendo caminos para la música latina.

Se dijo impresionado por la cantidad de latinos que encontró a su pasó por dos de las principales ciudades de Canadá. “Tuvimos concierto lleno y pudimos apreciar la energía latina de varias generaciones, un padre vino con su hijita de tres años.

Uno de nuestros invitados especiales fue el tenor mexicano Arturo Chacón, quien radica en Montreal”, apuntó.

Para Schajris, los músicos son una especie de migrantes soñadores, por lo que lamentó la actual crisis migratoria que se vive en Estados Unidos y en Europa. “Todos los seres humanos somos migrantes, es la naturaleza”, y se refirió a los llamados “dreamers” (migrantes que llegaron a Estados Unidos de niños) como “más estadunidenses que los nacidos ahí, con deseos de estudiar y salir adelante”.

Sin Bandera regresará a México para presentarse el 30 de septiembre en Toluca, el 18 de noviembre en el Auditorio Nacional y el 23 de noviembre en Culiacán, Sinaloa.