El terremoto del 19 de septiembre (19-S) no sólo cimbró la tierra, sino también la conciencia de los mexicanos, en especial el despertar de la juventud mexicana, que tomó la CDMX y entidades para levantar a la nación. Los jóvenes están tomando el país y no queremos que se lo vayan a soltar a los gobernantes, queremos que hagan suyo México, ya que los necesitamos hoy, mañana y siempre.

La sociedad está agradecida con la unión y fuerza de los jóvenes, a quienes les pedimos que no quede nada pendiente, que este apoyo que han demostrado al país para que se levante, no va a terminar con remover los escombros, es necesario continuar, que se sigan organizando para sacar a los corruptos políticos y sus partidos y que sean las nuevas generaciones las que construyan día con día a México.

El país se irá recuperando poco a poco, pero con la fuerza de los jóvenes será más rápido. Y es que desde el primer momento, cuando vieron caer los edificios y el sufrimiento de las personas, los jóvenes dejaron el miedo y de inmediato se unieron a las tareas para remover escombros e intentar sacar con vida a las personas atrapadas.

Sin embargo, tarde como siempre, llegó el Ejército, la Marina y la Policia Federal, quienes quedaron rebasados por la fuerza, inteligencia, honestidad y unión de los jóvenes, quienes a partir de ese momento se unieron más en favor de la ciudadanía, sin esperar recibir un voto o una candidatura para un cargo de elección popular.

Es constante el reclamo hacia los partidos y sus políticos, quienes siempre han vivido a expensas de los ciudadanos y nunca han hecho nada relevante con las sumas millonarias que reciben del gobierno, y sólo dejan las urbes llenas de basura electoral y bardas pintadas, entre infinidad de actos de corrupción que se ven reflejados en sus bolsillos y propiedades.

Lo que sucedió hace diez días, fue una desgracia, una devastación que nos ha pegado a todos, pero ha abierto las puertas a una nueva forma de ejercer nuestros derechos como mexicanos, nos demostramos que unidos hacemos la fuerza, que los líderes de hoy son los jóvenes quienes mantienen de pie a México.

Incluso, nuestra imagen internacional que se había visto afectada por los comentarios del presidente de Estados Unidos, mejoró ante todo el mundo, pues las imágenes de solidaridad y cooperación entre nosotros redefinió la imagen que se tiene de México, demostramos de lo que estamos hechos, de fuerza, amor y solidaridad, tres grandes factores que necesitamos no se acaben a poco más de una semana del terremoto del 19 de septiembre.

Lo que hemos logrado, no debe terminar, pues la vida nos enseñó que no estamos exentos de nada, aún escucho a las constructoras decir que la ciudad estaba lo suficientemente fuerte para aguantar, dejamos en el olvido lo que pasó en 1985, la dura y cruel casualidad de que haya sido el mismo día, pero 32 años después, es un llamado a estar atentos, a no dar por hecho las cosas, por ejemplo en colonias, como la Roma, Condesa, Del Valle, los vecinos se están organizando para que las nuevas construcciones no rebasen los cuatro pisos.

Los jóvenes demostraron que están más que listos para no esperar nada de los políticos y que ellos tomen las riendas de México.

Ante la emergencia que atravesaba la capital mexicana, se organizaron sin conocerse el uno al otro, con un solo objetivo: salvar vidas, y es así como hasta ahora se mantienen en pie de lucha. Incluso, presionaron a la iniciativa privada que apenas despertó y creó “Fuerza México”, que es el nombre del fideicomiso que empresarios crearon para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y a donde se podrán hacer donaciones desde el extranjero o el interior del país con el beneficio de deducir impuestos.

Decenas de miles de jóvenes están protagonizando una formidable y masiva demostración de solidaridad, que ha llegado a desbordar las necesidades de ayuda ciudadana después del terremoto. Muchos de éstos, esa generación sobre la que planea la sombra sociológica de la apatía y ensimismamiento digital, están viviendo además su primera experiencia de acción colectiva, de trabajo, para y con el otro.

Actualmente, en México, los millennials están pasando más de 12 horas en Internet. Son esos jóvenes, como Ari (27 años) que lleva días y días moviendo medicinas de un lado a otro de la ciudad, con el riesgo de perder su empleo; Andrea (28), se unió a un grupo de scouts en el jardín Pushkin, acomodando víveres; Víctor (26), organiza brigadas de trabajo en los puntos menos atendidos, y Paulina (29 años) manejó una camioneta para llevar lo que más faltaba a Xochimilco, cuando todos seguían el rescate de la falsa “Frida”, son los que están reconstruyendo México.

Esos jóvenes, a los que se les ha acusado de flojos, desinteresados, ajenos al futuro, son los mismos que están arriesgando todo por recuperarnos.

Se necesita de todos los que fueron voluntarios para seguir adelante, porque esto no ha terminado, los jóvenes van a reconstruir a México en todos aspectos, en menos tiempo de lo que nos imaginamos, pues si algo hemos aprendido es que los pasos difíciles, son más fáciles, cuando los damos de la mano.

En menos de 24 horas, la petición que inició un ciudadano para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos donen a las víctimas de los sismos el dinero aprobado para su operación y campañas electorales, alcanzó más de 1.4 millones de firmas en la plataforma change.org.

Se trata de casi $7,000 millones de recursos públicos, que el INE aprobó para el financiamiento a los partidos y a los candidatos independientes que competirán por cargos de elección popular en las elecciones del próximo año.

“No es justo destinar tanto dinero de nuestros impuestos a los partidos, si miles de mexicanos sufren ante esta enorme tragedia. Todos debemos apoyar, señala la propuesta de un regiomontano, publicada tras el terremoto de 7.1 grados que el martes antepasado sacudió la Ciudad de México y otros estados del centro dejando un sinnúmero de daños.

Para las elecciones del próximo año, el INE estimó entregar a los partidos 6,788.9 millones de pesos (23 millones de pesos diarios, que se gastarían los nueve partidos por día) para actividades ordinarias y específicas, gastos de campaña, franquicias postales y telegráficas, lo equivalente a ocho clínicas o 1,357 preparatorias, aproximadamente.

Luego que saliera la petición, ésta se compartió en redes sociales y miles de ciudadanos empezaron a firmarla, con la idea que esos recursos pueden ayudar a muchas personas y familias que perdieron seres queridos y su patrimonio tras el sismo de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, que el 7 de septiembre se afectaron por otro terremoto.