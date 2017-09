De la tragedia a los rumores y de éstos a la historia

El terremoto que azotó la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre dejó caos, tristeza, rumores, pero también leyendas y esperanza

Gloria Carpio

(Fotos: Arturo Arellano)

México es un país lleno de contrastes; sin embargo, la tragedia del pasado 19 de septiembre volvió a nuestro pueblo muy homogéneo, lleno de esperanza y cuna de leyendas, entre voluntarios, rescatistas, la verdadera patrulla canina y miles de mexicanos que salieron a las calles a defender su tierra, porque como bien dice nuestro Himno Nacional: “Que en el cielo un eterno destino, un soldado en cada hijo te dio” y así lo hemos demostrado. No obstante, no faltan también los rumores, esos que nos han dejado llenos de incertidumbre, desde los audios anónimos que se viralizaron por WathsApp, pasando por noticias falsas, hasta los casos más sonados, el de la niña “Frida Sofía” que resultó ser producto de la desesperación de los rescatistas y sus ganas por encontrar a alguien con vida o el caso del cardenal Norberto Rivera, que según datos no confirmados sería el dueño del colegio Rébsamen.

Todo comenzó poco después de la una de la tarde con un terremoto de 7.1 grados, cuya mayor afectación fue en la Ciudad de México, apenas a unos segundos que inició el movimiento telúrico, el colegio Enrique Rébsamen ya se había colapsado, dejando a gran parte de sus alumnos y cuerpo docente atrapados entre los escombros. Los primeros informes eran reportados por vecinos, trabajadores de la zona, quienes en medio del caos y el shock, pedían desesperadamente apoyo para rescatar de manera inmediata a los niños de la escuela.

Yazmín Castro, trabajadora de una empresa farmacéutica, cerca de la zona afectada, publicó en redes sociales un llamado desesperado, pidiendo que por favor llegara equipo de rescate y ambulancias al plantel, ya que traumáticamente escribía que eran muchos los niños atrapados, sin contar los que con sus ojos logró ver salir ensangrentados o en brazos de voluntarios que los sacaron ya sin vida. Aquí, justamente nacería uno de los primeros rumores que se tomaron como noticia oficial por diferentes medios, el de la niña “Frida Sofía”, que a la fecha no se sabe si fue real o simplemente un dejo de esperanza y desesperación por encontrar a alguien vivo y que por impulso se les ocurrió nombrar “Frida Sofía”.

Surgieron versiones, pero ninguna oficial, pues a final de cuentas, Marina y Ejército terminaron por desmentir la existencia de la niña, apelando que seguramente había sido una confusión, ya que no era seguro que hubiera alguien con vida entre los escombros y que si lo hubiera no era seguro si era niño, adulto y mucho menos se conocía el sexo. Más tarde llego equipo del extranjero y con una tecnología de cámaras de calor, se lanzaron en la búsqueda de volver real el rumor.

Lamentablemente, horas después se llegó a la conclusión de que efectivamente no quedaba rastro de “Frida Sofía” y que la cifra quedaba en más de 20 niños fallecidos y 4 adultos, mientras que tentativamente otros 30, en un dato ambiguo estaban a salvo en su casa o en hospitales, o bien, fallecidos.

Así murió también el caso “Frida Sofía”, pero nació también en el lugar la leyenda de otra “Sofía”, la que no sólo existe, sino que se convirtió en heroína nacional, una perrita rescatista que en poco tiempo se volvió un ícono y símbolo de esperanza para todos los mexicanos. Ella se mantuvo al pie del cañón, rastreando señales de vida, tomando breves descansos para volver luego a la acción, junto a soldados, brigadistas, voluntarios y demás personas que no se movieron un momento del lugar.

