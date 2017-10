El PRI entra hoy de lleno a la contienda presidencial

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Enrique Ochoa Reza, encabezará hoy dentro del PRI el proceso de sucesión del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ochoa será quien encabece al Consejo Político que aprobará esta tarde el método de Convención de Delegados para designar a los candidatos del partido en el poder; la fuerza política nacional dominante, a pesar de todos los descalabros y malquerencias, desde diputados federales, a senadores de la República y para la Presidencia de la República.

Esta fórmula se replicará luego en todos los estados para designar a candidatos a diputados locales, alcaldes y gobernadores, de acuerdo a cada proceso en 2018.

Las convenciones deberán respetar reglas inamovibles establecidas en los documentos internos y en las normas locales y federales: la paridad 50/50 de hombres y mujeres; el 30 % de candidaturas para jóvenes y el 10% para indígenas.

Inicia este proceso el PRI bajo la conducción de Ochoa Reza con 4 precandidatos abiertos, a saber: José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro y una persistente aspirante adicional: la ex senadora, ex gobernadora y ex secretaria general del CEN del tricolor, la yucateca Ivonne Ortega.

Salvo que hubiera un verdadero e insospechado madruguete peñanietista, que no lo veo por ningún lado, el candidato presidencial del PRI saldrá de esta terna de cuatro aspirantes. Y digo 4 porque sólo un milagro cumplido por el mismo Jesucristo le daría paso a la obstinada e ingenua yucateca, que la verdad sólo ella sabe a qué le tira.

Ochoa llega a este proceso con un PRI medio recuperado por las sufridas victorias en el Estado de México y Coahuila y un reposicionamiento en las alcaldías de Veracruz.

Pero sobre todo por haber sacado sin rupturas ni conflictos las reformas de la 22 Asamblea nacional del PRI en agosto pasado, que eliminaron los candados y abrieron las candidaturas del tricolor a aspirantes externos.

En apenas poco más de un año de haber tomado posesión –lo hizo el martes 12 de julio de 2016 luego de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones ante el desastre de la pérdida de 7 gubernaturas–, Ochoa Reza ha expulsado a gobernadores y ex gobernadores que ahora se encuentran tras las rejas por corrupción y multimillonarios desvíos.

Ochoa afirma que el método de Convención de Delegados es el que le garantiza al PRI dos elementos esenciales: una representación garantizada de representantes de todo el país, y mantener la unidad interna.

Se ha usado con éxito en el pasado y no tiene por qué ser distinto hoy, afirma.

Una vez establecido por el Consejo Político, el método será enviado al INE para que sea aprobado por la autoridad electoral.

Con ello el presidente Enrique Peña Nieto habrá cumplido con la segunda premisa del Poder: garantizar su viabilidad.

El control y permanencia los buscará obtener con la mayoría de los votos para su delfín el domingo 1 de julio de 2018.

Eruviel y sus fichajes

Apenas llegó el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila a la dirigencia del PRI en la Ciudad de México, y ya abrió sus cartas: dijo que buscará que el zacatecano Ricardo Monreal regrese al tricolor.

Es obvio que este regreso estaría amarrado a la candidatura de Monreal a la Jefatura de Gobierno de la capital bajo el amparo del tricolor.

Eso lo dijo Eruviel en una entrevista con Enfoque Noticias.

Presupuesto

El pleno de los diputados en San Lázaro aprobó ayer en lo general, por 399 votos a favor, 44 en contra y 1 abstención, la Ley de Ingresos para 2018 para así obtener una recaudación total de 5 billones 279 mil, 667pesos.

Esta nueva Ley de Ingresos no contiene ningún alza o modificación de impuesto alguno.

Los diputados tenían hasta hoy como plazo final para aprobar esta Ley. Una vez aprobada será enviada al Senado para que allá se tramite sin cambios antes del 31 de este mes.

El Presupuesto de Egresos deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre.

Para reconstrucción

La Ley de Ingresos aprobada contiene ya la proyección de una recaudación adicional de 43 mil 291 millones de pesos, para ser aplicados en la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre pasado.

Al aclarar lo anterior, el presidente de los diputados, el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que ello dará certidumbre a los damnificados.

Rinden homenaje

En este contexto y al cumplirse el primer mes de los sismos tanto senadores como diputados federales rindieron un homenaje a las víctimas y guardaron un minuto de silencio en su memoria.

Alerta

En otro orden, el pleno de los senadores aprobó ayer un exhorto urgente para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicite la alerta de género al gobierno de Puebla.

El grave aumento de la violencia contra las mujeres en esta entidad, violencia que además se agudiza con secuestros y desapariciones, se dijo, requiere de una respuesta a fondo de la Secretaría de Gobernación, de la administración de Enrique Peña Nieto.

El exhorto fue presentado por la senadora Lucero Saldaña Pérez, quien advirtió que “la gravedad de los hechos de violencia contra las mujeres, en sus diferentes manifestaciones, exigen respuestas puntuales e integrales”.

Los supuestos avances informados por el gobierno poblano, dijo, “los vemos más en el tintero que en la realidad”.

Ser mujer en Puebla representa un alto riesgo e implica vivir con miedo, advirtió.

La saña con la que se han cometido alrededor de 86 homicidios contra mujeres en Puebla, señaló, es un problema que amerita la emisión de esta alerta de género.

Reacomodos y reconocimientos

Ayer mismo, en San Petersburgo, Rusia, fue electa presidenta de la Unión Interparlamentaria la senadora panista Gabriela Cuevas.

La Unión Interparlamentaria, es el organismo más importante a nivel mundial, que agrupa a 176 asambleas, congresos y parlamentos nacionales.

Fundada en 1889, con 128 años de existencia, esta organización es presidida por primera vez por una legisladora de la región de Norteamérica y por segunda ocasión, en esos 128 años, por una mujer.

Esta elección se logró en el marco de la 137 Asamblea General de este organismo –interlocutor parlamentario de la Organización de las Naciones Unidas–, con la asistencia de 155 representaciones de países miembros.

Ante más de 850 parlamentarios presentes, con 80 presidentes de parlamentos del orbe y la apertura a cargo del Jefe de Estado de la Federación Rusa, Vladimir Putin, Gabriela Cuevas fue electa para el periodo 2017-2020.

Ayer aquí en México, Ernesto Cordero, presidente del Senado informó de la incorporación del senador José María Tapia Franco, al Grupo Parlamentario del PRI.

Tapia Franco rindió protesta como senador el pasado 17 de septiembre como sustituto del ex presidente del Senado, Pablo Escudero Morales quien pertenece al Verde Ecologista.

De igual forma el pleno aprobó que el senador del PRI, Miguel Romo Medina, asuma la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y que el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, se integre a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, mientras que las senadoras María del Rocío Pineda Gochi y Lisbeth Hernández Lecona, también del PRI, dejan de formar parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

