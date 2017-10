“La Llorona”, 24 años de cautivar en Xochimilco

La laguna de Tlilac en el embarcadero de Cuemanco, alberga la nueva temporada de un montaje único en el mundo, con una historia que se renueva y una ambientación natural impactante

Arturo Arellano

Son 24 años de tradición, de leyenda, de hacer historia con un legado cien por ciento mexicano, “La Llorona”, un montaje único en el mundo, que año con año asombra a propios y extraños con una historia que se renueva, basada en la tradicional leyenda, pero que se adapta a una actualidad latente, como lo es en este caso los trágicos feminicidios en el país y las víctimas del terremoto del 19 de septiembre pasado. Lo anterior no es oportunismo, sino la necesidad de rendir un homenaje y permitir que esta “Llorona” llore por todos los mexicanos, para que ya ninguno tenga la necesidad de hacerlo.

Como cada año el montaje se representa en la laguna de Tlilac, del embarcadero de Cuemanco en Xochimilco, donde alrededor de 60 personas trabajan arduamente y en condiciones extremas para poder llevar a cabo un espectáculo único, de verdad en el mundo. Norma Espinoza, directora de escena, platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN: “en esta obra tenemos un mensaje superdirecto, que es una forma de acariciar a las personas que lamentablemente han perdido algo, propiedades, familia y “La Llorona” se solidariza, desde tiempos inmemoriales, es una madre doliente que llora y protege a sus hijos. Nosotros como producción hemos colaborado con los pueblos más afectados de la zona de Xochimilco, por lo que se donaron las primeras tres funciones e hicimos acopio que se entregó directamente a los necesitados”.

Refiere que “la gente tiene que venir, puede estar segura de hacerlo, con los sismos aquí no pasó nada grave, todos los embarcaderos están trabajando con normalidad. Las afectaciones se dieron más rumbo a la montaña, pero la zona chinampera es una zona segura. Vengan porque esta es una tradición de 24 años y solo sucede en esta temporada, rumbo al Día de Muertos”.

Siendo una obra montada en un escenario natural refiere que “es el trabajo de muchas personas involucradas, no sólo los actores, sino el staff técnico. Habitualmente en esta isla no hay nada, se meten las plantas de luz, se construye la pirámide, se monta equipo de audio, iluminación y si es difícil, pero también su toque de magia. Ahora que está lloviendo, por ejemplo, mágicamente se empiezan a abrir las nubes y te garantizo que para cuando empiece la función ya no llueve, pasan cosas extrañas y creo que tiene que ver con la pasión y entrega de todos los que aquí trabajamos, que es un equipo de 40 personas, entre actores, músicos y danzantes, más el staff técnico, haciendo un total de 60”.

Asegura también que “para mí esta es mi octava temporada y nos han pasado infinidad de cosas, como apenas hace una semana le tomaron una foto a las danzantes y aparece tras de ellas una imagen bastante escalofriante, pero no es la primera vez. Nunca ha sido nada negativo, el clima se pone de nuestro lado, no se suspende nunca la función, si llueve nos mojamos nosotros, pero el público no, porque está en las trajineras”.

Así con un elenco en su mayoría de xochimilcas, se repite año con año la historia que ha hecho de sus partícipes, gente todo terreno, entre ellos Nalleli Cortés, que da vida a “La Llorona” desde hace 5 años, aunque ha sido parte del montaje desde 10 años atrás. Ella en entrevista comentó: “He ido avanzando, desde papeles secundarios, hasta tener el principal de “La Llorona”, que antes era interpretado por dos actrices, una para la mujer viva y otra para el espectro, ahora se unificó y yo hago ambos papeles”. Explica que cada año. “Se toma un tema específico, personaje histórico o acontecimiento que se conmemore. Este año planeamos tener el tema de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, a 30 años de haber sido declarado. Por otra parte, tocamos también el tema de los feminicidios, que desgraciadamente sigue muy vigente, por ello, ahora mi personaje tiene una hija y no un hijo como en años anteriores. Después se vino lo del terremoto e indudablemente teníamos que tomarlo en cuenta, este sentir de hermandad, solidaridad, de empatía es algo que llevamos en la sangre, en nuestro instinto, como pueblo lo poseemos y plasmamos en la obra”.

La puesta en escena cuenta con 40 actores en escena, música en vivo y una ambientación natural impactante, que mágicamente va cambiando de acuerdo al momento de la obra. Tanto que en la experiencia de DIARIO IMAGEN capturando imágenes sobre la isla, pudimos atestiguar cómo la lluvia estalló al inicio de la obra, luego respetó el desarrollo de la misma y finalmente a la par del alarido estremecedor de “ay mis hijos” casi terminada la función, el cielo le acompañó en su llanto, con una tormenta, vientos y relámpagos como impresionantes efectos naturales, que sin duda sorprenden a propios y extraños. “La Llorona” se presenta de viernes a domingo, con dos funciones por día, a las 19:00 horas y 21:00 horas, todo en la laguna de Tlilac en el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco.