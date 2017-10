Técnica para detección de glucosa que evita los piquetes

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Eliminación de las células adiposas mediante frío

Tratamiento para el cáncer de páncreas metastásico

Nueva y revolucionaria tecnología de detección de glucosa para personas con diabetes. El sistema elimina la necesidad de piquetes al leer los niveles de glucosa a través de un sensor que puede ser utilizado en la parte superior del brazo por hasta 14 días. Además, no es necesaria la calibración por medio de piquetes, un diferenciador clave de los actuales sistemas de monitoreo continuo de glucosa. El sistema FreeStyle Libre. “En México, el 9.4% de la población está diagnosticada con diabetes y el monitoreo es una de las principales herramientas para poder controlarla”, aseguró Juan José Irazábal Lujambio, presidente administrativo de la Federación Mexicana de Diabetes. El sistema FreeStyle Libre mide la glucosa cada minuto en el líquido intersticial a través de un pequeño filamento que se inserta justo debajo de la piel y se mantiene en su lugar con una pequeña almohadilla adhesiva. El sensor puede leer niveles de glucosa a través de la ropa haciendo que las pruebas sean más cómodas y discretas. Cada exploración muestra un resultado de glucosa en tiempo real, una tendencia histórica de ocho horas y la dirección hacia la cual se dirige la glucosa. El lector tiene hasta 90 días de datos y proporciona una instantánea histórica de los niveles de glucosa en el tiempo. “Actualmente, 4 de cada 10 pacientes no se miden la glucosa con la frecuencia recomendada por su doctor, debido al dolor que el piquete les genera, por incomodidad, olvidos, falta de tiras para la medición o por hartazgo por lo que el 60% de las personas con diabetes no alcanza los objetivos de control glucémico recomendados, afirma Gabriela Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes. Por su parte, el Dr. Mahmood Kazemi, director senior de asuntos médico-científicos de Abbott, dijo que el sistema FreeStyle Libre está diseñado para liberar a las personas del dolor y las molestias de la diabetes y así lograr mejores resultados de salud.

México ocupa el quinto lugar en el mundo en número de tratamientos estéticos y séptimo en procedimientos no quirúrgicos, estos han tenido un gran incremento y se han convertido en una opción segura para lograr cambios significativos y con menor tiempo de recuperación, señala el cirujano plástico Andrés Bello, quien afirma que el 84% de los mexicanos se preocupan por la grasa acumulada en el abdomen. Una opción es eliminar las células adiposas mediante el frío, Coolsculpting Cryolipolysis, es una alternativa no quirúrgica para disminuir la grasa corporal y evitar el quirófano. El enfriamiento es controlado y preciso sobre las células adiposas del tejido superficial, para poder cristalizarlas (congelarlas) y luego eliminarlas naturalmente. Se pueden tratar diferentes zonas del cuerpo, con aplicadores específicos para cada área, como: abdomen, piernas, papada, flancos, brazos y cadera. “Es importante aclarar que la pérdida de células adiposas no significa que las personas pierdan peso -señala el especialista- sólo es para afinar la figura”

El Dr. José Athié Rubio, cirujano oncólogo de Médica Sur, señala que el cáncer de páncreas generalmente se detecta en etapas metastásicas, no operables, con muy pocas alternativas de tratamiento. Si se detecta antes de su diseminación, se puede extirpar completamente por medio de cirugía. Los principales síntomas son ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un aumento de la bilirrubina), dolor y pérdida de peso. Este cáncer es más común en los adultos mayores, la edad la media es de 71 años. Los hombres son más propensos que las mujeres a contraerlo. Grupo Biotoscana, primera compañía biofarmacéutica latinoamericana enfocada en el desarrollo de medicamentos de alta especialidad, presenta novedoso fármaco para su tratamiento Abraxus® (Paclitaxel unido a albúmina en nanoparticulas Suspensión Inyectable). Su director general, Dr. Rodolfo Rosas Ramos, señala que su objetivo es ofrecer tanto a médicos como a pacientes productos en diferentes áreas terapéuticas como oncología, enfermedades infecciosas, sistema nervioso central y enfermedades raras. El producto ya se encuentra en algunas instituciones de salud pública.

