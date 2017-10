Margarita inicia la desbandada

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La fractura del PAN es ya una realidad. Aún sin confirmar, la salida de Margarita Zavala de Acción Nacional para irse como candidata presidencial independiente ya la definió.

Apenas twitearon el anuncio los periodistas Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leyva durante la mañana de ayer se desataron los posicionamientos de anayistas y calderonistas.

De nada valió que la propia Margarita anunciara por redes sociales que estaba fuera de la Ciudad de México y que por ello fijaría posición hasta este medio día del viernes.

Sus simpatizantes y aliados advirtieron que su salida del PAN muestra con claridad el secuestro al que ha sometido Ricardo Anaya a Acción Nacional… y el agandalle de la candidatura de este partido a la Presidencia de la República.

En los hechos Margarita Zavala se fue del PAN desde el 8 de junio pasado cuando inició una gira nacional a bordo de un autobús para visitar 45 ciudades de las 32 entidades del país en 31 días y así “escuchar” a la población mexicana, de cara a las elecciones de junio de 2018.

Esa acción no era otra cosa que el inicio de una campaña presidencial burdamente encubierta.

Ayer, mientras el senador Ernesto Ruffo señalaba que la salida de Margarita del PAN era como la expulsión de la pus de un tumor, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero advertía que al irse como candidata independiente Margarita se llevaba los millones de votos que hicieron presidentes a Vicente Fox en el 2000 y a Felipe Calderón en 2006.

La salida que será oficializada este medio día por Margarita, agudiza el conflicto interno en el PAN donde un segmento importante de dirigentes y cuadros, especialmente integrados por senadores, dirigentes estatales y gobernadores, repudian la trama política que ha seguido Ricardo Anaya para desde la presidencia de este partido apoderarse de la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

Como sea, los acontecimientos últimos están marcados por el hecho de que pasado mañana, el domingo 8 de este octubre, se vence el plazo fijado por el INE para el registro de candidaturas independientes.

Anaya se ha pertrechado tras los líderes del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y dentro del llamado Frente Ciudadano por México y ahí pretende cumplir con los plazos para ser postulado por los tres partidos a la Presidencia de la República.

SE VA LA PUS

Rudo, fuera de toda civilidad política, el senador Ernesto Ruffo –quien se ha lanzado como aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República–, dijo ayer:

“Ellos son el PRI-AN, han estado tratando de descarrillar al frente… yo siento como un alivio haga de cuenta que como cuando uno tiene un absceso y sale la pus, así de claro”.

A su vez el senador Ernesto Cordero dijo que esta salida muestra una gran fractura dentro del PAN.

Y agregó:

“De confirmarse (la salida), lo que va a suceder es bien sencillo: Margarita trae los votos panistas de militancia y simpatizantes, los millones que hicieron presidentes a Fox y a Calderón…

“Lo que trae Anaya es la estructura clientelar del partido, que no son más de 280 mil votos”.

Indicó que este escenario debe provocar desazón entre los aliados de Anaya en el Frente Ciudadano.

“Ellos deben sentirse estafados… Anaya les vendió un voto muy robusto que no va a poder demostrar. Ese voto se va a ir con Margarita.

“Y se van a quedar con un Anaya muy cuestionado, con dudas sobre su honorabilidad patrimonial, con dudas en su proceder en las asambleas del Partido Acción Nacional donde está señalado por fraude, y que no va a tener más votos que los que trae la estructura del PAN, que son como 280 mil militantes…les dieron gato por liebre”.

Cordero, el elemento más importante de la oposición antianayista por ocupar la presidencia del Senado, advirtió que la salida de Margarita no provocará renuncias masivas en Acción Nacional.

“No es necesario”, precisó.

Y no habrá fuga masiva a pesar de que al interior de Acción Nacional existe, dijo, mucha inconformidad.

“Lo que está haciendo Anaya es negarle la oportunidad al PAN de volver a gobernar México.

“Yo no me siento identificado ideológicamente, ni en términos de política pública con ese frente. Tendría mis dudas de votar por el frente. Ese frente no es el PAN. No representa los principios y valores de Acción Nacional… me siento liberado de recapacitar mi voto si ese es el frente”, indicó.

Interrogado sobre por quién votaría entonces, Cordero indicó que “habrá que ver a todos los candidatos, y qué proponen”.

INTERESES MÁS ALLA DEL PAN

Entrevistado en diferentes momentos, el senador Ernesto Ruffo, a quien muchos dentro del PAN respetan por haber sido el primer gobernador surgido de Acción Nacional, advirtió que está claro que Margarita Zavala “trae una iniciativa política muy propia, de intereses más allá del PAN”.

Y recordó:

“Desde el 2006 se empezaron a dar acuerdos de los Calderón con el PRI… hoy a mí no me sorprende nada. Es un asunto de una familia sí, de las familias fundadoras del PAN, que hoy se comportan como si fueran los propietarios de este partido y esto no va.

“El PAN es un partido nacional con millones de simpatizantes y esto que ella representa es sólo una élite que siempre ha impuesto maneras de dominación dentro del PAN”.

Indicó que desde jóvenes Calderón y Margarita fueron escalando posiciones internas y “las cosas se fueron poniendo cada vez más intensas para ellos.

“Él llegó de Presidente de la República, sin haber sido nunca alcalde ni gobernador… por eso muchos mexicanos ya no quieren a los políticos y a los partidos, porque parten y comparten y se reparten y en toda esa manera…

“Yo creo que esa élite de formas políticas y de familias, más bien debe terminar”.

Interrogado si ve que los senadores rebeldes (Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega), quieren a José Antonio Meade antes que a Ricardo Anaya, Ruffo reacciónó:

“¡¡¡Ah!!!… los traidores que están aquí, como el presidente del Senado, Cordero, que no tuvieron recato alguno en traicionar a su partido… son parte de una élite conocida, que se ponen de acuerdo en poner jueces y también a veces gente del IFT…”, estalló.

Así anda la cosa entre ellos…

