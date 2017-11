India Martínez lleva su fresco flamenco al Lunario

La talentosa cantautora española trae a México su nuevo disco “Te cuento un secreto”

Asael Grande

La talentosa cantautora española se presentará en la CDMX en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 22 de noviembre, en la que regalará a sus fans una noche musical inolvidable, además de temas de su próximo álbum a lanzarse: “Te cuento un secreto”, séptimo trabajo de su carrera y sin duda el más acertado de todos: “estoy emocionada, mi llegada a México fue una locura, por amor a la música y poder subirme a un escenario, canté con Carlos Rivera en el escenario, y qué emoción cantar con él en el Auditorio Nacional la canción ‘A tu vera’, ya hemos cantado muchas veces, en España nos dimos la mano, ya lo había invitado yo a cantar conmigo, ahora estoy preparándome para hacer mi concierto en solitario, será el primero, y hay que pasar por el famoso Lunario, del que todo mundo habla maravillas, habrá sorpresas, algunos duetos, canciones tradicionales, el show durará hora y media, vamos a presentar el disco “Te cuento un secreto”, que se lanzará a finales de año, pero yo llegué antes que el disco”, dijo la cantante en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Actualmente, India Martínez promociona “Te cuento un secreto”, séptimo trabajo de su carrera y sin duda el más acertado de todos ellos. El álbum es su primer material completamente inédito desde que en 2013 publicó “Camino de la buena suerte” y el de su reaparición desde el rotundo éxito de Dual (2014), el disco de dúos con el que consiguió el Platino: “ya son muchos años lo que vengo trabajando en mi propio sonido, esa mezcla de pop y flamenco es lo que lo caracteriza, a veces me acuerdo del flamenco clásico, tengo influencias de música árabe, latina, el pop, que es una clara evidencia de lo que se escucha a nivel de ritmo, me gusta transmitir lo que siento en el momento, al final es una forma de comunicarme, desde muy niña la música ha sido mi medio de comunicación, y me ayuda a contar cosas que siento, y las cuento a través de la música; la mayoría de las canciones de mi disco son mías, pero tengo un gran equipo, como David Santisteban y Ricky Rivera, de España, que están también conmigo en la composición, o una canción que tengo a medias con Gian Marco, muy especial, me gusta redondear con colaboraciones de músicos que admiro, como Prince Royce, tenemos un videoclip precioso”.

Sobre las temáticas de su nuevo disco, India Martínez explicó que “hay un poco de todo, me gusta transmitir la alegría, la energía, me gusta hablar del amor, desamor, temas sociales, me inspira mucho la naturaleza, con este disco hay muchos secretos, hay detalles míos a nivel personal, como el que a través del dibujo es una forma de expresarme, cosas que la gente no conocía de mí, la esencia de dónde viene uno, y a dónde quiere ir, es el mayor secreto”.

Más femenina, enigmática y luchadora que nunca, encantadora y mágica a la vez, la española se presenta en CDMX por primera vez, en el mejor momento de su trayectoria, para presentar su último trabajo “Te cuento un secreto” el próximo miércoles 22 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.