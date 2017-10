“La carga” representa el empoderamiento de la mujer

La cinta de acción, amor y aventura situada en los años siguientes a la Conquista española en México, se estrena este 13 de octubre

Arturo Arellano

Una de las películas más esperadas de este año es “La carga”, una historia situada años después de la Conquista española en México, con los primeros indígenas en lucha por la igualdad de derechos; sin embargo, no es una cinta panfletaria o ríspida, sino que por medio de la acción, el drama, la aventura, el amor y hasta la comedia, llevará un mensaje de esperanza a un país hoy resquebrajado.

Alan Jonsson Gavica, director de la película, en compañía de los actores Horacio García Rojas y Harold Torres, concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN: “El proyecto desde su concepción arrancó hace más de 18 años, se ha tardado mucho, porque no iba a ser una película con estas dimensiones. Tuvo sus altos y bajos, luego cuando salió ‘Apocalypto’, pensé que ya me habían robado la idea , pero no. Luego hice ‘Morenita’, diluí y supe que era ‘La carga’ la película que debía desarrollar, aunque en ese momento lo que buscaba era sólo tomar un guión y dirigirlo, pero leí tantos que llegué a la conclusión de que debería desarrollar algo propio, que me apasionara.

Escribí ‘La carga’ en febrero de 2010, vino la tarea del financiamiento y el rodaje arrancó en febrero de 2014”, manifestó Gavica.

Horacio Rojas detalló: “el estreno llega en un momento muy importante, porque nos viene a revalorar como mexicanos, viene a reforzar nuestra identidad, que si bien tenemos tres raíces, que son la africana, la nativa mexicana y la europea, la gran mayoría somos mestizos, venimos de cuando un español y un indígena se vieron a los ojos y sucedieron cosas. Esta cinta viene a revalorar eso, que podamos vernos al espejo y decir ‘Sí, soy mexicano y eso está muy bien’. Los personajes principales son de diferentes mundos peleando por una misma causa, eso es justo lo que vimos suceder luego del 19 de septiembre, miles de mexicanos, hombres, niños, mujeres, mexicanos y extranjeros, de diferentes clases sociales, todos en una misma causa, sin banderas ni estereotipos”.

La cinta se estrena este 13 de octubre en las salas de cine con 150 copias. Y el reparto se completa con actores como María Valverde, Gerardo Taracena, Eric Francés, Tenoch Huerta, Juan Carlos Colombo y otros.