Subz3ro abre sus puertas en Polanco

Traen tratamientos de crioterapia para estimular la producción de colágeno, suavizar arrugas, eliminar problemas de órganos internos, entre otros beneficios

Arturo Arellano

Subz3ro es una marca especializada en tratamientos basados en la crioterapia, que llega México para abrir sus puertas en Polanco, donde ofrecerá cada una de sus opciones bajo la técnica del frío, con lo que se logra que el cuerpo libere endorfinas y a su vez se acelere el metabolismo, lo mismo estas terapias alivian dolores corporales crónicos, mejoran la circulación y el tránsito de las sustancias para eliminar toxinas en el tejido blando.

Para la inauguración de esta sucursal en Polanco, DIARIO IMAGEN pudo platicar en entrevista con Raúl Aguilar, el director general de esta marca, que cabe destacar, es mexicana.

“Aplicamos temperaturas bajas para disminuir la inflamación del organismo, es una técnica que se viene usando desde hace más de mil años, no es un secreto, pero lo que viene siendo la crioestimulación, es donde aplicamos temperaturas bajas, el organismo reacciona de una manera muy fuerte, se oxigena la sangre, se liberan las hormonas, como endorfinas y dopamina, pero en breves palabras se disminuye la inflamación del cuerpo”.

Explica que “es un tratamiento dirigido a cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida, es decir si se tiene trastornos de sueño, dolores crónicos, se quiere acelerar el metabolismo, mejorar en deportes, disminuir lesiones. Esto es para todos, porque de los miles de libros que existen en este tema, nos dice que la inflamación genera muchos problemas, por eso la crioterapia es tan exitosa, porque desde la primera aplicación se ve un cambio, no se tiene que regresar a tomar 10 sesiones, sino que desde la primera notas una mejoría”.

Recordó también que “yo me lastimé la columna, incluso un día mi esposa me encontró desmayado de dolor y me operaron, ahí conocí la crioestimulación, que me ayudó mucho a la recuperación de la cirugía. Yo trabajaba para una multinacional y me compré una criosauna, ya que en México no las había, se las mostré a mis amigos, les gustó mucho y empezamos con el primer showroom en Santa Fe, este año llegamos a 12 locales y esperamos el siguiente sean más de 30. Subz3ro es una marca mexicana, nos volvimos líderes en el mundo, nadie administra más sesiones que nosotros

Describe el criosauna como “una cápsula en la que se te aplica frio, como una tina de hielo, aunque no es el mismo resultado, porque aquí te damos ropa especial para ingresar a la capsula, tienes una asesora, son de dos a tres minutos a temperaturas bajos cero, pero lo bonito es que como es en seco, esto no es invasivo y se aguanta el frío perfecto. Es muy seguro, nadie se muere de frío porque no hay alteración a la temperatura corporal”. Como testimonio agrega que “Tenemos clientes que nos llegan sólo porque tienen depresión, ansiedad, dolores crónicos, que se están recuperando de padecimientos como fibromialgia y en definitiva nos hacen comentarios muy positivos, porque si bien la crioterapia no te cura nada, si te permite tener una mejor calidad de vida”.

Subz3ro Showroom Polanco se ubica en Séneca 35, donde se pueden realizar citas y sesiones, lo mismo a través de la página de internet Subz3ro.mx.

Cabe destacar que este tipo de terapias son también utilizadas por atletas de alto rendimiento alrededor del mundo, como Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, María Espinoza, y actores como Hugh Jackman, entre otros.

Este tipo de terapias son también utilizadas por atletas de alto rendimiento alrededor del mundo, tales como Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, María Espinoza y actores como Hugh Jackman, entre otros.