Ahora, enfrentamos un nuevo rumor, del que no se sabe en qué va a terminar, pues se presume que el cardenal Norberto Rivera Carrera sería el presunto dueño del colegio Enrique Rébsamen y que fue por su instrucción, que la Marina desvió la atención del rescate de más menores, para enfocarse a recuperar cajas fuertes y reliquias religiosas que eran resguardadas en el plantel. Esto resultaría en que los esfuerzos humanos no dieran resultados en salvar vidas, pues según testigos se cambió de manera repentina el lugar donde se llevaba la búsqueda, lo mismo, esto sería la causa de que no se le permitiera el acceso al equipo de rescatistas proveniente de Japón. Las fuentes, como en todo rumor, no son concisas y hay incluso versiones diferentes en las que se refiere que los brigadistas desmienten la información y que no han dejado de trabajar en encontrar a gente con vida.

Asimismo, se ha difundido información equivocada, que ha causado miedo, caos en las calles y distracción de lo realmente importante, pero ¿cuál es la verdadera razón de este fenómeno?, pues es algo a lo que el país no se enfrentó en el terremoto de 1985 o al menos no en la magnitud de lo que se vive hoy en día. Seguramente, en aquel entonces no existían las redes sociales, que si bien han sido una herramienta primordial para movilizar la ayuda, también su mal uso ha resultado en caos, rumores y hasta en poner en riesgo la vida de las personas, pues se ha difundido incluso mala información sobre las acciones a seguir en caso de una réplica.

Lo mismo, se corrió por WhatsApp el audio de una presunta testigo que aseguraba que las labores de rescate en el multifamiliar de Taxqueña habían sido dadas por concluídas; sin embargo, no fue verdad, así como un segundo audio de otra “testigo”, una supuesta periodista que aseguraba que las autoridades en el Enrique Rébsamen habían autorizado la entrada de maquinaria pesada, dando así por concluida la labor de rescate, pero posteriormente se viralizó un texto de dos testigos, de nombres Luis de Tavira y Stefanie Weiss, el cual decía: “vinimos hasta la escuela (Enrique Rébsamen) y llegamos a la entrada donde están los brigadistas que controlan el acceso.

Pedimos hablar con quién los coordina. Se percibe un trabajo intenso, silencioso y coordinado. La operación la dirige la Marina y los voluntarios opinan que no han ahorrado esfuerzo alguno en la búsqueda, que proceden con orden y en constante comunicación con vecinos y rescatistas mexicanos y extranjeros. Enfrente del acceso están apostados los medios y la relación con ellos es tensa, porque invaden y no guardan silencio.

La información del mensaje de voz es de una periodista que entró en pleito con los brigadistas. Su información es parcialmente verdadera en los hechos, pero no en la alarma que pretende desatar.

Hace unas horas, al parecer, de común acuerdo, especialistas y la Marina estaban por decidir que la búsqueda de personas con vida llegaba a su fin, y en efecto, también están las máquinas en el lugar. Empero, un rescatista pareció encontrar indicios de que todavía podría haber alguien más atrapado. De inmediato volvieron a la búsqueda y fue cuando exigieron silencio y se desató el conflicto con algunos periodistas. Finalmente, encontraron los cuerpos de tres niños muertos.

En este momento, rescatistas especialistas mexicanos, japoneses y norteamericanos siguen buscando. Tengo la impresión de que los voluntarios tienen confianza en el personal de la Marina y nos aseguraron que si vieran alguna decisión precipitada o irresponsable a su parecer, ellos mismos lo denunciarían a las redes de voluntarios para pedir ayuda.

Sin embargo, hasta ahora no es el caso. ¿Qué es la verdad y qué la mentira?, lo que es un hecho es que donde el río suena, es porque agua lleva y que toda mentira siempre lleva consigo una carga de verdad.

Queridos lectores ¿Ustedes que opinan?, nuestra invitación y mensaje es el uso responsable de las redes sociales, el no compartir información que no tengan cien por ciento confirmada y que no se dejen llevar por rumores, más bien poner manos a la obra y ser unidos en favor del país.