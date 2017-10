Trudeau impuso unas horas de paz al México convulso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El atractivo y joven primer ministro de Canadá Justin Trudeau no sólo cautivó a las senadoras y sus secretarias y auxiliares, sino a la clase política plural mexicana que entró en apenas unas cuantas horas de paz y sosiego para escucharlo, aplaudirle y atenderlo.

Los contrarios en el todo contra todos en que han convertido los panistas a la Cámara Alta, guardaron los sables, se pusieron sus mejores prendas y, acompañados del resto de las dirigencias y bancadas, dieron la bienvenida al canadiense a quién al final asaltaron para someterlo a una insospechada y multitudinaria sesión se selfies.

Bueno, en una gráfica, hasta aparece el diputado y ex presidente del PRD, Agustín Basave, haciendo fila para la selfie con el invitado.

Pero de entre todos, el más envidiado fue el panista Ernesto Codero, quien en su calidad de presidente del Senado, fue el encargado no sólo de acompañar a Trudeau, sino de conversar con él y de dirigirle el mensaje de bienvenida.

Juntos somos mucho más que 2

Y como en el poema de Mario Benedetti convertido en la canción Te Quiero, que dice: en la calle codo a codo somos mucho más que dos, en representación del Congreso de la Unión, Cordero pidió al Primer Ministro de Canadá no olvidar que frente a las locuras de Donald Trump, México y su país tienen ante sí una responsabilidad de actuar juntos.

Ello les reclama hoy mismo, dijo Cordero a Trudeau, ir a la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque la posición proteccionista del presidente norteamericano amenaza con cancelar este mecanismo.

Es responsabilidad de los líderes de la región actuar juntos. Ninguna posición que busque construir muros, excluir a los aliados o negar el camino andado debe prevalecer en América del Norte, le insistió.

Le recordó que al aprobar hace más de 20 años el TLC, México, Canadá y Estados Unidos construyeron un rumbo común que ha traído bienestar y enormes oportunidades a la región.

Hoy, reiteró, México, Canadá y Estados Unidos son más fuertes si caminan juntos.

“Ni México ni Canadá son el problema de Estados Unidos, ni de ningún otro país; juntos, los tres países, somos la solución”, dijo Cordero.

Y recordó que en 1993 el comercio trilateral era de 290 billones de dólares, mientras que en 2016 cerró en 1.1 trillones de dólares.

Visión compartida

Al hablar ante senadores y diputados, Trudeau retomó lo señalado por Cordero al indicar que México y Canadá tienen “una visión compartida del progreso”.

Consideró que al someterlo a una renegociación, el TLC deberá ahora responder a las necesidades de un comercio justo.

Lograr una posición de ganar-ganar, dijo, requerirá de que los tres países alcancen mejores normas, mejores salarios y condiciones de trabajo.

Y consideró que México y Canadá deberán ahora asegurarse de que los trabajadores sean protegidos bajo un marco legal regulado.

Nos deja tranquilos: Gamboa

Al concluir su visita al Congreso mexicano, los coordinadores parlamentarios consideraron que Trudeau actúa como estadista.

El senador Emilio Gamboa coordinador de los legisladores del PRI, indicó que Trudeau “nos deja tranquilos, contentos y satisfechos”.

¿Rebeldes?, no traidores

Pero una vez que Trudeau salió del Senado, se reiniciaron las hostilidades.

De entrada el senador Ernesto Rufo seguido por el coordinador de los panistas Fernando Herrera, advirtieron que los 5 senadores a quienes los medios han calificado de “rebeldes” son apenas un puñado de traidores.

Herrera agregó que esos senadores integrantes de su bancada pero en conflicto con la dirigencia del partido que preside Ricardo Anaya (Ernesto Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas) “no son rebeldes sino corderos del PRI”.

Ambos, Rufo y Herrera indicaron que los 5 reciben línea del PRI y se han convertido en la quinta columna interna en la fracción blanquiazul y dentro del PAN para cumplir con las instrucciones de atacar a Anaya.

Herrera los conminó a irse de la fracción y del PAN.

Que investiguen a todos

Pero el conflicto no es sólo interno en el PAN, pues el coordinador de los diputados del PRI, el ex gobernador mexiquense y ex presidente el PRI, César Camacho, pidió crear una comisión especial pluripartidista para investigar el origen de los multimillonarios bienes del presidente del PAN Ricardo Anaya.

A ello Anaya respondió minutos después con un video en redes sociales en que agradece la creación de esa comisión y pide comparecer de inmediato ante ella.

Al parejo el coordinador de los diputados de Acción Nacional, el michoacano Marko Cortés anunció a su vez la creación de otra comisión para investigar los bienes del presiente del PRI, el doctor Enrique Ochoa Reza y los bienes de otros personajes, como la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto.

El reto fue retomado por el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien a su vez no sólo agradeció que se le pueda investigar, sino que pidió ampliar esa Comisión Especial legislativa plural para que el Congreso investigue no sólo a Anaya y a él, sino a todos los otros dirigentes de los partidos políticos, en especial los bienes y forma de vida de Andrés Manuel López Obrador, práctico dueño de Morena.

Total que el escenario político-electoral mexicano da para todo.

Pronto, método y candidato

Así, luego de encabezar una pasarela de fin de semana por aquello de que los funcionarios no pueden tener actividad partidaria en días hábiles, Ochoa Reza hizo desfilar ante los priístas, los medios y el país, a los 5 precandidatos presidenciales tricolores.

Ahí, en Mazatlán, Sinaloa y frente a una generación de nuevos cuadros priístas, desfilaron: José Antonio Meade, titular de Hacienda; José Narro Robles, de Salud; Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación; Aurelio Nuño, de Educación y Enrique de la Madrid, de Turismo. La verdad es que todo fue un pretexto.

Y es que como se saben el partido más vigilado, y como están conscientes de que cualquier movimiento suyo será sometido a análisis e impugnaciones oficiales, los priístas aprovechan y administran sus eventos para crear la atracción política, mediática y ciudadana que necesitan sin exponerse.

El PRI, como fuerza dominante, crea agenda. No es lo mismo que se de a conocer el candidato del PAN o del PRD que el del PRI.

Este atraerá los reflectores y la atención de todos, por la simple razón de que quien sea, será sin duda el verdadero enemigo a vencer.

Cierto, todos hablan de que el PRI apenas llegará al tercer lugar, sin embargo todos actúan como si fuese el primero.

Con Andrés Manuel López Obrador no hay sorpresas, ya sabemos que va y sabemos lo que ofrece y es. El tabasqueño puede hablar de repúblicas amorosas pero todos sabemos que representa un retroceso y anquilosamiento, como Trump significa el aislamiento y como Chávez-Maduro son el puro populismo.

De ahí el pronunciamiento de Ochoa Reza quien aseguró que “convocaremos de manera pública y transparente al Consejo Político Nacional, cuando el tiempo de ley y del calendario así lo establezcan” y así lanzar su candidato.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa